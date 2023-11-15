Суд оставил под стражей обвиняемого в покушении на Царева
14:56 15.11.2023 (обновлено: 15:00 15.11.2023)
Верховный суд Крыма оставил под стражей обвиняемого в покушении на бывшего депутата Верховной Рады Украины Олега Царева, сообщает пресс-служба суда
"Верховный суд республики Крым оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении посягательства на жизнь общественного деятеля, совершенного в целях прекращения его политической деятельности и из мести за такую деятельность, а также других преступлений против общественной безопасности", - говорится в материале.
Там уточнили, что речь идет о посягательстве на жизнь Олега Царева.
Мужчина обвиняется по трем статьям уголовного кодекса: незаконные приобретение и передача взрывчатых веществ и оружия, а также посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля.
Покушение на Царева совершили в Ялте в ночь на 27 октября. ФСБ 31 октября сообщила о задержании местного жителя, по заданию СБУ организовавшего слежку за экс-депутатом. Позже Киевский районный суд арестовал фигуранта на два месяца.