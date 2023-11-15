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США находятся в критической точке по помощи Украине – Госдепартамент
США находятся в критической точке по помощи Украине – Госдепартамент - 15.11.2023 Украина.ру
США находятся в критической точке по помощи Украине – Госдепартамент
Соединённые Штаты Америки находятся в критической точке в вопросах дальнейшей помощи Киеву. Об этом заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер в ходе брифинга, передаёт "Голос Америки"*
2023-11-15T01:13
2023-11-15T01:13
2023-11-15T01:13
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военная помощь
сша
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По его словам, в Госдепе считают, что Палате представителей следует срочно принять дополнительные запросы на финансирование для Украины и Израиля. Причём обеспечить следует не только армии, но гуманитарную миссию по помощи жителям сектора Газа. Ранее Мэтью Миллер заявлял, что российская армия может усилить удары по энергетическим объектам Украины зимой. Судьба дальнейшего финансирования Украины Соединёнными Штатами Америки туманна из-за вероятного принятия временного бюджета – двухэтапного плана финансирования правительства США, в котором отсутствует упоминание помощи Украине и Израилю. Как ранее отмечал спикер Белого дома, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, нехватка финансирования уже пошатнула боеспособность Украины на фронте. По его словам, окно возможностей для киевского режима закрывается.*иностранный агент
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сво, военная помощь, сша, госдеп сша
Новости, Украина, СВО, военная помощь, США, Госдеп США
США находятся в критической точке по помощи Украине – Госдепартамент
Соединённые Штаты Америки находятся в критической точке в вопросах дальнейшей помощи Киеву. Об этом заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер в ходе брифинга, передаёт "Голос Америки"*
"Мы находимся в критической точке по помощи Украине. Пентагон публично заявил, что они исчерпали где-то около 95% своих средств для оказания помощи Украине”, – цитирует СМИ Миллера.
По его словам, в Госдепе считают, что Палате представителей следует срочно принять дополнительные запросы на финансирование для Украины и Израиля. Причём обеспечить следует не только армии, но гуманитарную миссию по помощи жителям сектора Газа.
Ранее Мэтью Миллер заявлял, что российская армия может усилить удары по энергетическим объектам Украины зимой.
Судьба дальнейшего финансирования Украины Соединёнными Штатами Америки туманна из-за вероятного принятия временного бюджета – двухэтапного плана финансирования правительства США, в котором отсутствует упоминание помощи Украине и Израилю.
Как ранее отмечал спикер Белого дома, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, нехватка финансирования уже пошатнула боеспособность Украины на фронте. По его словам, окно возможностей для киевского режима закрывается.