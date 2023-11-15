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Спецназ "Сибирь" уничтожил группу пехоты ВСУ под Клещеевкой – командир группы

Спецназ "Сибирь" уничтожил группу пехоты ВСУ под Клещеевкой – командир группы - 15.11.2023 Украина.ру

Спецназ "Сибирь" уничтожил группу пехоты ВСУ под Клещеевкой – командир группы

Бойцы спецназа "Сибирь" Южной группировки войск уничтожили группу пехоты ВСУ до восьми человек, выдвигавшуюся в насёленный пункт Клещеевка на Артёмовском направлении. Об этом со ссылкой на командира группы с позывным "Архитектор" 15 ноября сообщает РИА Новости

2023-11-15T07:02

2023-11-15T07:02

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Группа спецназа ранее, после нескольких дней "охоты", уничтожила БМП противника, ежедневно обстреливающий позиции ВС РФ. Успешному выполнению задания командования предшествовали несколько дней подготовки."На наше удивление мы обнаружили группу пехоты примерно в том же районе, где уничтожили БМП… примерно в районе 400 метров от БМП, мы их также уничтожили", - рассказал командир.По его словам, данная группа противника отличалась от предыдущих тем, что правильно держала дистанцию между бойцами на протяжении всего маршрута движения, поэтому ракета была отправлена в тыловую часть, где военнослужащие держали наименьшую дистанцию."Не меняя маршруты, противник тем самым облегчает нам работу. Мы за определённый период времени быстро определяем время и маршруты их выдвижения на позиции, тем самым осуществляем точное попадание из противотанкового ракетного комплекса", - отметил спецназовец.Ранее начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев сообщил, что российские войска при поддержке авиации и артиллерии отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении, противник потерял до 300 человек убитыми и ранеными. Артиллерия группировки также поразила пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Новомихайловки.

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