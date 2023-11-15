https://ukraina.ru/20231115/1051039685.html

Захарова назвала МОК "комом в горле" за призыв игнорировать Международные игры дружбы

Захарова назвала МОК "комом в горле" за призыв игнорировать Международные игры дружбы - 15.11.2023 Украина.ру

Захарова назвала МОК "комом в горле" за призыв игнорировать Международные игры дружбы

МОК рекомендовал спортсменам не участвовать в Играх дружбы, чтобы не нарушать введенные санкции

2023-11-15T12:20

2023-11-15T12:20

2023-11-15T12:20

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Джеймс Маклеод, глава департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами заявил, что участие спортсменов во Всемирных играх дружбы противоречит санкциям. Игры пройдут в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года. Запланированы состязания по 25 летним видам спорта.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила изданию "Спорт-Экспресс" об ангажированности таких рекомендаций:– Ангажированные нечистоплотные чиновники превращают МОК в КОМ в горле мирового спорта, – сказала Захарова.

https://ukraina.ru/20231113/1050972145.html

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новости, мок, игры дружбы, россия, москва, мария захарова