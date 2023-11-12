Ещё один украинский БПЛА уничтожен над Белгородской областью
Лелека-100
Минобороны России сообщает об уничтожении 12 ноября второго беспилотного летательного аппарата над Белгородской областью.
Согласно официальному сообщению, в воскресенье "около 12.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - констатировали в Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - констатировали в Минобороны РФ.
Утром 12 ноября министерство сообщало об уничтожении украинского беспилотника над Белгородской областью. В обоих случаях тип летательного аппарата, жертвы и разрушения не уточнялись.