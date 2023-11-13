https://ukraina.ru/20231113/1050974960.html

Время на пользу России. Французский эксперт объяснил, что предвещает победу России

Время на пользу России. Французский эксперт объяснил, что предвещает победу России - 13.11.2023 Украина.ру

Время на пользу России. Французский эксперт объяснил, что предвещает победу России

Провал украинского контрнаступления и международная повестка благоприятствуют России в реализации её стратегии, пишет La Dépêche

2023-11-13T10:38

2023-11-13T10:38

2023-11-13T10:39

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Издание приводит мнение специалиста по геополитике и России Кароль Гримо-Потте. Эксперт утверждает, что сейчас мировая общественность находится в самом разгаре смены парадигмы.Эскалация палестино-израильского конфликта отвлекает внимание СМИ от украинского фронта, пишет издание.Помимо этого, хотя западные лидеры публично продолжают заявлять о своём единстве в поддержке Украины, в частных разговорах всё чаще звучат речи об "усталости от Украины".Президенту США Джо Байдена становится всё сложнее выделять огромные суммы на финансирование Киева из-за противостояния республиканцев в Конгрессе. Для Байдена растущее недовольство американцев ставит под сомнение вопрос его переизбрания в 2024 году. А возвращение к власти экс-президента Дональда Трампа благоприятно обернётся для России, считает Гримо-Потте.Россия же в это время рекордно увеличивает военный бюджет и ставит экономику на военные рельсы, напоминает газета. "С самого начала время играло в пользу Владимира Путина", резюмирует La Dépêche.Газета Financial Times совместно со Школой бизнеса Стивена Росса в Мичигане провела опрос американцев. Опрашиваемых попросили ответить на вопрос, к чему привела политика Байдена в области экономики.Треть респондентов (33%) считают, что его политика нанесла сильный вред экономке, еще 15% полагают, что меры Байдена "в некоторой степени" ударили по экономике, следует из опроса.

https://ukraina.ru/20231112/1050957296.html

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новости, сша, россия, зарубежье, хамас, палестино-израильский конфликт, украина, контрнаступление, джо байден, дональд трамп