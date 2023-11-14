https://ukraina.ru/20231114/1050999374.html

Польша и Германия хотят взять Белоруссию в "бронетанковые клещи"

Польша и Германия хотят взять Белоруссию в "бронетанковые клещи" - 14.11.2023 Украина.ру

Польша и Германия хотят взять Белоруссию в "бронетанковые клещи"

В Польше объявили о формировании нового танкового батальона на границе с Белоруссией. Учитывая планы Германии по размещению двух танковых батальонов в Литве, речь идёт о серьёзной угрозе Белоруссии.

2023-11-14T07:24

2023-11-14T07:24

2023-11-14T07:24

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польша

германия

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россия

зарубежье

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В воскресенье, 12 ноября, уходящий министр обороны Польши Мариуш Блащак бряцал оружием на границе с Белоруссией. О создании на Востоке страны новой дивизии Войска Польского, получившей громкое название 1-й пехотной дивизии легионов (такое подразделение существовало в Польше в 1919-1939 годах), Блащак объявил ещё в январе 2023 года. Но лишь ныне началось создание действительно новых частей этой дивизии – до сих пор отдельные батальоны передавались в её состав из других воинских формирований.Хотя дивизия должна состоять из четырёх бригад по четыре батальона в каждой, пока в ней лишь один полноценный механизированный батальон, дислоцированный в городе Кольно (Подляское воеводство). Остальные подразделения – сапёрный батальон, батальон связи, противотанковый батальон и дивизион ПВО – размещены в разных городах Подляского, Мазовецкого и Варминьско-Мазурского воеводств. Штаб дивизии до сих пор находится в Варшаве, и планирует переезд в город Цеханув лишь в следующем году.И дело тут не столько в желании командира дивизии генерал-лейтенанта Норберта Ивановского и его штабных офицеров подольше оставаться в столице (в конце концов, от Цеханува до Варшавы всего 100 километров), сколько в отсутствии необходимых объектов для размещения – как штаба дивизии, так и её подразделений.Но поскольку на 13 ноября было назначено первое заседание новоизбранного Сейма (нижней палаты парламента) Польши, на котором премьер объявляет об отставке правительства, министру обороны нужно было срочно продемонстрировать прогресс в деле формирования пятой по счёту дивизии Войска Польского. Потому Мариуш Блащак в свой предпоследний рабочий день на министерском посту и отправился в Подляское воеводство, расположенное на границе с Белоруссией.Сначала он прибыл в село Воеводзин в Граевском уезде, где дислоцирован штаб новой механизированной бригады 1-й пехотной дивизии легионов. Как оправдывалось Министерство обороны Польши, инфраструктура для бригады создается с нуля, поскольку ранее в этой местности не размещались воинские части."Уже создан контейнерный городок с необходимой социальной и бытовой инфраструктурой, обеспечивающий функционирование 180 военнослужащих. В последующие годы планируется расширение постоянной инфраструктуры, что позволит создать дополнительные подразделения механизированной бригады" – сообщила пресс-служба Минобороны.Мариуш Блащак встретился с военнослужащими бригады (причём на плацу их было менее сотни), и на фоне трёх колёсных БМП заявил: "Каждый, кто интересуется историей, прекрасно знает, что Брестское и Гродненское направления были направлениями нападения на Польшу. Чтобы предотвратить такое нападение, мы строим сильное Войско Польское в этой части нашей страны. Речь идет о сдерживании агрессора".Действительно, Воеводзин находится примерно в 50 километрах от границы с Белоруссией, как раз напротив Гродно. А вот село Чартаев, которое стало следующим пунктом поездки Блащака, расположено и вовсе в 20 километрах от польско-белорусской границы, причем напротив Бреста. Именно в Чартаеве министр объявил о разворачивании абсолютно нового танкового батальона, на вооружение которого должна поступить современная бронетехника, закупленная, но ещё не полученная Польшей – танки К2 и САУ К9 южнокорейского производства.Мариуш Блащак подчеркнул, что создание танкового батальона в Чартаеве направлено на усиление обороны на линии возможного нападения с Востока, со стороны России и Белоруссии. "Мы осознаём угрозы, мы прекрасно понимаем, что кремлевские правители начали войну, потому что хотят восстановить Российскую империю, которая всегда представляла угрозу для народов, живших по соседству. Поэтому, чтобы не допустить нападения на нашу Родину, мы укрепляем Войско Польское, создаем новые воинские части", – сказал он.По словам командира 1-й пехотной дивизии легионов генерал-лейтенанта Норберта Ивановского, танковый батальон в Чартаеве является передовой оперативной базой бронетанковой бригады, штаб которой находится в Червоном Боре (Подляское воеводство). Генерал подчеркнул, что в оперативном плане батальон и соседние с ним части 18-й механизированной дивизии должны "создать барьер на случай агрессивного поведения потенциального противника, такого как РФ и Белоруссия".Весь этот пафос выглядел слегка натянутым на фоне сотни военнослужащих и трёх образцов бронетехники – танка, САУ и колёсной БМП. Как сообщил журналистам заместитель министра обороны Польши Михал Вишневский, в конечном итоге в Чартаеве будет размещено около 500-600 военных. Вишневский также подчеркнул, что этот батальон был создан очень быстро, за три месяца. Сейчас это "контейнерное подразделение", но, как отметил замминистра, это первый этап, потому что идея заключалась в том, чтобы армия действовала здесь как можно быстрее. По его словам, следующим этапом станет начало строительства капитальных сооружений, ведь проектные работы близки к завершению, и тендеры, скорее всего, могут начаться в следующем году.Но, не смотря на контейнеры вместо казарм и выставочное количество бронетехники, создание новых подразделений Войска Польского на границе с Белоруссией не стоит недооценивать. Во-первых, все эти бригады и батальоны будут служить костяком будущей ударной дивизии, численность которой должна превысить 30 тысяч человек. А наполнить личным составом и вооружением уже слаженные подразделения, знакомые с местностью, куда проще, чем создавать их с нуля.Во-вторых, речь идёт о создании своеобразных "бронетанковых клещей" против Белоруссии, ведь не далее как 7 ноября Министерство обороны Германии объявило, что два танковых батальона должны составить ядро германской бригады в Литве. "Это 203-й танковый батальон из Аугустдорфа (Северный Рейн-Вестфалия) и 122-й танково-гренадерский батальон из Обервихтаха (Бавария). Всего бригада будет состоять из трех боевых батальонов и элементов управления и обеспечения", – сообщило оборонное ведомство ФРГ.В дополнение к командным и вспомогательным элементам, бригада будет состоять из трех боевых батальонов. Третий батальон сначала останется ротационной усиленной боевой группой. Она будет состоять из подразделений, дислоцированных в Германии, которую усилят другие страны, в частности Нидерланды и Норвегия.Сейчас в Литве развернут передовой командный пункт немецкой бронетанковой бригады. Ожидается, что штаб бригады переедет в Литву в последнем квартале 2024 года. Два батальона будут переброшены в Литву после создания необходимой инфраструктуры. Всего Германия намерена на постоянной основе разместить в Литве около 4 тысяч своих военных.В Кремле возможное появление танкового батальона Польши на границе с Белоруссией рассматривают как очередной шаг к эскалации обстановки на границе Союзного государства России и Белоруссии. Об этом 13 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно, это еще один шаг в сторону нагнетания напряженности, ничто иное. Но в данном случае наши белорусские друзья знают, что делать. Они делают все, что нужно в этой ситуации для обеспечения безопасности", – сказал Песков.В свою очередь, зампред комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Олег Гайдукевич в комментарии порталу "Абзац" назвал развёртывание нового польского танкового батальона свидетельством того, что США готовят Польшу к нападению на Белоруссию или Калининград."США нужно продлить конфликт в Европе. Они знают, что Россию не победить, а на Украине заканчиваются люди, нужны новые солдаты. Вполне вероятно, что Варшаву готовят к войне. Целями для нападения могут стать Калининград или Белоруссия. Поляки этого не хотят, но и украинцы не хотели. Для нападения лучше всего подходит Прибалтика, но там нет людей, два танка и один самолёт, и Польша, которую вооружают", – считает белорусский политик.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20231111/1050944650.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, польша, германия, белоруссия, россия, зарубежье