https://ukraina.ru/20231114/1050985879.html

Алексей Леонков о том, как победа России в СВО уничтожит "антирусскую заразу" и приведет к расколу НАТО

Алексей Леонков о том, как победа России в СВО уничтожит "антирусскую заразу" и приведет к расколу НАТО - 14.11.2023 Украина.ру

Алексей Леонков о том, как победа России в СВО уничтожит "антирусскую заразу" и приведет к расколу НАТО

Для войны с Россией у Запада нет четкого плана и необходимых ресурсов. Победа в СВО призвана вернуть ситуацию в Европе в состояние до 1997 года, чтобы не допустить расширения НАТО на восток. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2023-11-14T04:40

2023-11-14T04:40

2023-11-14T04:40

новости

россия

украина

сво

нато

запад

война

конфликт

расширение

ресурсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101827/48/1018274855_0:52:3349:1936_1920x0_80_0_0_c0c4dffb5aa2d99ac60db11ec5e69e38.jpg.webp

Россия никогда не хотела воевать с НАТО. Но Западу было четко заявлено, что мы очищаем свои земли от "антирусской заразы", которая угрожала суверенитету страны, рассказал эксперт.Также со стороны РФ было заявлено, что ситуацию в Европе нужно вернуть в состояние до 1997 года, чтобы не допустить расширения НАТО на восток. И победа в СВО запустит эти процессы, добавил он.На экономическом и дипломатическом фронте работают российские специалисты, которые постараются удержать Европу от необдуманных шагов. И СВО приведет к процессам, которые подведут к расколу Евросоюза и НАТО, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231113/1050983116.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, сво, нато, запад, война, конфликт, расширение, ресурсы