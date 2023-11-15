Захарова назвала МОК "комом в горле" за призыв игнорировать Международные игры дружбы
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
МОК рекомендовал спортсменам не участвовать в Играх дружбы, чтобы не нарушать введенные санкции
Джеймс Маклеод, глава департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами заявил, что участие спортсменов во Всемирных играх дружбы противоречит санкциям. Игры пройдут в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года. Запланированы состязания по 25 летним видам спорта.
"Учитывая растущую политизацию мирового спорта, мы просим все национальные комитеты проявлять осторожность в отношении этой инициативы. Действительно, любое участие во Всемирных играх дружбы будет противоречить не только рекомендации исполкома МОК в отношении международных спортивных мероприятий, проводимых в России, но и коллективной цели олимпийского движения по поддержке независимости и автономии спорта".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила изданию "Спорт-Экспресс" об ангажированности таких рекомендаций:
– Ангажированные нечистоплотные чиновники превращают МОК в КОМ в горле мирового спорта, – сказала Захарова.
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