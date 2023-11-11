В ЛНР пресекли попытку уничтожить документы о связях полиции Украины с ФБР - 11.11.2023 Украина.ру
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В ЛНР пресекли попытку уничтожить документы о связях полиции Украины с ФБР
В ЛНР пресекли попытку уничтожить документы о связях полиции Украины с ФБР - 11.11.2023 Украина.ру
В ЛНР пресекли попытку уничтожить документы о связях полиции Украины с ФБР
Документы о взаимодействии полиции Украины и Федерального бюро расследований (ФБР) США пытались уничтожить неизвестные на объекте в Северодонецке Луганской Народной Республики. Об этом со ссылкой на сотрудника спецслужб ЛНР 11 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-11T04:36
2023-11-11T04:37
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"Прибыли по сигналу на один из подведомственных ранее Нацполиции Украины объектов в Северодонецке, обнаружили документы. Неизвестные хотели их уничтожить, но всё не успели", - рассказал сотрудник.По его словам, в найденных на месте документах обнаружились списки сотрудников полиции Украины, в том числе кинологической службы, участвовавших в совместных учениях с представителями ФБР как на территории Украины, так за границей."Видимо, палили архивы: есть 2021 года, есть и 2016 года. Вот есть документ, что телеграмма поступила на направление на обучение во Львов, и что самое интересное, проводит обучение ФБР Соединённых Штатов Америки", - отмечается в сообщении.
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новости, россия, лнр, украина, сша, фбр, полиция, учения
Новости, Россия, ЛНР, Украина, США, ФБР, полиция, Учения

В ЛНР пресекли попытку уничтожить документы о связях полиции Украины с ФБР

04:36 11.11.2023 (обновлено: 04:37 11.11.2023)
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Документы о взаимодействии полиции Украины и Федерального бюро расследований (ФБР) США пытались уничтожить неизвестные на объекте в Северодонецке Луганской Народной Республики. Об этом со ссылкой на сотрудника спецслужб ЛНР 11 ноября сообщает РИА Новости
"Прибыли по сигналу на один из подведомственных ранее Нацполиции Украины объектов в Северодонецке, обнаружили документы. Неизвестные хотели их уничтожить, но всё не успели", - рассказал сотрудник.
По его словам, в найденных на месте документах обнаружились списки сотрудников полиции Украины, в том числе кинологической службы, участвовавших в совместных учениях с представителями ФБР как на территории Украины, так за границей.
"Видимо, палили архивы: есть 2021 года, есть и 2016 года. Вот есть документ, что телеграмма поступила на направление на обучение во Львов, и что самое интересное, проводит обучение ФБР Соединённых Штатов Америки", - отмечается в сообщении.
Залужный - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
04:15
"Мы убиваем друг друга": политолог раскрыл, сможет ли Валерий Залужный захватить всю власть на УкраинеВоенные перевороты без опоры на политические силы не свойственны славянской традиции. Военная верхушка сможет захватить власть на Украине, если получится договориться с силовыми структурами и СБУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич
 
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