https://ukraina.ru/20231113/1050950836.html

Финский эксперт объяснил, как Россия разгромит ВСУ и победит в СВО, не доходя до Львова

Финский эксперт объяснил, как Россия разгромит ВСУ и победит в СВО, не доходя до Львова - 13.11.2023 Украина.ру

Финский эксперт объяснил, как Россия разгромит ВСУ и победит в СВО, не доходя до Львова

Сейчас наиболее вероятен сценарий, при котором Польша оккупирует западную Украину. В этом случае может повториться вариант с послевоенной Германией, которая была разделена на ФРГ и ГДР между США и СССР. Пока на Западе об этом прямо не говорят. Но такие тайные переговоры ведутся.

2023-11-13T05:45

2023-11-13T05:45

2023-11-13T05:45

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Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.руПо идее, для этого нужно прямое приглашение Зеленского. Поэтому возможно, что Запад поменяет действующую украинскую власть на какое-нибудь техническое правительство, считает эксперт.Евросоюз и НАТО и так находятся в кризисе. А их провал на Украине только усугубит этот кризис, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, финляндия, сво, россия, польша, германия, всу, украина, западная украина