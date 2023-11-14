Алексей Леонков о том, как победа России в СВО уничтожит "антирусскую заразу" и приведет к расколу НАТО
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРазрушенный укрепрайон украинских силовиков на окраине города Дебальцево
Для войны с Россией у Запада нет четкого плана и необходимых ресурсов. Победа в СВО призвана вернуть ситуацию в Европе в состояние до 1997 года, чтобы не допустить расширения НАТО на восток. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Россия никогда не хотела воевать с НАТО. Но Западу было четко заявлено, что мы очищаем свои земли от "антирусской заразы", которая угрожала суверенитету страны, рассказал эксперт.
Также со стороны РФ было заявлено, что ситуацию в Европе нужно вернуть в состояние до 1997 года, чтобы не допустить расширения НАТО на восток. И победа в СВО запустит эти процессы, добавил он.
"Сразу после окончания СВО Запад не сможет воевать с нами. У него нет подготовленной армии, он не накопит нужного количества ресурсов, у него нет планов войны с Россией. У него есть только обрывки домыслов и догадок. Эти три фактора делают войну с НАТО маловероятной", - отметил Леонков.
На экономическом и дипломатическом фронте работают российские специалисты, которые постараются удержать Европу от необдуманных шагов. И СВО приведет к процессам, которые подведут к расколу Евросоюза и НАТО, резюмировал собеседник Украина.ру.
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