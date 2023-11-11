https://ukraina.ru/20231111/1050937986.html

В ЛНР пресекли попытку уничтожить документы о связях полиции Украины с ФБР

В ЛНР пресекли попытку уничтожить документы о связях полиции Украины с ФБР - 11.11.2023 Украина.ру

В ЛНР пресекли попытку уничтожить документы о связях полиции Украины с ФБР

Документы о взаимодействии полиции Украины и Федерального бюро расследований (ФБР) США пытались уничтожить неизвестные на объекте в Северодонецке Луганской Народной Республики. Об этом со ссылкой на сотрудника спецслужб ЛНР 11 ноября сообщает РИА Новости

2023-11-11T04:36

2023-11-11T04:36

2023-11-11T04:37

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"Прибыли по сигналу на один из подведомственных ранее Нацполиции Украины объектов в Северодонецке, обнаружили документы. Неизвестные хотели их уничтожить, но всё не успели", - рассказал сотрудник.По его словам, в найденных на месте документах обнаружились списки сотрудников полиции Украины, в том числе кинологической службы, участвовавших в совместных учениях с представителями ФБР как на территории Украины, так за границей."Видимо, палили архивы: есть 2021 года, есть и 2016 года. Вот есть документ, что телеграмма поступила на направление на обучение во Львов, и что самое интересное, проводит обучение ФБР Соединённых Штатов Америки", - отмечается в сообщении.

https://ukraina.ru/20231111/1050916956.html

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новости, россия, лнр, украина, сша, фбр, полиция, учения