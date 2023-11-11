Эксперт объяснил, как передача Украине "замороженных" российских активов нанесет удар по госдолгу США
Меры США по передаче Украине российских активов нанесут удар по ценным бумагам и госдолгу США. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
На днях комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса Соединённых Штатов поддержал законопроект о передаче Украине российских активов. Но это вовсе не значит, что деньги фактически будут конфискованы, рассказал эксперт.
Решения по таким серьезным вопросам принимаются не в конгрессе, не в сенате, не в Палате представителей, а финансовым сообществом и ФРС, условно говоря, теневым финансовым правительством США, добавил он.
"Сегодня в случае принятия таких мер (передаче Украине российских активов) привлекательность размещения иностранных активов в американских ценных бумагах резко пойдет вниз. Потому что конфискация суверенных резервов — это невиданно", - отметил Зубец.
Подобный прецедент Америке совершенно не выгоден, потому что это будет большой удар по госдолгу США. Конгресс может рекомендовать американской администрации что делать, но решение будут принимать не они, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
9 ноября, 16:39Тимофей Борисов: Германия перебрасывает танки в Литву, чтобы воевать с Россией под руководством СШАГермания начала перестройку своих вооруженных сил и перевод промышленности на военные рельсы. Если раньше немцы думали, что своя армия им не нужна, они находятся под зонтиком США, то сейчас произошел коренной слом этой позиции, считает политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов