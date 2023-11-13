https://ukraina.ru/20231113/1050976808.html

ERR: эстонцы начали отказываться от гражданства в пользу российского паспорта

ERR: эстонцы начали отказываться от гражданства в пользу российского паспорта - 13.11.2023 Украина.ру

ERR: эстонцы начали отказываться от гражданства в пользу российского паспорта

Более четверти отказавшихся от эстонского гражданства сделали выбор в пользу российского паспорта, сообщил эстонский портал государственного телерадиовещания ERR

2023-11-13T12:13

2023-11-13T12:13

2023-11-13T12:13

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Портал приводит данные Департамента полиции и пограничной охраны.Около трети – 32 человека – сделали выбор в пользу финского гражданства. Ещё 9 человек остановились на паспорте Великобритании, 7 – Швеции, 3 – Нидерландов, 3 – Норвегии. Ещё по два человека сменили эстонское гражданство на ирландское и немецкое.Гражданство США, Израиля, Испании, Франции, Беларуси и Швейцарии приняло по одному отказавшемуся от эстонского гражданства.За весь прошлый год от эстонского гражданства был освобожден 81 человек. Из них 31 получил гражданство РФ, а 20 - Финляндии.

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