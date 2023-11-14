Алексей Леонков о том, как победа России в СВО уничтожит "антирусскую заразу" и приведет к расколу НАТО - 14.11.2023 Украина.ру
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Алексей Леонков о том, как победа России в СВО уничтожит "антирусскую заразу" и приведет к расколу НАТО
Алексей Леонков о том, как победа России в СВО уничтожит "антирусскую заразу" и приведет к расколу НАТО - 14.11.2023 Украина.ру
Алексей Леонков о том, как победа России в СВО уничтожит "антирусскую заразу" и приведет к расколу НАТО
Для войны с Россией у Запада нет четкого плана и необходимых ресурсов. Победа в СВО призвана вернуть ситуацию в Европе в состояние до 1997 года, чтобы не допустить расширения НАТО на восток. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2023-11-14T04:40
2023-11-14T04:40
новости
россия
украина
сво
нато
запад
война
конфликт
расширение
ресурсы
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Россия никогда не хотела воевать с НАТО. Но Западу было четко заявлено, что мы очищаем свои земли от "антирусской заразы", которая угрожала суверенитету страны, рассказал эксперт.Также со стороны РФ было заявлено, что ситуацию в Европе нужно вернуть в состояние до 1997 года, чтобы не допустить расширения НАТО на восток. И победа в СВО запустит эти процессы, добавил он.На экономическом и дипломатическом фронте работают российские специалисты, которые постараются удержать Европу от необдуманных шагов. И СВО приведет к процессам, которые подведут к расколу Евросоюза и НАТО, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231113/1050983116.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, сво, нато, запад, война, конфликт, расширение, ресурсы
Новости, Россия, Украина, СВО, НАТО, Запад, война, конфликт, расширение, ресурсы

Алексей Леонков о том, как победа России в СВО уничтожит "антирусскую заразу" и приведет к расколу НАТО

04:40 14.11.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРазрушенный укрепрайон украинских силовиков на окраине города Дебальцево
Разрушенный укрепрайон украинских силовиков на окраине города Дебальцево - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Для войны с Россией у Запада нет четкого плана и необходимых ресурсов. Победа в СВО призвана вернуть ситуацию в Европе в состояние до 1997 года, чтобы не допустить расширения НАТО на восток. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Россия никогда не хотела воевать с НАТО. Но Западу было четко заявлено, что мы очищаем свои земли от "антирусской заразы", которая угрожала суверенитету страны, рассказал эксперт.
Также со стороны РФ было заявлено, что ситуацию в Европе нужно вернуть в состояние до 1997 года, чтобы не допустить расширения НАТО на восток. И победа в СВО запустит эти процессы, добавил он.
"Сразу после окончания СВО Запад не сможет воевать с нами. У него нет подготовленной армии, он не накопит нужного количества ресурсов, у него нет планов войны с Россией. У него есть только обрывки домыслов и догадок. Эти три фактора делают войну с НАТО маловероятной", - отметил Леонков.
На экономическом и дипломатическом фронте работают российские специалисты, которые постараются удержать Европу от необдуманных шагов. И СВО приведет к процессам, которые подведут к расколу Евросоюза и НАТО, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Андрей Суздальцев интервью
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Андрей Суздальцев: Россия продолжит поход на Запад, несмотря на угрозу ядерной войны с НАТОЗапад пропихивает план выборов, потому что без выборов вся правящая верхушка Украины превращается в нацистский режим, которому будет тяжело помогать, считает политолог Андрей Суздальцев
 
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