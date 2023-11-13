https://ukraina.ru/20231113/1050967929.html

Путч, революция или гражданская война. Украинские эксперты и политики о том, что ждет страну

Путч, революция или гражданская война. Украинские эксперты и политики о том, что ждет страну - 13.11.2023 Украина.ру

Путч, революция или гражданская война. Украинские эксперты и политики о том, что ждет страну

В украинском экспертном сообществе до сих пор обсуждают тему возможных переговоров о вступлении Украины в ЕС. Не все этому безоглядно рады

2023-11-13T03:56

2023-11-13T03:56

2023-11-13T08:10

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Путь в Европу означает для украинцев рабство, они в результате будут вынуждены разбрестись по всему миру, а на Украине будут работать турки, китайцы и даже россияне, считает украинский философ Сергей Дацюк.«Я считаю, что попытка поменять российскую зависимость на европейскую есть рабство. Современное рабство. Потому что мы так и не стали тем, кем хотели стать, то есть самостоятельными», — сказал философ в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ).Он пояснил: проблема в том, что Украина идет в Европу не со своим европейским проектом. Киев вполне мог бы настаивать на внедрении своих стандартов в разных областях и предложить, например, совместно подумать над тем, как возрождать промышленность, восстанавливать инженерные школы, промышленную занятость и т. д.«Идти в ту модель Европы, которая есть сейчас, — это обрекать себя на непрекращающийся кризис», — заявил Дацюк. Он продолжил: «Это не означает, что мы не сможем восстановить страну. Нет, даже сможем, но… это не мы будем делать. Если так сейчас пойдет, как идет, то этнический национализм переживает в Украине последние месяцы. Потому что здесь будут работать не украинцы. Здесь будут работать турки, поляки, может быть, китайцы. Даже россияне. Но не украинцы».Отвечая на вопрос журналиста, где же будут украинцы, эксперт сказал: они будут в Европе, в США, в Азии, в Китае, в Латинской Америке — где угодно, по всему миру, «только не здесь», не на Украине. Он рассказал, что недавно его пригласили на заседание «круглого стола», от участие в котором он отказался. Тема была такая: «Как рекламировать Украину среди украинцев».«Если пришло время рекламировать Украину среди украинцев, то — уже не надо рекламировать. Уже все, уже, ребята, расслабьтесь… Эти вещи рекламой не берутся. Есть только один способ возвращать людей в любую страну — это наличие смысла и перспективы», — сказал Дацюк.С перспективой пока полный туман, равно как и со смыслом. Философ отметил, что «этническая мономодельность» — не та перспектива, с которой готовы согласиться украинцы: они не хотят, чтобы им указывали, какие книжки читать, на каком языке говорить, какую музыку слушать, какие телепрограммы и фильмы смотреть. А им указывают и запрещают. По мнению философа, единственное преимущество Украины перед Россией — это свобода, но именно свободу сейчас и убивают, а тем самым «убивают победу Украины».Отметим, некоторые комментаторы поинтересовались, где Дацюк нашел свободу в постмайданной Украине? Закрытые СМИ, теперь уже и закрытые границы, политические убийства, охота на инакомыслящих, обстрелы «неправильных» жителей Донбасса — это все свобода? Интересная философия.Как бы то ни было, состояние украинского общества таково, что агрессия теперь будет направлена внутрь, а потому впереди — либо революция, либо путч военных, либо (что хуже всего) гражданская война, считает Дацюк.Философ также отметил, что цель выхода на границы 1991 года — «это ложная цель». Победой, по его мнению, можно будет считать лишь установление «подлинного суверенитета над будущим». Все остальное — «суррогаты и временная передышка перед собственно мировой войной, которая нас обязательно коснется».Говоря о перспективах возвращения миллионов украинцев на Украину, Дацюк отметил, что эти люди уехали не от войны даже, а уехали от глупой элиты (точнее, правящего привилегированного класса). Власть можно поменять, но элита будет все та же, и предлагать будет то же самое, другого ничего предложить она не может.«Они (покинувшие Украину. — Ред.) все поняли и распрощались. Ну да, какое-то количество вернется, но это очень небольшое количество. Знаете, что такое пустая страна или пустой город, почему происходит запустение?» — сказал эксперт, добавив, что «пусто там, где нет людей».«И как только мы поймем, что национализм производит пустоту, нам надо будет принять интеллектуальный этот вызов. Потому что, ребята, вот это все является следствием национализма как такового, вот он привел к войне (...) он привел к руине и к опустошению», — констатировал философ. Он добавил: если не изменить картину мира, то Киеву нечего будет предложить «деоккупируемым территориям», и они будут точно так же опустошены.Провал у нынешней Украины не экономический и не военный, но это «провал гуманитарный, ментальный, концептуальный — здесь у нас проблемы», заявил Дацюк.И еще о «пути в Европу». Путь этот тернист, в Евросоюзе далеко не все настроены приветствовать вступление Украины, указывает украинский политолог Дмитрий Спивак. Он в эфире интернет-канала «Новини live» рассказал о наличии политических, геостратегических, финансовых и экономических причин у «многих и многих членов Евросоюза, которые будут против принятия Украины — вот такой большой, как мы есть, страны, бедной, с огромными долгами, под сто процентов ВВП, с разрушенной экономикой после войны и так далее — членом своей семьи».«Принимая нас в ЕС, нас надо кормить. А кормить за счет кого? Значит, кормить за счет других членов ЕС», — пояснил Спивак. Поэтому, по его мнению, все это дело даже не послезавтрашнего дня — «говорить будут, дипломатические изыски будут, а решений конкретных не будет».Туманно будущее и самого Евросоюза. По его словам, «если с Ближнего Востока в Европу хлынет миллион беженцев, то Европа ляжет, а если ляжет Европа - значит, расколется и ляжет Евросоюз».Обещаниями вступить в ЕС и в НАТО украинцев кормят со времен президента Ющенко, напомнил депутат Верховной Рады Александр Дубинский. Однако, по его словам, «вступление в ЕС невозможно из-за структуры экономики Украины — аграрный и индустриальный экспорт не нужен странам-членам Европейского союза».Политик отметил, что страны — соседи Украины, которые являются членами ЕС, уже сейчас готовы перекрывать границы, только бы не допустить украинскую продукцию на свои рынки.«Что касается НАТО, это еще смешнее история, потому что предположить, что в НАТО можно принять страну, которая находится в состоянии активной войны со своим соседом, невозможно. А принять часть территории страны, не признав вторую часть уже не той страной тоже невозможно», — сказал Дубинский в своем видеоблоге, комментируя заявления (по его словам, это специальные «вбросы», генерируемые в ОП для изучения реакции общества) о возможности войти в НАТО оставшейся под киевским режимом части Украины в обмен на отказ от утраченных земель.Ранее экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил пригласить Украину в НАТО без новых регионов России, об этом пишет The Guardian.Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович* в эфире одного из интернет-каналов отметил, что заявление Расмуссена следует понимать так, что Киеву говорят - у вас сейчас последний шанс вскочить в НАТО.«Нам буквально дают билет в последний вагон», — заявил экс-советник ОП.Не все на Украине готовы с этим согласиться. Так, Дубинский считает такую идею слишком опасной.«Либо сначала разделение, а потом заход в НАТО вот этим оставшимся кусочком и в Европейский союз, либо, если мы говорим о том, что разделения нет и оно недопустимо — и я придерживаюсь такой точки зрения, — тогда ни о каком ни НАТО, ни Европейском союзе речи быть не может», — сказал нардеп.Дубинский подчеркнул, что никто в Европе не желает тратить фонды ЕС на восстановление Украины, деньги нужны им самим, никто их Киеву не отдаст, поэтому все обещания о вступлении в ЕС — это «морковка для ослов».«Ослы в данном случае мы, которым предлагают разделить собственную страну, согласиться на этот раздел — ну, международные партнеры и целый Арестович нам посоветовали. А после этого нам скажут, что не получилось», — предсказал политик развитие ситуации.По мнению Дубинского, принятие или обсуждение такого проекта выхода из тупика — это «первый и последний шаг к потере государственности» и прямой путь к гражданской войне внутри страны.* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20231112/1050963769.html

https://ukraina.ru/20231031/1050633785.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, эксперты, александр дубинский, нато, ес, россия