https://ukraina.ru/20231111/1050938641.html

Спецназовец рассказал о разнице в уничтожении "мясных" и подготовленных групп ВСУ

Спецназовец рассказал о разнице в уничтожении "мясных" и подготовленных групп ВСУ - 11.11.2023 Украина.ру

Спецназовец рассказал о разнице в уничтожении "мясных" и подготовленных групп ВСУ

Неподготовленные группы ВСУ российскими войсками уничтожаются ещё на подходе к позициям. Об этом со ссылкой на бойца спецназа "Сибирь" Южной группировки войск, действующей на Артёмовском направлении, сообщает РИА Новости

2023-11-11T06:48

2023-11-11T06:48

2023-11-11T06:49

новости

россия

артёмовск (бахмут)

сво

вс рф

спецназ

всу

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1a/1050516434_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_ad01b19ea30195f8fe79349754764e4b.jpg

"Разница есть между профессиональной группой и, так скажем, неподготовленной - "мясной группой". "Мясные группы" выдвигаются в колонну, между ними дистанции вообще никакой, то есть при хорошем выстреле одного снаряда будет достаточно, чтобы просто уничтожить всю группу", - рассказал спецназовец.При использовании FPV-дронов, при таком минимальном расстоянии между ними, "эффективность поражения всей группы [также] будет достаточно большая", добавил он."Было три волны наката, выдвигались группами по восемь человек, дистанция между ними – минимальная, просто эти три волны быстро погасили. Работали всеми орудиями - 120-й, 82-й [минометы калибра 120 и 82 миллиметра], расчёты FPV, все эти волны быстро погасили. Так эффективно, что они даже до наших позиций не дошли", - отметил боец.По его словам, подготовленные группы противника "выдвигаются по двойкам, держат большую дистанцию, дабы сократить потери при нанесении артиллерийского огня". Соответственно, они поражаются по другой схеме: в первую очередь выбирается приоритетная пара в группе, которая уничтожается дроном-камикадзе, "который поточнее", а остальные "по максимуму" накрываются артиллерией.

https://ukraina.ru/20231111/1050918764.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, артёмовск (бахмут), сво, вс рф, спецназ, всу, потери всу