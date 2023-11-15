https://ukraina.ru/20231115/1051055961.html

Уголовники помогают уклонистам, культура на Украине достигла пика, МОК - ком в горле. Итоги 15 ноября

Уголовники помогают уклонистам, культура на Украине достигла пика, МОК - ком в горле. Итоги 15 ноября - 15.11.2023 Украина.ру

Уголовники помогают уклонистам, культура на Украине достигла пика, МОК - ком в горле. Итоги 15 ноября

Потенциальным призывникам на Украине помогают уехать из страны. Международный олимпийский комитет призывает бойкотировать Игры Дружбы. В Киеве снесли памятник Александру Пушкину

2023-11-15T18:00

2023-11-15T18:00

2023-11-15T18:00

эксклюзив

итоги

украина

уклонисты

сбу

служба безопасности украины

мобилизация

памятник

пушкин

мок

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Украинцы призывного возраста находят новые способы покинуть территорию странуПотенциальные призывники всячески пытаются избежать мобилизации и покинуть территорию страны. Пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ) 14 ноября сообщила о новых схемах уклонения от мобилизации. Сотрудники СБУ в разных регионах Украины задержали организаторов подобных сделок."За деньги они предлагали уклонистам различные "варианты" избежания призыва и последующего бегства за границу на основании поддельных документов или вне контрольно-пропускных пунктов", - сообщили в СБУ.С одного человека брали до 10 тысяч долларов, в зависимости от срочности и способа пересечения границы.В Хмельницком задержали чиновника местной военно-врачебной комиссии. В СБУ заявили, что он дописывал призывникам тяжелые заболевания как основание для "списания" с военной службы.В Одесской области организовали нелегальную перевозку в соседнюю европейскую страну. Они довозили потенциальных призывников до границы на собственных авто или такси, а затем "переводили" их через границу лесными тропами или понтонами через реку."В состав банды входил одессит-уголовник по прозвищу "Бастион" и двое его сообщников-иностранцев", - подчеркнули в пресс-службе СБУ.В Киеве задержан 53-летний гражданин одной из стран Ближнего Востока, который продавал уклонистам поддельные документы о непригодности к службе по состоянию здоровья.Во Львовской области сотрудники СБУ задержали мужчину, который, "заручившись поддержкой местного криминалитета", переправлял уклонистов за границу через заранее подготовленные "лесные маршруты".На Волыни сотрудник правоохранительных органов предлагал свою помощь в пересечении границы за 8 тысяч долларов.Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.Накануне, 14 ноября, стало известно, что профессиональный рыбак из Харьков принял решение не возвращаться "на утилизацию" на Украину. Он скрылся из расположения сборной Украины после выступления на Чемпионате мира по уличной рыбалке в Италии, чтобы избежать мобилизации.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.Спортсменам же выдаётся разрешение на выезд только на время проведения спортивных мероприятий.26 мая Министерство молодёжи и спорта Украины опубликовало список спортсменов, которые не вернулись из-за границы в установленные сроки после соревнований.В нём 236 имён, все мужчины, что наталкивает на мысль, что на Украину они решили не возвращаться, чтобы избежать всеобщей мобилизации.Чиновники превращают МОК в КОМ в горлеМеждународный олимпийский комитет (МОК) призвал национальные комитеты отказаться от участия во Всемирных играх дружбы-2024. Об этом заявил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд. Его слова приводит Inside the games.Джеймс Маклауд заявил, что участие спортсменов во Всемирных играх дружбы противоречит санкциям."Любое участие Национальных олимпийских комитетов (НОК) во Всемирных играх дружбы противоречило бы <…> рекомендации исполкома МОК в отношении международных спортивных мероприятий, проводимых в России", — подчеркнул Маклауд.По его мнению, участие в Играх Дружбы якобы противоречит олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта. Помимо этого, Маклауд отметил "растущую политизацию мирового спорта".Игры пройдут в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года. Запланированы состязания по 25 летним видам спорта.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о категорическом несогласии России с позицией Международного олимпийского комитета по олимпийскому будущему спортсменов."Мы будем продолжать наши контакты с МОК. Мы категорически не согласны с тем, как МОК сейчас занят в отношении наших спортсменов - в плане олимпийских перспектив", - сказал Песков.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила изданию "Спорт-Экспресс" об ангажированности таких рекомендаций."Ангажированные нечистоплотные чиновники превращают МОК в КОМ в горле мирового спорта", – сказала Захарова.В конце марта 2023 года Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов на международные соревнования исключительно в нейтральном статусе. Причём допускать будут только тех, кто публично не высказывался в поддержку российской спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности России.При этом комитет запретил России и Белоруссии проводить международные соревнования по олимпийским видам спорта на территории своих стран.Культура на Украине достигла пикаЕщё один киевский памятник Александру Пушкину снесён с разрешения правительства Украины. Об этом 15 ноября объявил советник киевского градоначальника Дмитрий Белоцерковец.Белоцерковец утверждает, что инициатива сноса исходила от киевской городской администрации и была поддержана правительством.До сноса этот памятник Пушкину формально находился под охраной государства и обладал статусом памятника культурного наследия национального значения. Это не позволяло властям легально уничтожить монумент Пушкину.Решение о выводе его из реестра национального культурного наследия приняло правительство Украины.Ныне снесённый памятник неоднократно подвергался атакам вандалов, которых украинские власти даже не пытались разыскивать.По словам бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича* такие события говорят о том, что "культура на Украине достигла своего пика".Арестович* взялся разъяснить, как смотрится война с памятниками писателям глазами Запада, того Запада, который является "единственным залогом выживания Украины" в принципе."Февраль 2022: воины света сражаются против хтони, пришедшей с севера. Ноябрь 2023: дикари сражаются с дикарями. Но есть нюанс. Россияне – дикари с ресурсом. А украинцы – дикари-якорь. И единственную судьбу, которую они себе оставляют с такой подачей – быть использованными в качестве ресурса – и теми, и этими. Какое досадное самоубийство онлайн", – написал Арестович.Борьба с памятниками всемирно признанному великому русскому литератору в Киеве и по всей Украине ведётся не первый год. Так, в октябре 2022 года в украинской столице был уничтожен старейший киевский памятник Пушкину: бюст был изготовлен на народные пожертвования и установлен в 1899 году преподавателями и учащимися Киево-Печерской гимназии.Евросоюз и ООН поощряют подобные практики украинских властей, считая их внутренним делом постсоветской республики в условиях спецоперации.*Внесен в российский список террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20231115/1051041203.html

https://ukraina.ru/20230601/v-kontse-tekst-ssylki-na-2-video-1046761068.html

https://ukraina.ru/20231026/1050508079.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

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