Ещё один украинский БПЛА уничтожен над Белгородской областью - 12.11.2023 Украина.ру
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Ещё один украинский БПЛА уничтожен над Белгородской областью
Ещё один украинский БПЛА уничтожен над Белгородской областью - 12.11.2023 Украина.ру
Ещё один украинский БПЛА уничтожен над Белгородской областью
Минобороны России сообщает об уничтожении 12 ноября второго беспилотного летательного аппарата над Белгородской областью.
2023-11-12T13:05
2023-11-12T13:05
новости
белгородская область
всу
бпла
беспилотник
пво
минобороны рф
терроризм
сво
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Согласно официальному сообщению, в воскресенье "около 12.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации". "Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - констатировали в Минобороны РФ.Утром 12 ноября министерство сообщало об уничтожении украинского беспилотника над Белгородской областью. В обоих случаях тип летательного аппарата, жертвы и разрушения не уточнялись.
https://ukraina.ru/20231112/1050955536.html
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новости, белгородская область, всу, бпла, беспилотник, пво, минобороны рф, терроризм, сво
Новости, Белгородская область, ВСУ, БПЛА, беспилотник, ПВО, Минобороны РФ, терроризм, СВО

Ещё один украинский БПЛА уничтожен над Белгородской областью

13:05 12.11.2023
 
Лелека-100
Лелека-100
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Минобороны России сообщает об уничтожении 12 ноября второго беспилотного летательного аппарата над Белгородской областью.
Согласно официальному сообщению, в воскресенье "около 12.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - констатировали в Минобороны РФ.
Утром 12 ноября министерство сообщало об уничтожении украинского беспилотника над Белгородской областью. В обоих случаях тип летательного аппарата, жертвы и разрушения не уточнялись.
PD-2 украинский беспилотник - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
09:23
БПЛА ВСУ уничтожен над Белгородской областьюНочью 12 ноября "пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации". Об этом сообщает Минобороны России.
 
НовостиБелгородская областьВСУБПЛАбеспилотникПВОМинобороны РФтерроризмСВО
 
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