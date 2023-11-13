Финский эксперт объяснил, как Россия разгромит ВСУ и победит в СВО, не доходя до Львова - 13.11.2023 Украина.ру
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Финский эксперт объяснил, как Россия разгромит ВСУ и победит в СВО, не доходя до Львова
Финский эксперт объяснил, как Россия разгромит ВСУ и победит в СВО, не доходя до Львова - 13.11.2023 Украина.ру
Финский эксперт объяснил, как Россия разгромит ВСУ и победит в СВО, не доходя до Львова
Сейчас наиболее вероятен сценарий, при котором Польша оккупирует западную Украину. В этом случае может повториться вариант с послевоенной Германией, которая была разделена на ФРГ и ГДР между США и СССР. Пока на Западе об этом прямо не говорят. Но такие тайные переговоры ведутся.
2023-11-13T05:45
2023-11-13T05:45
новости
владимир зеленский
финляндия
сво
россия
польша
германия
всу
украина
западная украина
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Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.руПо идее, для этого нужно прямое приглашение Зеленского. Поэтому возможно, что Запад поменяет действующую украинскую власть на какое-нибудь техническое правительство, считает эксперт.Евросоюз и НАТО и так находятся в кризисе. А их провал на Украине только усугубит этот кризис, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, владимир зеленский, финляндия, сво, россия, польша, германия, всу, украина, западная украина
Новости, Владимир Зеленский, Финляндия, СВО, Россия, Польша, Германия, ВСУ, Украина, Западная Украина

Финский эксперт объяснил, как Россия разгромит ВСУ и победит в СВО, не доходя до Львова

05:45 13.11.2023
 
© commons.wikimedia.org / Petri KrohnЙохан Бекман
Йохан Бекман - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© commons.wikimedia.org / Petri Krohn
Читать в
Сейчас наиболее вероятен сценарий, при котором Польша оккупирует западную Украину. В этом случае может повториться вариант с послевоенной Германией, которая была разделена на ФРГ и ГДР между США и СССР. Пока на Западе об этом прямо не говорят. Но такие тайные переговоры ведутся.
Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру
По идее, для этого нужно прямое приглашение Зеленского. Поэтому возможно, что Запад поменяет действующую украинскую власть на какое-нибудь техническое правительство, считает эксперт.
"Как именно будет поделена Украина мне пока тоже сказать сложно. Потому что пример послевоенной Германии показывает, что это тоже было временным решением. Но даже в этом случае Россия будет в более выигрышном положении. Потому что Западу придется объяснять собственным гражданам, почему они тратили миллиарды долларов и отправляли на Украину танки, которые там сгорели", - констатировал Бекман.
Евросоюз и НАТО и так находятся в кризисе. А их провал на Украине только усугубит этот кризис, заключил собеседник издания.
 
НовостиВладимир ЗеленскийФинляндияСВОРоссияПольшаГерманияВСУУкраинаЗападная Украина
 
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