https://ukraina.ru/20231113/1050976191.html
"Набросятся друг на друга": Скотт Риттер предрёк гражданскую войну на Украине
"Набросятся друг на друга": Скотт Риттер предрёк гражданскую войну на Украине - 13.11.2023 Украина.ру
"Набросятся друг на друга": Скотт Риттер предрёк гражданскую войну на Украине
Раскол между Зеленским и его генералами, а также отсутствие побед ВСУ, может спровоцировать конфликт внутри страны, заявил 11 ноября бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью немецкому YouTube-каналу Gegenpol
2023-11-13T11:51
2023-11-13T11:51
2023-11-13T11:51
новости
украина
владимир зеленский
валерий залужный
всу
контрнаступление
гражданская война
раскол
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Риттер считает, что на Украине сейчас два лагеря: за и против продолжение конфликта. За продолжение боевых действий выступают военные. Они подчеркивают, что украинские военнослужащие должны перейти в фазу оборону, а не жертвовать людьми и техникой в "бессмысленном контрнаступлении".По мнению эксперта, приверженцы другого лагеря посчитают, что такая позиция приведёт к полному уничтожению страны.Украина, по словам Риттера, находится в усугубляющемся политическом кризисе, а раскол между гражданским правительством Зеленского и его генералами может привести к коллапсу и насилию в стране.Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее в интервью The Economist заявил о том, что украинским войскам не удалось контрнаступление, и они "в тупике". Зеленский всячески отрицал слова главкома ВСУ.
https://ukraina.ru/20231110/1050888594.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, валерий залужный, всу, контрнаступление, гражданская война, раскол
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, ВСУ, контрнаступление, гражданская война, раскол
"Набросятся друг на друга": Скотт Риттер предрёк гражданскую войну на Украине
Раскол между Зеленским и его генералами, а также отсутствие побед ВСУ, может спровоцировать конфликт внутри страны, заявил 11 ноября бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью немецкому YouTube-каналу Gegenpol
Риттер считает, что на Украине сейчас два лагеря: за и против продолжение конфликта. За продолжение боевых действий выступают военные. Они подчеркивают, что украинские военнослужащие должны перейти в фазу оборону, а не жертвовать людьми и техникой в "бессмысленном контрнаступлении".
По мнению эксперта, приверженцы другого лагеря посчитают, что такая позиция приведёт к полному уничтожению страны.
"На Украине может разгореться гражданская война, когда те, кто не хотят сдаваться, набросятся на людей, которые стремятся сдаться", — сказал он.
Украина, по словам Риттера, находится в усугубляющемся политическом кризисе, а раскол между гражданским правительством Зеленского и его генералами может привести к коллапсу и насилию в стране.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее в интервью The Economist заявил о том, что украинским войскам не удалось контрнаступление, и они "в тупике". Зеленский всячески отрицал слова главкома ВСУ.