https://ukraina.ru/20231112/1050958984.html

Азаров: "Украина планомерно погружается в 1937 год"

Азаров: "Украина планомерно погружается в 1937 год" - 12.11.2023 Украина.ру

Азаров: "Украина планомерно погружается в 1937 год"

Поощрение доносительства и репрессий возвращают бывшую Украинскую ССР во времена "Большого террора" сталинской эпохи. Об этом предупредил своих подписчиков в соцсети бывший глава украинского правительства Николай Азаров

2023-11-12T12:02

2023-11-12T12:02

2023-11-12T12:02

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По его наблюдениям, столица постсоветской Украины и Киевская область лидируют по количеству "языковых доносов". Азаров видит причину феномена в переезде на эти территории так называемых "патриотов", радикальных националистов.Азаров констатировал: "Украина планомерно погружается в 1937 год. Украинцев склоняют к жизни в постоянном страхе и недоверии из-за доносов и последующих проверок СБУ"."Чего только стоит чатбот "еВорог", который был запущен и широко разрекламирован украинским министерством цифровой трансформации прошлым летом. С его помощь можно писать доносы на соседей, отмечая геолокацию, прикреплять фото и описание "преступления". Теперь к этому добавилась возможность пожаловаться на таксиста с "антиукраинской" позицией. Украинский сервис такси "Уклон" добавил новую функцию в меню оценки поездки "антиукраинская позиция", - обратил внимание бывший глава правительства Украины."Не трудно спрогнозировать, что передовиками в вопросе жалоб станут жители Киева, которые не раз показали себя на этом поприще во всей красе", - добавил Азаров.Тем временем спецслужбы Украины рапортуют о постоянном выявлении на подконтрольных территориях различных "предателей" и прочих "врагов" среди населения. В отношении Николая Азарова, возглавлявшего правительство Украины до государственного переворота 2014 года, в Киеве сфабриковано уголовное дело. В основу дела положена критика Азаровым современных украинских реалий и неверие в позитивное будущее постсоветской республики.

https://ukraina.ru/20231105/1050786775.html

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новости, новости украины, николай азаров, постсоветское пространство, сбу, спецслужбы, террор, репрессии, доносительство, русофобия, русский язык, украинский язык, киев