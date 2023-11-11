https://ukraina.ru/20231111/1050927815.html

Эксперт объяснил, как передача Украине "замороженных" российских активов нанесет удар по госдолгу США

Эксперт объяснил, как передача Украине "замороженных" российских активов нанесет удар по госдолгу США - 11.11.2023 Украина.ру

Эксперт объяснил, как передача Украине "замороженных" российских активов нанесет удар по госдолгу США

Меры США по передаче Украине российских активов нанесут удар по ценным бумагам и госдолгу США. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец

2023-11-11T05:30

2023-11-11T05:30

2023-11-11T05:30

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На днях комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса Соединённых Штатов поддержал законопроект о передаче Украине российских активов. Но это вовсе не значит, что деньги фактически будут конфискованы, рассказал эксперт.Решения по таким серьезным вопросам принимаются не в конгрессе, не в сенате, не в Палате представителей, а финансовым сообществом и ФРС, условно говоря, теневым финансовым правительством США, добавил он.Подобный прецедент Америке совершенно не выгоден, потому что это будет большой удар по госдолгу США. Конгресс может рекомендовать американской администрации что делать, но решение будут принимать не они, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231109/1050896820.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, активы, сша, украина, заморозка, россия, ценные бумаги, госдолг, финансы