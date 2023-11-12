https://ukraina.ru/20231112/1050949002.html
Военный эксперт объяснил, почему Россия не может уничтожить артиллерию ВСУ за счет РСЗО и авиации
Военный эксперт объяснил, почему Россия не может уничтожить артиллерию ВСУ за счет РСЗО и авиации - 12.11.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему Россия не может уничтожить артиллерию ВСУ за счет РСЗО и авиации
Для успешного осуществления контрбатарейной борьбы нужен конкретный механизм, когда большое количество различных подразделений должны очень точно взаимодействовать друг с другом. И никто не должен свою работы выполнять плохо. А у России в ходе СВО есть небольшое отставание от ВСУ в средствах разведки и целеуказания, а также в средствах поражения.
2023-11-12T06:00
2023-11-12T06:00
2023-11-12T06:00
новости
россия
всу
сво
артиллерия
авиация
"ланцет"
рзсо "ураган"
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Об этом рассказал военный волонтер и блогер Алексей Живов в интервью изданию Украина.руЭксперт уточнил, наша самая популярная гаубица Д-30 бьет на 16-18 километров. Более современная гаубица МСТА-Б бьет на 26 километров. А польская САУ "Краб" бьет почти на 40 километров. ВСУ вне зоны досягаемости нашего огня бьют по нашей ствольной артиллерии.В этом случае нам приходится подключать "средства старшего начальника" вроде РСЗО. За это отвечают командиры полков или командиры дивизий, а взаимодействие комбатов с ними вызывает определенные трения и сложности, добавил он.Повторюсь, для контрбатарейной борьбы нужно отлаживать связь в армии. Как в техническом, так и в организационном плане. И все должны свою работу выполнять максимально быстро, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0d/1050147064_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dba61cfb1869bcd0dda7a00a5ae5050a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, сво, артиллерия, авиация, "ланцет", рзсо "ураган"
Новости, Россия, ВСУ, СВО, артиллерия, авиация, "Ланцет", РЗСО "Ураган"
Военный эксперт объяснил, почему Россия не может уничтожить артиллерию ВСУ за счет РСЗО и авиации
Для успешного осуществления контрбатарейной борьбы нужен конкретный механизм, когда большое количество различных подразделений должны очень точно взаимодействовать друг с другом. И никто не должен свою работы выполнять плохо. А у России в ходе СВО есть небольшое отставание от ВСУ в средствах разведки и целеуказания, а также в средствах поражения.
Об этом рассказал военный волонтер и блогер Алексей Живов в интервью изданию Украина.ру
Эксперт уточнил, наша самая популярная гаубица Д-30 бьет на 16-18 километров. Более современная гаубица МСТА-Б бьет на 26 километров. А польская САУ "Краб" бьет почти на 40 километров. ВСУ вне зоны досягаемости нашего огня бьют по нашей ствольной артиллерии.
В этом случае нам приходится подключать "средства старшего начальника" вроде РСЗО. За это отвечают командиры полков или командиры дивизий, а взаимодействие комбатов с ними вызывает определенные трения и сложности, добавил он.
"Чтобы достать украинскую артиллерию, надо подключать более мощные средства поражения. Например, "Торнадо-Град" и "Торнадо-Ураган". Плюс, силы ССО со своими "Ланцетами" третьего поколения. Они как раз показывают наибольшую эффективность. У них большая свобода действия. Их работа не так зарегулирована, как работа других подразделений. Поэтому они могут в режиме свободной охоты при взаимодействии с линейными подразделениями находить себе цели и уничтожать их на большом отдалении в 30-км", - констатировал Живов.
Повторюсь, для контрбатарейной борьбы нужно отлаживать связь в армии. Как в техническом, так и в организационном плане. И все должны свою работу выполнять максимально быстро, заключил собеседник издания.