Кремль не согласен с позицией МОК по олимпийскому будущему российских спортсменов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 ноября заявил журналистам, что Россия категорически не согласна с позицией Международного олимпийского комитета (МОК) по олимпийскому будущему спортсменов
"Мы будем продолжать наши контакты с МОК. Мы категорически не согласны с тем, как МОК сейчас занят в отношении наших спортсменов - в плане олимпийских перспектив", - сказал Песков.
В конце марта 2023 года комитет рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов на международные соревнования исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.
При этом в МОК запретили России и Белоруссии проводить международные соревнования по олимпийским видам спорта на территории стран.