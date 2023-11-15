Спецназ "Сибирь" уничтожил группу пехоты ВСУ под Клещеевкой – командир группы
07:02 15.11.2023 (обновлено: 07:03 15.11.2023)
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых групп ВДВ на полигоне в южном секторе СВО
Бойцы спецназа "Сибирь" Южной группировки войск уничтожили группу пехоты ВСУ до восьми человек, выдвигавшуюся в насёленный пункт Клещеевка на Артёмовском направлении. Об этом со ссылкой на командира группы с позывным "Архитектор" 15 ноября сообщает РИА Новости
Группа спецназа ранее, после нескольких дней "охоты", уничтожила БМП противника, ежедневно обстреливающий позиции ВС РФ. Успешному выполнению задания командования предшествовали несколько дней подготовки.
"На наше удивление мы обнаружили группу пехоты примерно в том же районе, где уничтожили БМП… примерно в районе 400 метров от БМП, мы их также уничтожили", - рассказал командир.
По его словам, данная группа противника отличалась от предыдущих тем, что правильно держала дистанцию между бойцами на протяжении всего маршрута движения, поэтому ракета была отправлена в тыловую часть, где военнослужащие держали наименьшую дистанцию.
"Не меняя маршруты, противник тем самым облегчает нам работу. Мы за определённый период времени быстро определяем время и маршруты их выдвижения на позиции, тем самым осуществляем точное попадание из противотанкового ракетного комплекса", - отметил спецназовец.
Ранее начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев сообщил, что российские войска при поддержке авиации и артиллерии отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении, противник потерял до 300 человек убитыми и ранеными. Артиллерия группировки также поразила пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Новомихайловки.
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