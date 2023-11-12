Военный эксперт объяснил, почему Россия не может уничтожить артиллерию ВСУ за счет РСЗО и авиации - 12.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231112/1050949002.html
Военный эксперт объяснил, почему Россия не может уничтожить артиллерию ВСУ за счет РСЗО и авиации
Военный эксперт объяснил, почему Россия не может уничтожить артиллерию ВСУ за счет РСЗО и авиации - 12.11.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему Россия не может уничтожить артиллерию ВСУ за счет РСЗО и авиации
Для успешного осуществления контрбатарейной борьбы нужен конкретный механизм, когда большое количество различных подразделений должны очень точно взаимодействовать друг с другом. И никто не должен свою работы выполнять плохо. А у России в ходе СВО есть небольшое отставание от ВСУ в средствах разведки и целеуказания, а также в средствах поражения.
2023-11-12T06:00
2023-11-12T06:00
новости
россия
всу
сво
артиллерия
авиация
"ланцет"
рзсо "ураган"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0d/1050147064_0:0:3018:1698_1920x0_80_0_0_8fab00d2015d4473b82ec69061c5dcda.jpg
Об этом рассказал военный волонтер и блогер Алексей Живов в интервью изданию Украина.руЭксперт уточнил, наша самая популярная гаубица Д-30 бьет на 16-18 километров. Более современная гаубица МСТА-Б бьет на 26 километров. А польская САУ "Краб" бьет почти на 40 километров. ВСУ вне зоны досягаемости нашего огня бьют по нашей ствольной артиллерии.В этом случае нам приходится подключать "средства старшего начальника" вроде РСЗО. За это отвечают командиры полков или командиры дивизий, а взаимодействие комбатов с ними вызывает определенные трения и сложности, добавил он.Повторюсь, для контрбатарейной борьбы нужно отлаживать связь в армии. Как в техническом, так и в организационном плане. И все должны свою работу выполнять максимально быстро, заключил собеседник издания.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0d/1050147064_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dba61cfb1869bcd0dda7a00a5ae5050a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, всу, сво, артиллерия, авиация, "ланцет", рзсо "ураган"
Новости, Россия, ВСУ, СВО, артиллерия, авиация, "Ланцет", РЗСО "Ураган"

Военный эксперт объяснил, почему Россия не может уничтожить артиллерию ВСУ за счет РСЗО и авиации

06:00 12.11.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" на Херсонском направлении
Боевая работа РСЗО Град на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
Для успешного осуществления контрбатарейной борьбы нужен конкретный механизм, когда большое количество различных подразделений должны очень точно взаимодействовать друг с другом. И никто не должен свою работы выполнять плохо. А у России в ходе СВО есть небольшое отставание от ВСУ в средствах разведки и целеуказания, а также в средствах поражения.
Об этом рассказал военный волонтер и блогер Алексей Живов в интервью изданию Украина.ру
Эксперт уточнил, наша самая популярная гаубица Д-30 бьет на 16-18 километров. Более современная гаубица МСТА-Б бьет на 26 километров. А польская САУ "Краб" бьет почти на 40 километров. ВСУ вне зоны досягаемости нашего огня бьют по нашей ствольной артиллерии.
В этом случае нам приходится подключать "средства старшего начальника" вроде РСЗО. За это отвечают командиры полков или командиры дивизий, а взаимодействие комбатов с ними вызывает определенные трения и сложности, добавил он.
"Чтобы достать украинскую артиллерию, надо подключать более мощные средства поражения. Например, "Торнадо-Град" и "Торнадо-Ураган". Плюс, силы ССО со своими "Ланцетами" третьего поколения. Они как раз показывают наибольшую эффективность. У них большая свобода действия. Их работа не так зарегулирована, как работа других подразделений. Поэтому они могут в режиме свободной охоты при взаимодействии с линейными подразделениями находить себе цели и уничтожать их на большом отдалении в 30-км", - констатировал Живов.
Повторюсь, для контрбатарейной борьбы нужно отлаживать связь в армии. Как в техническом, так и в организационном плане. И все должны свою работу выполнять максимально быстро, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияВСУСВОартиллерияавиация"Ланцет"РЗСО "Ураган"
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:45Это большой срок. Эксперт о том, что начнется, если Россия не уничтожит ВСУ через 1,5 года
06:30Военный эксперт объяснил, почему Россия никогда не разгромит ВСУ за счет тактики огневого вала
06:15Эксперт объяснил, что за 1,5 года должна сделать Россия, чтобы не получить удар польским кастетом
06:00Военный эксперт объяснил, почему Россия не может уничтожить артиллерию ВСУ за счет РСЗО и авиации
05:45Раздать ласты и матрасы? Эксперт о том, что сделает Россия, если Литва все же заблокирует Калининград
05:30Нас спасет единственный окоп. Военный эксперт о том, сколько продержится Приднестровье при нападении ВСУ
05:15"У Зеленского был пунктик": Алексей Леонков объяснил, зачем ВСУ настырно "прыгают в котел" в Артемовске
05:00Далеко на севере треснет фронт. Военный эксперт о том, когда Россия выбьет ВСУ из Северска и Лимана
04:30"Нашли тут свою могилу": Алексей Леонков раскрыл, какую коварную ловушку готовили ВСУ в Артемовске
04:15Эксперт объяснил, как Залужный станет "грушей для битья", пока Зеленский играет в "горячую картошку"
04:00"Он это проглотил": эксперт объяснил, почему после "зачистки" руководителя сил ССО молчит Залужный
04:00Нанесет тройной удар? Военный эксперт о том, как именно Польша будет воевать с Россией после краха ВСУ
18:15Опасения Борреля и проблемы с военной помощью. Итоги 11 ноября на Украине
18:08Экс-командир "Азова"*: выход Киева на границы 1991 года не "успокоит" украинских нацистов
18:00"Ты заходи, если что": урок взаимопомощи от московского мультипликатора
17:47Горловка и Донецк: стало известно о погибших от украинских обстрелов
17:24"Завистники и клеветники": Пугачева обратилась к россиянам с Кипра
17:04Официально засчитали? Захарова ответила Боррелю, объявившему, что победы не будет
16:46Чёрное море должно снова стать русским: Леонков о направлениях грядущего наступления
16:40"Бросить всё и позвонить друзьям в Москве": экс-агент MI6 предсказал скорую "ссылку Зеленского"
Лента новостейМолния