https://ukraina.ru/20231112/1050958984.html
Азаров: "Украина планомерно погружается в 1937 год"
Азаров: "Украина планомерно погружается в 1937 год" - 12.11.2023 Украина.ру
Азаров: "Украина планомерно погружается в 1937 год"
Поощрение доносительства и репрессий возвращают бывшую Украинскую ССР во времена "Большого террора" сталинской эпохи. Об этом предупредил своих подписчиков в соцсети бывший глава украинского правительства Николай Азаров
2023-11-12T12:02
2023-11-12T12:02
2023-11-12T12:02
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По его наблюдениям, столица постсоветской Украины и Киевская область лидируют по количеству "языковых доносов". Азаров видит причину феномена в переезде на эти территории так называемых "патриотов", радикальных националистов.Азаров констатировал: "Украина планомерно погружается в 1937 год. Украинцев склоняют к жизни в постоянном страхе и недоверии из-за доносов и последующих проверок СБУ"."Чего только стоит чатбот "еВорог", который был запущен и широко разрекламирован украинским министерством цифровой трансформации прошлым летом. С его помощь можно писать доносы на соседей, отмечая геолокацию, прикреплять фото и описание "преступления". Теперь к этому добавилась возможность пожаловаться на таксиста с "антиукраинской" позицией. Украинский сервис такси "Уклон" добавил новую функцию в меню оценки поездки "антиукраинская позиция", - обратил внимание бывший глава правительства Украины."Не трудно спрогнозировать, что передовиками в вопросе жалоб станут жители Киева, которые не раз показали себя на этом поприще во всей красе", - добавил Азаров.Тем временем спецслужбы Украины рапортуют о постоянном выявлении на подконтрольных территориях различных "предателей" и прочих "врагов" среди населения. В отношении Николая Азарова, возглавлявшего правительство Украины до государственного переворота 2014 года, в Киеве сфабриковано уголовное дело. В основу дела положена критика Азаровым современных украинских реалий и неверие в позитивное будущее постсоветской республики.
https://ukraina.ru/20231105/1050786775.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, николай азаров, постсоветское пространство, сбу, спецслужбы, террор, репрессии, доносительство, русофобия, русский язык, украинский язык, киев
Новости, Новости Украины, Николай Азаров, постсоветское пространство, СБУ, спецслужбы, террор, репрессии, доносительство, Русофобия, Русский язык, украинский язык, Киев
Азаров: "Украина планомерно погружается в 1937 год"
Поощрение доносительства и репрессий возвращают бывшую Украинскую ССР во времена "Большого террора" сталинской эпохи. Об этом предупредил своих подписчиков в соцсети бывший глава украинского правительства Николай Азаров
По его наблюдениям, столица постсоветской Украины и Киевская область лидируют по количеству "языковых доносов". Азаров видит причину феномена в переезде на эти территории так называемых "патриотов", радикальных националистов.
Азаров констатировал: "Украина планомерно погружается в 1937 год. Украинцев склоняют к жизни в постоянном страхе и недоверии из-за доносов и последующих проверок СБУ".
"Чего только стоит чатбот "еВорог", который был запущен и широко разрекламирован украинским министерством цифровой трансформации прошлым летом. С его помощь можно писать доносы на соседей, отмечая геолокацию, прикреплять фото и описание "преступления". Теперь к этому добавилась возможность пожаловаться на таксиста с "антиукраинской" позицией. Украинский сервис такси "Уклон" добавил новую функцию в меню оценки поездки "антиукраинская позиция", - обратил внимание бывший глава правительства Украины.
"Не трудно спрогнозировать, что передовиками в вопросе жалоб станут жители Киева, которые не раз показали себя на этом поприще во всей красе", - добавил Азаров.
Тем временем спецслужбы Украины рапортуют о постоянном выявлении на подконтрольных территориях различных "предателей" и прочих "врагов" среди населения. В отношении Николая Азарова, возглавлявшего правительство Украины до государственного переворота 2014 года, в Киеве сфабриковано уголовное дело. В основу дела положена критика Азаровым современных украинских реалий и неверие в позитивное будущее постсоветской республики.