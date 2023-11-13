ERR: эстонцы начали отказываться от гражданства в пользу российского паспорта - 13.11.2023 Украина.ру
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ERR: эстонцы начали отказываться от гражданства в пользу российского паспорта
ERR: эстонцы начали отказываться от гражданства в пользу российского паспорта - 13.11.2023 Украина.ру
ERR: эстонцы начали отказываться от гражданства в пользу российского паспорта
Более четверти отказавшихся от эстонского гражданства сделали выбор в пользу российского паспорта, сообщил эстонский портал государственного телерадиовещания ERR
2023-11-13T12:13
2023-11-13T12:13
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Портал приводит данные Департамента полиции и пограничной охраны.Около трети – 32 человека – сделали выбор в пользу финского гражданства. Ещё 9 человек остановились на паспорте Великобритании, 7 – Швеции, 3 – Нидерландов, 3 – Норвегии. Ещё по два человека сменили эстонское гражданство на ирландское и немецкое.Гражданство США, Израиля, Испании, Франции, Беларуси и Швейцарии приняло по одному отказавшемуся от эстонского гражданства.За весь прошлый год от эстонского гражданства был освобожден 81 человек. Из них 31 получил гражданство РФ, а 20 - Финляндии.
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новости, эстония, россия, зарубежье, гражданство, российское гражданство, финляндия
Новости, Эстония, Россия, Зарубежье, гражданство, российское гражданство, Финляндия

ERR: эстонцы начали отказываться от гражданства в пользу российского паспорта

12:13 13.11.2023
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкроссийский паспорт россия гражданство
российский паспорт россия гражданство - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости . Владимир Песня
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Более четверти отказавшихся от эстонского гражданства сделали выбор в пользу российского паспорта, сообщил эстонский портал государственного телерадиовещания ERR
Портал приводит данные Департамента полиции и пограничной охраны.

"За первые 10 месяцев этого года от эстонского гражданства отказались 88 человек […] 24 человек взяли российское гражданство", - говорится в материале.

Около трети – 32 человека – сделали выбор в пользу финского гражданства. Ещё 9 человек остановились на паспорте Великобритании, 7 – Швеции, 3 – Нидерландов, 3 – Норвегии. Ещё по два человека сменили эстонское гражданство на ирландское и немецкое.
Гражданство США, Израиля, Испании, Франции, Беларуси и Швейцарии приняло по одному отказавшемуся от эстонского гражданства.
За весь прошлый год от эстонского гражданства был освобожден 81 человек. Из них 31 получил гражданство РФ, а 20 - Финляндии.
- РИА Новости, 1920, 23.10.2023
23 октября, 14:13
Эстонские пограничники оштрафовали мужчину за шапку с гербом СССРНа границе в Нарве был оштрафован мужчина в шапке с гербом СССР. Об этом сообщил 23 октября портал эстонского государственного телерадиовещания ERR
 
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