https://ukraina.ru/20231113/1050950836.html
Финский эксперт объяснил, как Россия разгромит ВСУ и победит в СВО, не доходя до Львова
Финский эксперт объяснил, как Россия разгромит ВСУ и победит в СВО, не доходя до Львова - 13.11.2023 Украина.ру
Финский эксперт объяснил, как Россия разгромит ВСУ и победит в СВО, не доходя до Львова
Сейчас наиболее вероятен сценарий, при котором Польша оккупирует западную Украину. В этом случае может повториться вариант с послевоенной Германией, которая была разделена на ФРГ и ГДР между США и СССР. Пока на Западе об этом прямо не говорят. Но такие тайные переговоры ведутся.
2023-11-13T05:45
2023-11-13T05:45
2023-11-13T05:45
новости
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Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.руПо идее, для этого нужно прямое приглашение Зеленского. Поэтому возможно, что Запад поменяет действующую украинскую власть на какое-нибудь техническое правительство, считает эксперт.Евросоюз и НАТО и так находятся в кризисе. А их провал на Украине только усугубит этот кризис, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, финляндия, сво, россия, польша, германия, всу, украина, западная украина
Новости, Владимир Зеленский, Финляндия, СВО, Россия, Польша, Германия, ВСУ, Украина, Западная Украина
Финский эксперт объяснил, как Россия разгромит ВСУ и победит в СВО, не доходя до Львова
Сейчас наиболее вероятен сценарий, при котором Польша оккупирует западную Украину. В этом случае может повториться вариант с послевоенной Германией, которая была разделена на ФРГ и ГДР между США и СССР. Пока на Западе об этом прямо не говорят. Но такие тайные переговоры ведутся.
Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру
По идее, для этого нужно прямое приглашение Зеленского. Поэтому возможно, что Запад поменяет действующую украинскую власть на какое-нибудь техническое правительство, считает эксперт.
"Как именно будет поделена Украина мне пока тоже сказать сложно. Потому что пример послевоенной Германии показывает, что это тоже было временным решением. Но даже в этом случае Россия будет в более выигрышном положении. Потому что Западу придется объяснять собственным гражданам, почему они тратили миллиарды долларов и отправляли на Украину танки, которые там сгорели", - констатировал Бекман.
Евросоюз и НАТО и так находятся в кризисе. А их провал на Украине только усугубит этот кризис, заключил собеседник издания.