https://ukraina.ru/20231113/1050988135.html

В отчаянии готов переступить через Байдена. Зачем Зеленский пытается наладить контакт с Трампом

В отчаянии готов переступить через Байдена. Зачем Зеленский пытается наладить контакт с Трампом - 13.11.2023 Украина.ру

В отчаянии готов переступить через Байдена. Зачем Зеленский пытается наладить контакт с Трампом

По информации источников издания "Страна", близких к Офису президента Украины, на сегодняшний день один из главных вопросов в отношениях Банковой и США – организация переговоров украинского лидера Владимира Зеленского с его бывшим американским коллегой Дональдом Трампом

2023-11-13T17:55

2023-11-13T17:55

2023-11-13T17:55

эксклюзив

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Трамп сейчас фактически контролирует через республиканское большинство Палату представителей, которая блокирует выделение средств Киеву.Именно с подачи 45-го президента США председателем Палаты представителей был избран Майк Джонсон, наименее среди всех конгрессменов-республиканцев поддерживающий инициативы по оказанию помощи Украине."На Банковой это (влияние Трампа на нижнюю палату Конгресса – ред.) понимают и поэтому пытаются организовать прямой разговор Трампа и Зеленского", – сказал источник.Почему Палата представителей так важна для Офиса президента УкраиныИ вот в Вашингтон прибыла представительная правительственная делегация во главе с вице-премьером – министром экономики Украины Юлией Свириденко. В состав делегации, в частности, вошёл руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, который, будучи помощником президента как раз курировал вопросы внешней политики, включая отношения с США и переговоры с Россией. Программа поездки украинских чиновников включает встречи с представителями Белого дома, Конгресса, аналитических центрах и общественных организаций. Из вопросов, которые планируется обсудить с американской стороной, по словам Ермака, – "формула мира" Зеленского, укрепление обороны Украины, всестороннее углубление сотрудничества и многое другое.Вряд ли это было просто совпадение, но визит выпал на такой момент, чтобы попытаться успеть вскочить в последний вагон на раздачу американских денег. На текущей неделе конгрессмены вынуждены решить вопрос с бюджетом, откладывать больше нельзя – 17 ноября истекает срок действия временного бюджета, а если не принять новый документ, работа правительства США будет заблокирована. Вместо приближения к достижению консенсуса разногласия внутри американского политического истеблишмента только усиливаются. И в этой ситуации, чтобы избежать наступления шатдауна, Майк Джонсон 12 ноября представил законопроект по двухэтапному финансированию правительственных программ. Первая часть (до 19 января) покроет расходы на госпрограммы, связанные в частности с транспортом и военным строительством, вторая (до 2 февраля) – включает остальные правительственные секторы. При этом инициатива не предусматривает средства ни для Израиля, ни для Украины вообще, в приоритете решение внутриполитических вопросов. Белый дом выступает категорически против подобного плана, называя его "рецептом для ещё большего хаоса со стороны республиканцев".И в момент, пока представители разных ветвей власти спорят о том, стоит ли продолжать финансировать Киев, украинская делегация тут как тут готова вновь рассказывать об угрозе не только для своей страны, но и для всего мира от "российской агрессии", а без денег и оружия из-за океана ВСУ не смогут "спасти" всё человечество.Как поясняет главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, без принятия резолюции о временном финансировании действительно может наступить шатдаун, а это серьёзное политическое потрясение, поэтому во избежание закрытия правительства, скорее всего, проведут временную резолюцию, как ранее в конце сентября, поэтому там не будет дополнительных заявок на финансирование Украины. Соответственно, Трамп даже теоретически не смог бы усилить помощь этой стране.Зеленский пытается подружиться с Трампом, но у того – хорошая памятьЕсли украинским засланникам всё же удастся договориться о переговорах, что Зеленский скажет Трампу?"Кроме дежурных заявлений и банальных очевидностей, ему нечего предложить Трампу. Давайте себе представим, что Зеленский дозвонился до Трампа, и тот в ответ требует предоставить отчёт об израсходованных средствах, выделенных Украине.Думаю, что в таком случае Зеленский просто не сможет отчитаться за выделенные американцами деньги. Зеленский изначально себя ставит в глупую ситуацию", – считает политолог Иван Мезюхо."Дональд, это я, Владимир. Нет, не твой друг (как Трамп называл президента РФ Владимира Путина – ред.). А друг Байдена. У нас был бизнес с Джо и его сыном. Но у них проблемы. У тебя нет денег взаймы? Моей супруге Лене нужно в Нью-Йорк на рождественский шоппинг. Когда отдам? Когда Россию победю… побежу… побегу", – иронично предположила свой сценарий беседы официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Только вероятность, что контакт между действующим украинским президентом и бывшим американским состоится, памятуя историю их отношений и главное последствия для одного из них, крайне низка.В 2019 году с подачи некоего сотрудника Национальной разведки второй разговор Трампа с Зеленским демократы использовали как повод для запуска процедуры импичмента президента-республиканца. Они представили те переговоры как шантаж со стороны Трампа, будто бы он угрожал свернуть военную помощь, если украинские власти не помогут с расследованием в отношении Джо Байдена, на тот момент наиболее вероятного кандидата в президенты от демократов, и его сына Хантера, до апреля 2019 года входившего в совет директоров энергетической компании Burisma. От власти Трампа не отстранили (прежде всего благодаря тому, что большинство в Сенате принадлежало его однопартийцам), но всё же пройти через все эти разбирательства мягко говоря неприятно, а как выразился бы сам 45-й президент – унизительно. К слову, Зеленский тогда тоже испытал неловкие чувства, когда Белый дом пошёл на беспрецедентный шаг и опубликовал полный текст стенограммы беседы глав государств, а украинский лидер, как узнала общественность, не скупился на лесть, соглашался с критикой в адрес европейских политиков и тоже просил кое о чём Трампа. Когда всё это стало известно, Зеленский недоумевал: давая согласие на предание огласке содержание разговора, он был уверен, что американская администрация опубликует только слова Трампа. Не тут-то было.Личностный фактор имеет огромное значение для Трампа, из-за чего Украина ассоциируется у него в первую очередь не со страной и её людьми, а с Зеленским и процессом импичмента, подчёркивает Васильев, поэтому бывший американский президент вряд ли пойдёт на такой контакт.А ещё раньше, чем появилась информация о попытке Зеленского пообщаться с Трампом по телефону, в начале ноября, он приглашал бывшего коллегу приехать на Украину, чтобы за 24 минуты объяснить американскому политику, претендующему на переизбрание на второй срок, почему урегулировать конфликт за 24 часа, как тот собирается в случае возвращения к власти, невозможно.Однако Трамп ответил отказом: "Я уважаю президента Зеленского, но считаю, что в это время неуместно поехать на Украину".В том же комментарии телекомпании Newsmax фаворит внутрипартийной президентской гонки сред республиканцев отметил, что не хочет создавать конфликт интересов, поскольку сейчас с Зеленским дела ведёт администрация президента Байдена.Зеленский же, судя по настойчивому стремлению наладить контакт с Трампом, не видит никакого конфликта интересов в том, чтобы вести дела в обход действующим властям США. Более того, с человеком, который сейчас в американской политической системе никто (ведь никакой должности Трамп не занимает). Таким своим поведением Зеленский выставляет Байдена "хромой уткой" – уходящим президентом. И это при том, что Трамп никогда не симпатизировал Украине, а, наоборот, был и остаётся одним из самых ярых противников оказания ей помощи как финансовой, так и военной, и Зеленский это прекрасно осознаёт. О возможном переизбрании одиозного миллиардера на второй президентский срок, украинский лидер сказал так: "Некоторые голоса республиканцев сейчас очень опасны для нас".Зеленский не хочет повторять ошибок ПорошенкоТак что же толкает Зеленского практически на сделку с дьяволом? Ответ очевиден – отчаяние."Учитывая, что Зеленский находится в отчаянном положении, я бы не исключал, что он действительно пытается дозвониться до Трампа. Причина его возможного звонка понятна: Украина потерпела поражение в ходе "контрнаступления", силы и средства имеют свойство заканчиваться, а Конгресс США помогает Израилю и откровенно тормозит с отправкой очередной помощи Украине. В этой связи Зеленский может пойти на любой шаг, даже противоречащий протоколу и политической этике, "забыв", что всё-таки действующий президент – Джо Байден, а не Дональд Трамп. Думаю, аргументация Зеленского будет такой: Украина как младший партнёр США нуждается в поддержке. Тем более что Украина устами своего президента часто заявляла о необходимости поддержки со стороны двух партий: и Демократической, и Республиканской", – говорит Иван Мезюхо.Эту мысль продолжает Владимир Васильев. По его словам, в предвыборной ситуации в США сформировались два центра силы, когда Байдену противостоит Трамп, и Киев заинтересован в контакте с обеими сторонами. Зеленский прекрасно понимает, что сегодня решение о выделении помощи Украине зависит не столько от администрации Байдена и демократов в Конгрессе, сколько от республиканцев и Трампа, добавляет эксперт.Это в краткосрочной перспективе, что касается получения денег здесь и сейчас, но есть у стремления Зеленского к установлению контактов с Трампом и долгосрочный интерес. Менее года остаётся до президентских выборов в США, за это время расклад сил, конечно, может измениться кардинально, но пока наиболее вероятными претендентами на звание кандидатов от своих партий выглядят как раз-таки Байден и Трамп, а складывать все украинские яйца в одну американскую корзину, как показала практика, очень рискованно.В ходе избирательной кампании 2016 года в США Пётр Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, Трампа ни во что не ставил. Он открыто демонстрировал свою симпатию кандидату от Демократической партии, бывшему госсекретарю США Хиллари Клинтон и, как рассказывал бывший председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко в одном из интервью, не дожидаясь официальных результатов президентских выборов, Порошенко направил ей поздравительную телеграмму, а для Трампа такой документ и не готовили. После победы республиканца украинскому лидеру и его администрации пришлось в спешном порядке искать способы наладить с ним отношения и даже заплатить американской лоббистской компании за организации личной встречи президентов.В последнее время западная общественность стала проявлять большую готовность к возвращению Трампа к власти. И на то есть веские причины: по последним опросам, на сегодняшний день он обходит Байдена в 5 из 6 ключевых штатах, кроме того, действующий президент утратил поддержку тех групп избирателей, которые в значительной мере помогли ему выиграть выборы 2020 года.В отличие от своего предшественника Зеленский победы республиканца не исключает. Прежде всего его, конечно, интересует, продолжит Трамп оказание помощи Украине. Зеленский недавно выразил мнение, что 45-й президент США в случае возвращения в Белый дом не сможет отказаться от дальнейшей поддержки его страны, поскольку за это якобы выступают рядовые американцы – хотя, как показали социологические исследования, количество противников финансирования Киева, наоборот, увеличилось (до 41%).В аргументации Зеленский, может, и заблуждается, но в целом не далёк от истины. В интервью изданию Украина.ру политолог Александр Каргин сказал, что Америка, судя по всему, полностью не прекратит военную поддержку Украины, но с вероятность на 80–90% может критично сократить расходы на ВСУ, чем вынудит украинцев идти на уступки в переговорном процессе."Если мы ориентируемся на реальную ситуацию, то Россия может требовать намного большего, потому что стратегически сейчас выигрывает противостояние с Украиной и Западом. Все понимают, что ситуация переходит в некую долгоиграющую фазу, а это проигрыш для Украины. То есть понятно, кто победитель в этой ситуации. Если Россия вступит в глобальное противостояние до полной ликвидации украинского государства, в этом случае для Запада ситуация изменится. Если сейчас Запад склоняет Киев к переговорам, то в последнем случае он получит звонкую пощёчину от России. И вот тогда вполне возможно, что США и Европа вновь переключатся на ещё более активную военную поддержку Украины. Этот фактор нельзя не учитывать", – заявил эксперт.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, дональд трамп, владимир зеленский, украина, сша, джо байден