Полянский заверил, что Россия победит в СВО - 13.11.2023 Украина.ру
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Полянский заверил, что Россия победит в СВО
Полянский заверил, что Россия победит в СВО - 13.11.2023 Украина.ру
Полянский заверил, что Россия победит в СВО
Россия располагает достаточным набором рычагов воздействия, чтобы одержать победу в специальной военной операции на Украине и выполнить поставленные цели. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает 13 ноября РИА Новости
2023-11-13T07:40
2023-11-13T07:40
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россия
воздействие
пропаганда
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"В наших руках достаточно рычагов воздействия и возможностей, чтобы завершить эту кампанию, одержать победу и достичь целей специальной военной операции", - заверил Полянский.Он также указал, что Россия никогда не угрожала Украине, а утверждения киевского режима об обратном - плохая пропагандистская выдумка.По его словам, РФ всегда была очень дружелюбно настроена по отношению к украинским соседям, но злополучные события 2014 года сказались на отношениях стран.
https://ukraina.ru/20231113/1050969342.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сво, россия, воздействие, пропаганда
Новости, СВО, Россия, воздействие, пропаганда

Полянский заверил, что Россия победит в СВО

07:40 13.11.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации
Подготовка штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Россия располагает достаточным набором рычагов воздействия, чтобы одержать победу в специальной военной операции на Украине и выполнить поставленные цели. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает 13 ноября РИА Новости
"В наших руках достаточно рычагов воздействия и возможностей, чтобы завершить эту кампанию, одержать победу и достичь целей специальной военной операции", - заверил Полянский.
Он также указал, что Россия никогда не угрожала Украине, а утверждения киевского режима об обратном - плохая пропагандистская выдумка.
По его словам, РФ всегда была очень дружелюбно настроена по отношению к украинским соседям, но злополучные события 2014 года сказались на отношениях стран.
06:20
Украины нет. Создать её может только РоссияНедавно в социальных сетях появилось очередное видео из Львова, на котором местная жительница переживает, что на фронте гибнут львовские парни, которых называет генофондом нации. Одновременно она заявляет, что пусть, мол жители более восточных (чем Галиция) регионов её простят, но гибнуть должны они – их не жалко.
 
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