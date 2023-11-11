В ЛНР пресекли попытку уничтожить документы о связях полиции Украины с ФБР
04:36 11.11.2023 (обновлено: 04:37 11.11.2023)
Документы о взаимодействии полиции Украины и Федерального бюро расследований (ФБР) США пытались уничтожить неизвестные на объекте в Северодонецке Луганской Народной Республики. Об этом со ссылкой на сотрудника спецслужб ЛНР 11 ноября сообщает РИА Новости
"Прибыли по сигналу на один из подведомственных ранее Нацполиции Украины объектов в Северодонецке, обнаружили документы. Неизвестные хотели их уничтожить, но всё не успели", - рассказал сотрудник.
По его словам, в найденных на месте документах обнаружились списки сотрудников полиции Украины, в том числе кинологической службы, участвовавших в совместных учениях с представителями ФБР как на территории Украины, так за границей.
"Видимо, палили архивы: есть 2021 года, есть и 2016 года. Вот есть документ, что телеграмма поступила на направление на обучение во Львов, и что самое интересное, проводит обучение ФБР Соединённых Штатов Америки", - отмечается в сообщении.
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