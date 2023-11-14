В Севастополе простились с начальником штаба бригады морской пехоты Яном Сухановым - Развожаев - 14.11.2023 Украина.ру
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В Севастополе простились с начальником штаба бригады морской пехоты Яном Сухановым - Развожаев
В Севастополе простились с начальником штаба бригады морской пехоты Яном Сухановым - Развожаев - 14.11.2023 Украина.ру
В Севастополе простились с начальником штаба бригады морской пехоты Яном Сухановым - Развожаев
В Севастополе 13 ноября похоронили начальника штаба 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота, участника боёв за Мариуполь гвардии подполковника Яна Суханова. Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщает в своём телеграм-канале
2023-11-14T05:42
2023-11-14T05:43
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"Ян Александрович получил ранение в Мариуполе. При лечении в госпитале в Москве врачи диагностировали ещё одно коварное заболевание, которое не позволило организму справиться с полученными ранениями", - написал Развожаев.Ян Суханов родился в Южно-Сахалинске. После окончания в 2002-м году Дальневосточного высшего командного училища он поступил на службу в 810-ю отдельную бригаду морской пехоты в Севастополе, где и прослужил всё жизнь, от командира взвода до начальника штаба - заместителя командира. Суханов участвовал в боях на территории Сирии, получил Орден Мужества.В зоне спецоперации на Украине Суханов находился с 24 февраля 2022 года, его бригада участвовала в боях за Мариуполь и "Азовсталь".
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новости, россия, севастополь, михаил развожаев, мариуполь, морская пехота, сво
Новости, Россия, Севастополь, Михаил Развожаев, Мариуполь, морская пехота, СВО

В Севастополе простились с начальником штаба бригады морской пехоты Яном Сухановым - Развожаев

05:42 14.11.2023 (обновлено: 05:43 14.11.2023)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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В Севастополе 13 ноября похоронили начальника штаба 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота, участника боёв за Мариуполь гвардии подполковника Яна Суханова. Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщает в своём телеграм-канале
"Ян Александрович получил ранение в Мариуполе. При лечении в госпитале в Москве врачи диагностировали ещё одно коварное заболевание, которое не позволило организму справиться с полученными ранениями", - написал Развожаев.
Ян Суханов родился в Южно-Сахалинске. После окончания в 2002-м году Дальневосточного высшего командного училища он поступил на службу в 810-ю отдельную бригаду морской пехоты в Севастополе, где и прослужил всё жизнь, от командира взвода до начальника штаба - заместителя командира. Суханов участвовал в боях на территории Сирии, получил Орден Мужества.
В зоне спецоперации на Украине Суханов находился с 24 февраля 2022 года, его бригада участвовала в боях за Мариуполь и "Азовсталь".
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