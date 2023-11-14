https://ukraina.ru/20231114/1051014150.html

Гуменюк по-своему объяснила "вброс" о передислокации российских военных

Гуменюк по-своему объяснила "вброс" о передислокации российских военных - 14.11.2023 Украина.ру

Гуменюк по-своему объяснила "вброс" о передислокации российских военных

Российские военные заявили о своем "уходе" с левобережья Херсонской области, чтобы спровоцировать реакцию Сил обороны Украины. Таким мнением поделилась спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона

2023-11-14T14:09

2023-11-14T14:09

2023-11-14T14:09

новости

херсонская область

вс рф

военные

украина

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"Очевидно, это попытка измерить готовность и способ реагирования наших сил на подобные заявления. Поскольку долгое время в информационном пространстве подогревались все необходимые ресурсы, чтобы прозвучало подобное заявление. И они хотели спровоцировать нашу реакцию, а она не последовала", - пояснила Гуменюк.По ее словам, поэтому заявление удалили.Накануне утром новостные агентства ТАСС и РИА Новости сообщили о передислокации группировки российских войск "Днепр" к востоку от реки Днепр. В сообщениях отмечалось, что командующий объединенной группировкой войск согласился с доводами командования группировки и приказал передислоцировать группировку для того, чтобы "высвободить часть сил для наступления на других направлениях". Через 15 минут сообщения были аннулированы как вышедшие ошибочно.Министерство обороны РФ расценило сообщения как провокацию."Рассылка ложного сообщения о "перегруппировке" войск в районе Днепра якобы от имени пресс-центра Минобороны России является провокацией", — указало ведомство.Минобороны России прежде не раз сообщало об усилиях украинских военных по пересечению Днепра в Херсонской области и предотвращении этих попыток. В конце октября в ведомстве рассказали, что "на херсонском направлении в районах острова Алешкинский и малого железнодорожного моста через Днепр нанесено огневое поражение вскрытым скоплениям живой силы противника".

https://ukraina.ru/20231113/1050990023.html

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новости, херсонская область, вс рф, военные, украина