https://ukraina.ru/20231115/1051047256.html

Суд оставил под стражей обвиняемого в покушении на Царева

Суд оставил под стражей обвиняемого в покушении на Царева - 15.11.2023 Украина.ру

Суд оставил под стражей обвиняемого в покушении на Царева

Верховный суд Крыма оставил под стражей обвиняемого в покушении на бывшего депутата Верховной Рады Украины Олега Царева, сообщает пресс-служба суда

2023-11-15T14:56

2023-11-15T14:56

2023-11-15T15:00

олег царев

новости

суд

покушение

крым

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"Верховный суд республики Крым оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении посягательства на жизнь общественного деятеля, совершенного в целях прекращения его политической деятельности и из мести за такую деятельность, а также других преступлений против общественной безопасности", - говорится в материале.Там уточнили, что речь идет о посягательстве на жизнь Олега Царева.Мужчина обвиняется по трем статьям уголовного кодекса: незаконные приобретение и передача взрывчатых веществ и оружия, а также посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля.Покушение на Царева совершили в Ялте в ночь на 27 октября. ФСБ 31 октября сообщила о задержании местного жителя, по заданию СБУ организовавшего слежку за экс-депутатом. Позже Киевский районный суд арестовал фигуранта на два месяца.

https://ukraina.ru/20231114/1051017581.html

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олег царев, новости, суд, покушение, крым