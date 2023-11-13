https://ukraina.ru/20231113/1050976191.html

"Набросятся друг на друга": Скотт Риттер предрёк гражданскую войну на Украине

"Набросятся друг на друга": Скотт Риттер предрёк гражданскую войну на Украине - 13.11.2023 Украина.ру

"Набросятся друг на друга": Скотт Риттер предрёк гражданскую войну на Украине

Раскол между Зеленским и его генералами, а также отсутствие побед ВСУ, может спровоцировать конфликт внутри страны, заявил 11 ноября бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью немецкому YouTube-каналу Gegenpol

2023-11-13T11:51

2023-11-13T11:51

2023-11-13T11:51

новости

украина

владимир зеленский

валерий залужный

всу

контрнаступление

гражданская война

раскол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0a/1050925676_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_b6020c3d2a545df51bc749eb114da9c6.jpg

Риттер считает, что на Украине сейчас два лагеря: за и против продолжение конфликта. За продолжение боевых действий выступают военные. Они подчеркивают, что украинские военнослужащие должны перейти в фазу оборону, а не жертвовать людьми и техникой в "бессмысленном контрнаступлении".По мнению эксперта, приверженцы другого лагеря посчитают, что такая позиция приведёт к полному уничтожению страны.Украина, по словам Риттера, находится в усугубляющемся политическом кризисе, а раскол между гражданским правительством Зеленского и его генералами может привести к коллапсу и насилию в стране.Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее в интервью The Economist заявил о том, что украинским войскам не удалось контрнаступление, и они "в тупике". Зеленский всячески отрицал слова главкома ВСУ.

https://ukraina.ru/20231110/1050888594.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, валерий залужный, всу, контрнаступление, гражданская война, раскол