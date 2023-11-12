https://ukraina.ru/20231112/1050961636.html

Ещё один украинский БПЛА уничтожен над Белгородской областью

Ещё один украинский БПЛА уничтожен над Белгородской областью - 12.11.2023 Украина.ру

Ещё один украинский БПЛА уничтожен над Белгородской областью

Минобороны России сообщает об уничтожении 12 ноября второго беспилотного летательного аппарата над Белгородской областью.

2023-11-12T13:05

2023-11-12T13:05

2023-11-12T13:05

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Согласно официальному сообщению, в воскресенье "около 12.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации". "Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - констатировали в Минобороны РФ.Утром 12 ноября министерство сообщало об уничтожении украинского беспилотника над Белгородской областью. В обоих случаях тип летательного аппарата, жертвы и разрушения не уточнялись.

https://ukraina.ru/20231112/1050955536.html

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новости, белгородская область, всу, бпла, беспилотник, пво, минобороны рф, терроризм, сво