В Севастополе простились с начальником штаба бригады морской пехоты Яном Сухановым - Развожаев
05:42 14.11.2023 (обновлено: 05:43 14.11.2023)
В Севастополе 13 ноября похоронили начальника штаба 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота, участника боёв за Мариуполь гвардии подполковника Яна Суханова. Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщает в своём телеграм-канале
"Ян Александрович получил ранение в Мариуполе. При лечении в госпитале в Москве врачи диагностировали ещё одно коварное заболевание, которое не позволило организму справиться с полученными ранениями", - написал Развожаев.
Ян Суханов родился в Южно-Сахалинске. После окончания в 2002-м году Дальневосточного высшего командного училища он поступил на службу в 810-ю отдельную бригаду морской пехоты в Севастополе, где и прослужил всё жизнь, от командира взвода до начальника штаба - заместителя командира. Суханов участвовал в боях на территории Сирии, получил Орден Мужества.
В зоне спецоперации на Украине Суханов находился с 24 февраля 2022 года, его бригада участвовала в боях за Мариуполь и "Азовсталь".
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