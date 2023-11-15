Кремль не согласен с позицией МОК по олимпийскому будущему российских спортсменов - 15.11.2023 Украина.ру
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Кремль не согласен с позицией МОК по олимпийскому будущему российских спортсменов
Кремль не согласен с позицией МОК по олимпийскому будущему российских спортсменов - 15.11.2023 Украина.ру
Кремль не согласен с позицией МОК по олимпийскому будущему российских спортсменов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 ноября заявил журналистам, что Россия категорически не согласна с позицией Международного олимпийского комитета (МОК) по олимпийскому будущему спортсменов
2023-11-15T14:02
2023-11-15T14:02
мок
дмитрий песков
кремль
спорт
спортсмены
новости
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"Мы будем продолжать наши контакты с МОК. Мы категорически не согласны с тем, как МОК сейчас занят в отношении наших спортсменов - в плане олимпийских перспектив", - сказал Песков.В конце марта 2023 года комитет рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов на международные соревнования исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом в МОК запретили России и Белоруссии проводить международные соревнования по олимпийским видам спорта на территории стран.
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мок, дмитрий песков, кремль, спорт, спортсмены, новости
МОК, Дмитрий Песков, Кремль, спорт, спортсмены, Новости

Кремль не согласен с позицией МОК по олимпийскому будущему российских спортсменов

14:02 15.11.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 ноября заявил журналистам, что Россия категорически не согласна с позицией Международного олимпийского комитета (МОК) по олимпийскому будущему спортсменов
"Мы будем продолжать наши контакты с МОК. Мы категорически не согласны с тем, как МОК сейчас занят в отношении наших спортсменов - в плане олимпийских перспектив", - сказал Песков.
В конце марта 2023 года комитет рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов на международные соревнования исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.
При этом в МОК запретили России и Белоруссии проводить международные соревнования по олимпийским видам спорта на территории стран.
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