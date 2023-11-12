https://ukraina.ru/20231112/1050949002.html

Военный эксперт объяснил, почему Россия не может уничтожить артиллерию ВСУ за счет РСЗО и авиации

Военный эксперт объяснил, почему Россия не может уничтожить артиллерию ВСУ за счет РСЗО и авиации - 12.11.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему Россия не может уничтожить артиллерию ВСУ за счет РСЗО и авиации

Для успешного осуществления контрбатарейной борьбы нужен конкретный механизм, когда большое количество различных подразделений должны очень точно взаимодействовать друг с другом. И никто не должен свою работы выполнять плохо. А у России в ходе СВО есть небольшое отставание от ВСУ в средствах разведки и целеуказания, а также в средствах поражения.

2023-11-12T06:00

2023-11-12T06:00

2023-11-12T06:00

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Об этом рассказал военный волонтер и блогер Алексей Живов в интервью изданию Украина.руЭксперт уточнил, наша самая популярная гаубица Д-30 бьет на 16-18 километров. Более современная гаубица МСТА-Б бьет на 26 километров. А польская САУ "Краб" бьет почти на 40 километров. ВСУ вне зоны досягаемости нашего огня бьют по нашей ствольной артиллерии.В этом случае нам приходится подключать "средства старшего начальника" вроде РСЗО. За это отвечают командиры полков или командиры дивизий, а взаимодействие комбатов с ними вызывает определенные трения и сложности, добавил он.Повторюсь, для контрбатарейной борьбы нужно отлаживать связь в армии. Как в техническом, так и в организационном плане. И все должны свою работу выполнять максимально быстро, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, сво, артиллерия, авиация, "ланцет", рзсо "ураган"