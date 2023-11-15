https://ukraina.ru/20231115/1051035934.html

Миссия обречена на провал. Премьер Польши Моравецкий не может сформировать своё новое правительство

Миссия обречена на провал. Премьер Польши Моравецкий не может сформировать своё новое правительство - 15.11.2023 Украина.ру

Миссия обречена на провал. Премьер Польши Моравецкий не может сформировать своё новое правительство

Матеуш Моравецкий сложил полномочия премьера перед новоизбранным составом Сейма Польши. Хотя политик получил от президента Польши мандат на формирование нового правительства, но это почти невыполнимая миссия

2023-11-15T12:22

2023-11-15T12:22

2023-11-15T12:22

эксклюзив

зарубежье

польша

матеуш моравецкий

премьер-министр

правительство

анджей дуда

вотум доверия

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В понедельник, 13 ноября, состоялось первое заседание нового созыва Сейма (нижней палаты парламента) Польши. Согласно Конституции страны, на нём премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил об отставке своего второго правительства, которое он возглавлял с 15 ноября 2019 года.Тогда консервативная партия "Право и Справедливость" (ПиС) второй раз подряд сформировала правящую коалицию по результатам парламентских выборов. А первый раз премьером Польши Матеуш Моравецкий стал 11 декабря 2017 года также с подачи ПиС, хотя в 2010-2012 годах этот политик был членом Экономического совета при правительстве либералов во главе с Дональдом Туском.Лидер либеральной "Гражданской коалиции" (ГК) Туск был премьером Польши два срока, как и Моравецкий, – в 2007-2011 и 2011-2014 годах. А по результатам недавних парламентских выборов Туск имеет почти стопроцентные шансы занять этот пост в третий раз.Ведь ГК, популистский блок "Третий путь" и "Новые левые", которые 10 ноября подписали соглашение о создании правящей коалиции, имеют в Сейме большинство в 248 мандатов (для формирования правительства необходимо как минимум 231). На самом же деле поддержка этой коалиции в нижней палате парламента ещё выше: на заседании 13 ноября её кандидат в спикеры Сейма Шимон Головня получил 265 голосов. За кандидата от ПиС Эльжбету Витек проголосовали только 193 депутата.Однако пока что – чисто формально – Моравецкий выигрывает "премьерский матч" у Туска со счётом 3:2. Дело в том, что "право первой руки" в назначении главы правительства Польши принадлежит президенту страны, и Анджей Дуда воспользовался ним вечером 13 ноября. Матеуш Моравецкий в третий раз стал премьером, и теперь у него есть 14 дней (до 27 ноября), чтобы представить новый состав своего кабинета министров.После этого глава правительства должен на протяжении очередных 14 дней (то есть максимум до 11 декабря) представить в Сейме программу деятельности правительства и получить вотум доверия для него. Если депутаты не поддержат новое правительство, то право выбора премьера и всех министров переходит к Сейму – на это у нижней палаты польского парламента есть также 14 дней (то есть крайний срок – 25 декабря). Президент Польши обязан назначить представленные большинством Сейма кандидатуры.Анджей Дуда заявил о своём решении поручить формирование нового правительства Польши Матеушу Моравецкому за неделю до первого заседания Сейма. Уже тогда польские аналитики прогнозировали, что кандидат в премьеры "выставит себя на посмешище, потому что впервые в истории он возьмет на себя миссию по формированию правительства, у которого нет шансов на успех". Так и случилось 13 ноября, причём буквально.Когда в ходе выступления перед Сеймом Матеуш Моравецкий заявил, что стремится сформировать правительство, которое преодолеет разногласия между партиями, и обратился за поддержкой этого плана ко "всем депутатам, присутствующим в зале", это вызвало смех в рядах парламентариев нового большинства.В свою очередь спикер Сейма Шимон Головня в весьма ироничном тоне прокомментировал намерения Моравецкого сформировать большинство для утверждения своего правительства."Я с нетерпением жду, покупаю попкорн, это будет самое зрелищное создание большинства, из которого выйдет меньшинство", – сказал он. Головня назвал попытки пока ещё правящей партии собрать большинство "замыливанием глаз". "Если ПиС это нравится, то вперёд, но конституционные сроки неумолимы... Через пару недель это должно закончиться", – добавил он.Однако пока в ПиС продолжают делать вид, что и дальше будут править Польшей. Во вторник, 14 ноября, в интервью Radio Plus официальный представитель польского правительства Пётр Мюллер заявил, что миссия Моравецкого – "представить альтернативу той коалиции, которая на данный момент подписала общие заявления относительно реализации своей программы"."Граждане заслуживают того, чтобы им показали такую ​​альтернативу. Если она не получит голосов в парламенте, то есть второй шаг, и тогда Дональд Туск сможет взять на себя миссию по формированию правительства", – заявил представитель правительства.Отвечая на вопрос, кто является потенциальными партнерами ПиС по коалиции в новом Сейме, Мюллер заявил, что "приглашение будет открыто для всех". "Однако, конечно, естественная группа людей, чьи взгляды частично совпадают с ПиС, – это "Третий Путь", и, конечно, "Конфедерация". И это люди, которые, например, поддержали Эльжбету Витек во вчерашнем голосовании на пост спикера, мы и здесь открыты. Это также своего рода проверка для людей, которые хотят выбрать между "коалицией польских дел", как вчера заявил премьер-министр, и тем, что представляет и хочет реализовать Дональд Туск", – сказал он.При этом Эльжбета Витек не стала даже вице-спикером Сейма. За это 13 ноября проголосовали 203 депутата (при необходимых для избрания 231), против – 252, воздержались трое. Среди проголосовавших против были, в частности, депутаты "Третьего пути" и "Конфедерации".Мюллер также заверил, что премьер-министр полон решимости сформировать правительство. "Мы готовимся передать новый состав Совета министров президенту Анджею Дуде и начинаем эту работу. Мы хотим представить состав Совета министров и попросить Сейм о вотуме доверия", – сказал чиновник.Отвечая на вопрос, когда предполагаемый состав правительства будет представлен президенту, Мюллер напомнил, что у Моравецкого на это есть 14 дней. "Могу поспорить, что это будет между 12 и 14 числами этого срока. Мы хотим, чтобы состав этого правительства отличался от нынешнего. Однако о конкретном составе мы поговорим после того, как он будет сформулирован. Однако оно, конечно, не будет идентично тому правительству, которое действует сейчас", – заверил он.В свою очередь глава Канцелярии президента Польши Марчин Масталерек, который имеет огромное влияние на Анджея Дуду, вечером 14 ноября в эфире польского государственного телеканала TVP выразил надежду, что Матеуш Моравецкий сделает всё, чтобы члены нового парламента поддержали его новое правительство.Чиновник подчеркнул, что не все политические действия производят политический эффект "здесь и сейчас".Пока с определённой уверенностью можно утверждать лишь то, что среди новых членов правительства не будет нынешнего вице-премьера, председателя ПиС Ярослава Качиньского. Ещё 19 октября тот же Масталерек заявил, что Качиньский "должен выйти на политическую пенсию". При этом польские аналитики не торопятся прогнозировать список возможных кандидатов в третье правительство Моравецкого. Близкие к ПиС эксперты просто молчат, а остальные открыто называют происходящее ныне затягиванием времени и фарсом."Эта миссия обречена на провал", – заявил в комментарии немецкому изданию Welt политолог Станислав Моцек, ректор Collegium Civitas в Варшаве. По его мнению, за это время ПиС хочет получить дополнительные средства, обеспечить своих членов должностями и обеспечить себе "мягкую посадку" после перехода в оппозицию.Однако брюссельская редакция американского портала POLITICO предупреждает, что хотя ПиС и отступает, но у этой партии есть "туз в рукаве". Несмотря на то, что бывшая оппозиция в настоящее время контролирует парламент и ожидает формирования правительства, управлять страной ей будет непросто. Анджей Дуда, лояльный ПиС, может наложить вето на законопроекты, а новая коалиция не имеет достаточного количества голосов, чтобы преодолеть его вето."В речи, произнесенной в Сейме 13 ноября, президент защищал достижения правительства ПиС. Он высказал завуалированную угрозу наложить вето на законопроекты, которые, по его мнению, могут свести на нет флагманские достижения нынешней правящей партии, такие как расширение социальных льгот, и попытаться ограничить, подорвать или бросить вызов конституционным полномочиям президента. При этом возможное президентское вето не может служить оправданием неисполнения заявлений и предвыборных обещаний, добавил Дуда", – сказано в материале POLITICO.Но как это издание, так и большинство западных СМИ считают, что у Матеуша Моравецкого нет шансов получить вотум доверия для своего третьего правительства, и Дональд Туск, с высокой вероятностью, будет избран парламентом новым премьер-министром, хотя и с задержкой. "Наблюдатели ожидают, что у нынешней оппозиции появится шанс сформировать правительство только в середине декабря", – пишет Die Welt.Но если по каким-то причинам Сейму до 25 декабря не удастся избрать премьера и членов правительства, президент Польши в течение 14 дней (то есть до 8 января 2024 года) назначает премьер-министра и по его предложению кабинет министров. В течение следующих 14 дней Сейм простым большинством голосов должен будет выразить ему вотум доверия. Если этого не произойдёт, президент назначит новые выборы в Сейм и Сенат.На реализацию такого сценария явно не теряет надежд окружение Анджея Дуды. "Дональд Туск не примет ситуацию такой, какая она есть сегодня, когда ему приходится договариваться с "Третьим Путём" и "Левыми". Он захочет использовать свои способности, свои знания, свой опыт, чтобы захватить как можно больше власти. Это может закончиться досрочными парламентскими выборами в Польше", – заявил 14 ноября глава Канцелярии президента Польши Марчин Масталерек в комментарии телеканалу TVN24, открыто поддерживающему леволибералов.Но сделано это было, скорее всего, с целью позлить аудиторию канала. На данный момент каких-либо препятствий к тому, чтобы Дональд Туск в третий раз занял кресло премьера Польши, нет и не предвидится. Все обсуждают лишь сроки, в которые это произойдёт.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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https://ukraina.ru/20231006/1049978020.html

https://ukraina.ru/20231114/1051022818.html

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Олег Хавич

эксклюзив, зарубежье, польша, матеуш моравецкий, премьер-министр, правительство, анджей дуда, вотум доверия