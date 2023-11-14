https://ukraina.ru/20231114/1050998980.html

Армейская авиация группировки "Центр" нанесла удары по националистам "Азова"* - МО

Армейская авиация группировки "Центр" нанесла удары по националистам "Азова"* - МО - 14.11.2023 Украина.ру

Армейская авиация группировки "Центр" нанесла удары по националистам "Азова"* - МО

Армейская авиация группировки российских войск "Центр", действующей на Краснолиманском направлении, нанесла удары по националистам украинской бригады спецназначения "Азов"* в районе Серебрянского лесничества. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука 14 ноября сообщает РИА Новости

2023-11-14T06:16

2023-11-14T06:16

2023-11-14T06:17

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"На Краснолиманском направлении в районе торского участка действиями подразделений группировки войск "Центр", огнём артиллерии отражены атаки штурмовых групп 24-й и 63-й механизированных бригад ВСУ. Кроме этого, в районе Серебрянского лесничества ударами армейской авиации группировки нанесено поражение подразделениям 12-й бригады специального назначения "Азов"* и 15-го полка национальной гвардии Украины", - рассказал Савчук.Всего артиллерия группировки поразила около 170 целей противника в районах населённых пунктов Ямполь, Торское, Григоровка, Кировск, а тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А "Солнцепёк" поразили два района скопления живой силы и техники ВСУ.По словам представителя группировки "Центр", общие потери противника на данном направлении составили до 150 военнослужащих и пикап.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ukraina.ru/20231114/1050994474.html

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новости, россия, донбасс, краснолиманское направление, сво, вс рф, всу, "азов"