Артиллеристы ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом - МО
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 ЦВО в зоне проведения СВО
Артиллерийские расчёты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 Центрального военного округа (ЦВО) метким огнём уничтожили замаскированный опорный пункт на Краснолиманском направлении. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ утром 15 ноября сообщает РИА Новости
"Получив данные от передовых разведывательных групп гвардейского мотострелкового полка ЦВО, военнослужащие прибыли на позиции и провели огневое поражение тщательно замаскированного полевого опорного пункта украинских националистов на Краснолиманском направлении, вынудив противника покинуть занимаемый район", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что корректировка артиллерийского огня велась "непосредственно на линии боевого соприкосновения" при помощи разведчиков-наблюдателей и малогабаритных БПЛА.
Как сообщалось ранее, российские войска при поддержке авиации и артиллерии отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении, противник потерял до 300 человек убитыми и ранеными.
По данным Минобороны РФ, за прошедшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией в зоне СВО было поражено 82 района сосредоточения живой силы и техники ВСУ.
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