Спецназовец рассказал о разнице в уничтожении "мясных" и подготовленных групп ВСУ - 11.11.2023 Украина.ру
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Спецназовец рассказал о разнице в уничтожении "мясных" и подготовленных групп ВСУ
Спецназовец рассказал о разнице в уничтожении "мясных" и подготовленных групп ВСУ - 11.11.2023 Украина.ру
Спецназовец рассказал о разнице в уничтожении "мясных" и подготовленных групп ВСУ
Неподготовленные группы ВСУ российскими войсками уничтожаются ещё на подходе к позициям. Об этом со ссылкой на бойца спецназа "Сибирь" Южной группировки войск, действующей на Артёмовском направлении, сообщает РИА Новости
2023-11-11T06:48
2023-11-11T06:49
новости
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сво
вс рф
спецназ
всу
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"Разница есть между профессиональной группой и, так скажем, неподготовленной - "мясной группой". "Мясные группы" выдвигаются в колонну, между ними дистанции вообще никакой, то есть при хорошем выстреле одного снаряда будет достаточно, чтобы просто уничтожить всю группу", - рассказал спецназовец.При использовании FPV-дронов, при таком минимальном расстоянии между ними, "эффективность поражения всей группы [также] будет достаточно большая", добавил он."Было три волны наката, выдвигались группами по восемь человек, дистанция между ними – минимальная, просто эти три волны быстро погасили. Работали всеми орудиями - 120-й, 82-й [минометы калибра 120 и 82 миллиметра], расчёты FPV, все эти волны быстро погасили. Так эффективно, что они даже до наших позиций не дошли", - отметил боец.По его словам, подготовленные группы противника "выдвигаются по двойкам, держат большую дистанцию, дабы сократить потери при нанесении артиллерийского огня". Соответственно, они поражаются по другой схеме: в первую очередь выбирается приоритетная пара в группе, которая уничтожается дроном-камикадзе, "который поточнее", а остальные "по максимуму" накрываются артиллерией.
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новости, россия, артёмовск (бахмут), сво, вс рф, спецназ, всу, потери всу
Новости, Россия, Артёмовск (Бахмут), СВО, ВС РФ, спецназ, ВСУ, потери ВСУ

Спецназовец рассказал о разнице в уничтожении "мясных" и подготовленных групп ВСУ

06:48 11.11.2023 (обновлено: 06:49 11.11.2023)
 
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Обучение операторов БПЛА ЦВО в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Неподготовленные группы ВСУ российскими войсками уничтожаются ещё на подходе к позициям. Об этом со ссылкой на бойца спецназа "Сибирь" Южной группировки войск, действующей на Артёмовском направлении, сообщает РИА Новости
"Разница есть между профессиональной группой и, так скажем, неподготовленной - "мясной группой". "Мясные группы" выдвигаются в колонну, между ними дистанции вообще никакой, то есть при хорошем выстреле одного снаряда будет достаточно, чтобы просто уничтожить всю группу", - рассказал спецназовец.
При использовании FPV-дронов, при таком минимальном расстоянии между ними, "эффективность поражения всей группы [также] будет достаточно большая", добавил он.
"Было три волны наката, выдвигались группами по восемь человек, дистанция между ними – минимальная, просто эти три волны быстро погасили. Работали всеми орудиями - 120-й, 82-й [минометы калибра 120 и 82 миллиметра], расчёты FPV, все эти волны быстро погасили. Так эффективно, что они даже до наших позиций не дошли", - отметил боец.
По его словам, подготовленные группы противника "выдвигаются по двойкам, держат большую дистанцию, дабы сократить потери при нанесении артиллерийского огня". Соответственно, они поражаются по другой схеме: в первую очередь выбирается приоритетная пара в группе, которая уничтожается дроном-камикадзе, "который поточнее", а остальные "по максимуму" накрываются артиллерией.
Зеленский Залужный - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
04:30
"Это просто биоматериал": политолог о том, почему Зеленский не жалеет солдат, а Залужный считает потериПротиворечия между Зеленским и Залужным возникла возникли из-за тяжелой ситуации на фронте. Гибель украинских солдат является трагедией для главкома ВСУ, но для президента Украины они являются расходным материалом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич
 
НовостиРоссияАртёмовск (Бахмут)СВОВС РФспецназВСУпотери ВСУ
 
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