Эксперт объяснил, как передача Украине "замороженных" российских активов нанесет удар по госдолгу США - 11.11.2023 Украина.ру
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Эксперт объяснил, как передача Украине "замороженных" российских активов нанесет удар по госдолгу США
Эксперт объяснил, как передача Украине "замороженных" российских активов нанесет удар по госдолгу США - 11.11.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, как передача Украине "замороженных" российских активов нанесет удар по госдолгу США
Меры США по передаче Украине российских активов нанесут удар по ценным бумагам и госдолгу США. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
2023-11-11T05:30
2023-11-11T05:30
новости
активы
сша
украина
заморозка
россия
ценные бумаги
госдолг
финансы
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На днях комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса Соединённых Штатов поддержал законопроект о передаче Украине российских активов. Но это вовсе не значит, что деньги фактически будут конфискованы, рассказал эксперт.Решения по таким серьезным вопросам принимаются не в конгрессе, не в сенате, не в Палате представителей, а финансовым сообществом и ФРС, условно говоря, теневым финансовым правительством США, добавил он.Подобный прецедент Америке совершенно не выгоден, потому что это будет большой удар по госдолгу США. Конгресс может рекомендовать американской администрации что делать, но решение будут принимать не они, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231109/1050896820.html
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новости, активы, сша, украина, заморозка, россия, ценные бумаги, госдолг, финансы
Новости, активы, США, Украина, заморозка, Россия, ценные бумаги, госдолг, финансы

Эксперт объяснил, как передача Украине "замороженных" российских активов нанесет удар по госдолгу США

05:30 11.11.2023
 
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- РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Меры США по передаче Украине российских активов нанесут удар по ценным бумагам и госдолгу США. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
На днях комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса Соединённых Штатов поддержал законопроект о передаче Украине российских активов. Но это вовсе не значит, что деньги фактически будут конфискованы, рассказал эксперт.
Решения по таким серьезным вопросам принимаются не в конгрессе, не в сенате, не в Палате представителей, а финансовым сообществом и ФРС, условно говоря, теневым финансовым правительством США, добавил он.
"Сегодня в случае принятия таких мер (передаче Украине российских активов) привлекательность размещения иностранных активов в американских ценных бумагах резко пойдет вниз. Потому что конфискация суверенных резервов — это невиданно", - отметил Зубец.
Подобный прецедент Америке совершенно не выгоден, потому что это будет большой удар по госдолгу США. Конгресс может рекомендовать американской администрации что делать, но решение будут принимать не они, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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