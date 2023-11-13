Время на пользу России. Французский эксперт объяснил, что предвещает победу России - 13.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231113/1050974960.html
Время на пользу России. Французский эксперт объяснил, что предвещает победу России
Время на пользу России. Французский эксперт объяснил, что предвещает победу России - 13.11.2023 Украина.ру
Время на пользу России. Французский эксперт объяснил, что предвещает победу России
Провал украинского контрнаступления и международная повестка благоприятствуют России в реализации её стратегии, пишет La Dépêche
2023-11-13T10:38
2023-11-13T10:39
новости
сша
россия
зарубежье
хамас
палестино-израильский конфликт
украина
контрнаступление
джо байден
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103339/90/1033399088_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_59ba1272ea736a337159183ce1497742.jpg
Издание приводит мнение специалиста по геополитике и России Кароль Гримо-Потте. Эксперт утверждает, что сейчас мировая общественность находится в самом разгаре смены парадигмы.Эскалация палестино-израильского конфликта отвлекает внимание СМИ от украинского фронта, пишет издание.Помимо этого, хотя западные лидеры публично продолжают заявлять о своём единстве в поддержке Украины, в частных разговорах всё чаще звучат речи об "усталости от Украины".Президенту США Джо Байдена становится всё сложнее выделять огромные суммы на финансирование Киева из-за противостояния республиканцев в Конгрессе. Для Байдена растущее недовольство американцев ставит под сомнение вопрос его переизбрания в 2024 году. А возвращение к власти экс-президента Дональда Трампа благоприятно обернётся для России, считает Гримо-Потте.Россия же в это время рекордно увеличивает военный бюджет и ставит экономику на военные рельсы, напоминает газета. "С самого начала время играло в пользу Владимира Путина", резюмирует La Dépêche.Газета Financial Times совместно со Школой бизнеса Стивена Росса в Мичигане провела опрос американцев. Опрашиваемых попросили ответить на вопрос, к чему привела политика Байдена в области экономики.Треть респондентов (33%) считают, что его политика нанесла сильный вред экономке, еще 15% полагают, что меры Байдена "в некоторой степени" ударили по экономике, следует из опроса.
https://ukraina.ru/20231112/1050957296.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103339/90/1033399088_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_78ec3ce79b03b832c93aeefc1fbfb854.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, россия, зарубежье, хамас, палестино-израильский конфликт, украина, контрнаступление, джо байден, дональд трамп
Новости, США, Россия, Зарубежье, ХАМАС, Палестино-израильский конфликт, Украина, контрнаступление, Джо Байден, Дональд Трамп

Время на пользу России. Французский эксперт объяснил, что предвещает победу России

10:38 13.11.2023 (обновлено: 10:39 13.11.2023)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
Провал украинского контрнаступления и международная повестка благоприятствуют России в реализации её стратегии, пишет La Dépêche
Издание приводит мнение специалиста по геополитике и России Кароль Гримо-Потте. Эксперт утверждает, что сейчас мировая общественность находится в самом разгаре смены парадигмы.

"Некоторые факторы говорят о том, что всё идёт к благоприятному для России исходу", — считает она.

Эскалация палестино-израильского конфликта отвлекает внимание СМИ от украинского фронта, пишет издание.
Помимо этого, хотя западные лидеры публично продолжают заявлять о своём единстве в поддержке Украины, в частных разговорах всё чаще звучат речи об "усталости от Украины".
Президенту США Джо Байдена становится всё сложнее выделять огромные суммы на финансирование Киева из-за противостояния республиканцев в Конгрессе. Для Байдена растущее недовольство американцев ставит под сомнение вопрос его переизбрания в 2024 году. А возвращение к власти экс-президента Дональда Трампа благоприятно обернётся для России, считает Гримо-Потте.
Россия же в это время рекордно увеличивает военный бюджет и ставит экономику на военные рельсы, напоминает газета. "С самого начала время играло в пользу Владимира Путина", резюмирует La Dépêche.
Газета Financial Times совместно со Школой бизнеса Стивена Росса в Мичигане провела опрос американцев. Опрашиваемых попросили ответить на вопрос, к чему привела политика Байдена в области экономики.
Треть респондентов (33%) считают, что его политика нанесла сильный вред экономке, еще 15% полагают, что меры Байдена "в некоторой степени" ударили по экономике, следует из опроса.
Мухаммед ибн Салман Аль Сауд
Вчера, 11:45
Опять "забыли" об Украине. Помощь арабов ХАМАС может сократить подачки США КиевуВот оно, новое знаменье современности: 11 ноября 2023 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялся экстренный саммит Лиги арабских государство (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС), который в итоговой декларации даже не упомянул Украину.
 
НовостиСШАРоссияЗарубежьеХАМАСПалестино-израильский конфликтУкраинаконтрнаступлениеДжо БайденДональд Трамп
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:51ВСУ обстреляли Колоски в ДНР с применением ударного беспилотника
11:51"Набросятся друг на друга": Скотт Риттер предрёк гражданскую войну на Украине
11:50Французские СМИ бьют тревогу. Прием Украины в ЕС разорит европейских фермеров
11:07Новый большой договор: Заклязьминская о готовящейся сделке Пекина и Вашингтона
10:48Российские разведчики ликвидировали штурмовиков ВСУ в лесах Харьковской области
10:47У большинства украинцев нет иммунитета к гепатиту — замминистра здравоохранения
10:38Время на пользу России. Французский эксперт объяснил, что предвещает победу России
10:32Гладков опроверг информацию о попытке прорыва ДРГ в Белгородскую область
10:31"Лучший танкист" ВСУ погиб в Запорожской области
09:52Почти половина американцев признала ущерб, нанесённый Байденом - опрос FT
09:49Требование демобилизации, звонок Трампу. Главное на Украине на утро 13 ноября
09:35Житель Красноярского края шпионил в пользу Украины - ФСБ
09:11Шольц выразил готовность продолжать диалог с Путиным
08:56Медведев высмеял главу МОК за слова про спорт и политику
08:39Шойгу похвалил войска радиационной, химической и биологической защиты за профессионализм
08:20Российские военные уничтожили боевиков ВСУ на Артемовском направлении
08:06Захарова пофантазировала, как Зеленский мог бы попросить денег у Трампа
08:00Эксперт предположил, какие требования выдвинет РФ на переговорах с Украиной
07:57Мустафа Джемилев: 80 лет несостоявшемуся "крымскому хану"
07:55Киев пытается организовать разговор Трампа и Зеленского ради денег - СМИ
Лента новостейМолния