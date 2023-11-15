Артиллеристы ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом - МО

Осторожная спецоперация. Алексей Журавлев о том, почему Россия не нужны "кровавые штурмы" на Донбассе Россия предпринимает все возможные действия для того, чтобы обезопасить Донбасс. Но если Запад всеми силами станет помогать Украине, то противостояние перерастет в борьбу со всем блоком НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев