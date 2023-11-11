https://ukraina.ru/20231111/1050938641.html
Спецназовец рассказал о разнице в уничтожении "мясных" и подготовленных групп ВСУ
Спецназовец рассказал о разнице в уничтожении "мясных" и подготовленных групп ВСУ - 11.11.2023 Украина.ру
Спецназовец рассказал о разнице в уничтожении "мясных" и подготовленных групп ВСУ
Неподготовленные группы ВСУ российскими войсками уничтожаются ещё на подходе к позициям. Об этом со ссылкой на бойца спецназа "Сибирь" Южной группировки войск, действующей на Артёмовском направлении, сообщает РИА Новости
2023-11-11T06:48
2023-11-11T06:48
2023-11-11T06:49
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"Разница есть между профессиональной группой и, так скажем, неподготовленной - "мясной группой". "Мясные группы" выдвигаются в колонну, между ними дистанции вообще никакой, то есть при хорошем выстреле одного снаряда будет достаточно, чтобы просто уничтожить всю группу", - рассказал спецназовец.При использовании FPV-дронов, при таком минимальном расстоянии между ними, "эффективность поражения всей группы [также] будет достаточно большая", добавил он."Было три волны наката, выдвигались группами по восемь человек, дистанция между ними – минимальная, просто эти три волны быстро погасили. Работали всеми орудиями - 120-й, 82-й [минометы калибра 120 и 82 миллиметра], расчёты FPV, все эти волны быстро погасили. Так эффективно, что они даже до наших позиций не дошли", - отметил боец.По его словам, подготовленные группы противника "выдвигаются по двойкам, держат большую дистанцию, дабы сократить потери при нанесении артиллерийского огня". Соответственно, они поражаются по другой схеме: в первую очередь выбирается приоритетная пара в группе, которая уничтожается дроном-камикадзе, "который поточнее", а остальные "по максимуму" накрываются артиллерией.
https://ukraina.ru/20231111/1050918764.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, артёмовск (бахмут), сво, вс рф, спецназ, всу, потери всу
Спецназовец рассказал о разнице в уничтожении "мясных" и подготовленных групп ВСУ
06:48 11.11.2023 (обновлено: 06:49 11.11.2023)
Неподготовленные группы ВСУ российскими войсками уничтожаются ещё на подходе к позициям. Об этом со ссылкой на бойца спецназа "Сибирь" Южной группировки войск, действующей на Артёмовском направлении, сообщает РИА Новости
"Разница есть между профессиональной группой и, так скажем, неподготовленной - "мясной группой". "Мясные группы" выдвигаются в колонну, между ними дистанции вообще никакой, то есть при хорошем выстреле одного снаряда будет достаточно, чтобы просто уничтожить всю группу", - рассказал спецназовец.
При использовании FPV-дронов, при таком минимальном расстоянии между ними, "эффективность поражения всей группы [также] будет достаточно большая", добавил он.
"Было три волны наката, выдвигались группами по восемь человек, дистанция между ними – минимальная, просто эти три волны быстро погасили. Работали всеми орудиями - 120-й, 82-й [минометы калибра 120 и 82 миллиметра], расчёты FPV, все эти волны быстро погасили. Так эффективно, что они даже до наших позиций не дошли", - отметил боец.
По его словам, подготовленные группы противника "выдвигаются по двойкам, держат большую дистанцию, дабы сократить потери при нанесении артиллерийского огня". Соответственно, они поражаются по другой схеме: в первую очередь выбирается приоритетная пара в группе, которая уничтожается дроном-камикадзе, "который поточнее", а остальные "по максимуму" накрываются артиллерией.