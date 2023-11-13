Полянский заверил, что Россия победит в СВО
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации
Россия располагает достаточным набором рычагов воздействия, чтобы одержать победу в специальной военной операции на Украине и выполнить поставленные цели. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает 13 ноября РИА Новости
"В наших руках достаточно рычагов воздействия и возможностей, чтобы завершить эту кампанию, одержать победу и достичь целей специальной военной операции", - заверил Полянский.
Он также указал, что Россия никогда не угрожала Украине, а утверждения киевского режима об обратном - плохая пропагандистская выдумка.
По его словам, РФ всегда была очень дружелюбно настроена по отношению к украинским соседям, но злополучные события 2014 года сказались на отношениях стран.
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