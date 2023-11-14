ВСУ потеряли около 150 человек на Краснолиманском направлении – МО
06:32 14.11.2023 (обновлено: 06:33 14.11.2023)
© Минобороны РФ телеграм-канал
© Минобороны РФ телеграм-канал
Российские подразделения, авиация и артиллерия за сутки уничтожили на Краснолиманском направлении около 150 боевиков ВСУ. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука 14 ноября сообщает РИА Новости
"На Краснолиманском направлении в районе торского участка действиями подразделений группировки войск "Центр", огнём артиллерии отражены атаки штурмовых групп 24-й и 63-й механизированных бригад ВСУ", - рассказал Савчук.
По его словам, армейская авиация группировки также нанесла удар по подразделениям 12-й бригады специального назначения "Азов"* и 15-го полка национальной гвардии Украины, дислоцированным в районе Серебрянского лесничества.
"Артиллерийскими расчётами российской группировки поражены около 170 целей противника в районах населённых пунктов Ямполь, Торское, Григоровка, Кировск. Тяжёлыми огнемётными системами ТОС-1А "Солнцепёк" нанесено огневое поражение по двум районам скопления живой силы и техники ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих и пикап", - добавил представитель группировки "Центр".
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