Не "контрнаступ" по минным полям. Военный эксперт о том, какую ошибку ВСУ нельзя повторить России - 13.11.2023 Украина.ру
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Не "контрнаступ" по минным полям. Военный эксперт о том, какую ошибку ВСУ нельзя повторить России
Не "контрнаступ" по минным полям. Военный эксперт о том, какую ошибку ВСУ нельзя повторить России - 13.11.2023 Украина.ру
Не "контрнаступ" по минным полям. Военный эксперт о том, какую ошибку ВСУ нельзя повторить России
В начале СВО российские войска за счет глубоких танковых прорывов позволяли себе проходить по несколько областей в день. Оказалось, что это было не совсем верное решение. Об этом рассказал военный волонтер и блогер Алексей Живов в интервью изданию Украина.ру
2023-11-13T05:30
2023-11-13T05:30
новости
россия
всу
сво
сумы
чернигов
контрнаступление
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Нам надо было занимать те же Сумы и Чернигов. Они, по сути, были без гарнизона. Мы могли бы удерживать их по сей день. Но мы рассчитывали большими котлами окружать украинские войска, рассчитывая на их бегство и небоеспособность, напомнил эксперт.Война всегда заставляет противников учиться друг у друга. И нам надо тоже быть максимально осторожными. Не надо повторять ошибки начала СВО, действуя широкими мазками. Не надо повторять украинские ошибки, когда они рассчитывали на слабость россиян. Рассчитывать надо только на свое техническое и организационное превосходство, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, всу, сво, сумы, чернигов, контрнаступление
Новости, Россия, ВСУ, СВО, Сумы, Чернигов, контрнаступление

Не "контрнаступ" по минным полям. Военный эксперт о том, какую ошибку ВСУ нельзя повторить России

05:30 13.11.2023
 
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Зампред Совбеза РФ Д. Медведев посетил полигон подготовки военнослужащих РФ - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
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В начале СВО российские войска за счет глубоких танковых прорывов позволяли себе проходить по несколько областей в день. Оказалось, что это было не совсем верное решение. Об этом рассказал военный волонтер и блогер Алексей Живов в интервью изданию Украина.ру
Нам надо было занимать те же Сумы и Чернигов. Они, по сути, были без гарнизона. Мы могли бы удерживать их по сей день. Но мы рассчитывали большими котлами окружать украинские войска, рассчитывая на их бегство и небоеспособность, напомнил эксперт.
"ВСУ так же спланировали "контрнаступ" через год, рассчитывая на страх наших войск. Но они жестоко ошиблись. Они не смогли добиться ни одного тактического успеха. Минимальный успех – если бы они смогли хотя бы Токмак окружить и начать простреливать коммуникации к нему. Ничего они не смогли", - констатировал Живов.
Война всегда заставляет противников учиться друг у друга. И нам надо тоже быть максимально осторожными. Не надо повторять ошибки начала СВО, действуя широкими мазками. Не надо повторять украинские ошибки, когда они рассчитывали на слабость россиян. Рассчитывать надо только на свое техническое и организационное превосходство, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияВСУСВОСумыЧерниговконтрнаступление
 
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