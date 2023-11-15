https://ukraina.ru/20231115/1051044954.html

Кремль не согласен с позицией МОК по олимпийскому будущему российских спортсменов

Кремль не согласен с позицией МОК по олимпийскому будущему российских спортсменов - 15.11.2023 Украина.ру

Кремль не согласен с позицией МОК по олимпийскому будущему российских спортсменов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 ноября заявил журналистам, что Россия категорически не согласна с позицией Международного олимпийского комитета (МОК) по олимпийскому будущему спортсменов

2023-11-15T14:02

2023-11-15T14:02

2023-11-15T14:02

мок

дмитрий песков

кремль

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"Мы будем продолжать наши контакты с МОК. Мы категорически не согласны с тем, как МОК сейчас занят в отношении наших спортсменов - в плане олимпийских перспектив", - сказал Песков.В конце марта 2023 года комитет рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов на международные соревнования исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом в МОК запретили России и Белоруссии проводить международные соревнования по олимпийским видам спорта на территории стран.

https://ukraina.ru/20231115/1051039685.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

мок, дмитрий песков, кремль, спорт, спортсмены, новости