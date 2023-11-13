Полянский заверил, что Россия победит в СВО

Украины нет. Создать её может только Россия Недавно в социальных сетях появилось очередное видео из Львова, на котором местная жительница переживает, что на фронте гибнут львовские парни, которых называет генофондом нации. Одновременно она заявляет, что пусть, мол жители более восточных (чем Галиция) регионов её простят, но гибнуть должны они – их не жалко.