В Севастополе простились с начальником штаба бригады морской пехоты Яном Сухановым - Развожаев

Эксперт о том, почему Залужный опасно затягивает СВО до 2025 года, а Зеленский рвется в новое наступление

Сохранить уровень поддержки ВСУ, который был на начало 2023 года, Киеву становится крайне сложно. Деньги, которые были выделены на наступление, были потрачены, но результат оказался нулевым. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов