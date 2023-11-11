Морковка над пропастью. Эксперты и разведчики о том, почему Зеленскому лучше уехать из страны - 11.11.2023 Украина.ру
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Морковка над пропастью. Эксперты и разведчики о том, почему Зеленскому лучше уехать из страны
Морковка над пропастью. Эксперты и разведчики о том, почему Зеленскому лучше уехать из страны - 11.11.2023 Украина.ру
Морковка над пропастью. Эксперты и разведчики о том, почему Зеленскому лучше уехать из страны
После всех разговоров о "тупике" в войне, Зеленский решил этот тупик отменить, заявив, что Украина в этом году еще будет пытаться добиться успеха на поле боя. Выступая по видеосвязи на конференции, организованной агентством Reuters, он рассказал, что у Киева есть план боевых действий, "есть цель", есть направление этого наступления.
2023-11-11T11:53
2023-11-11T11:53
эксклюзив
сво
украина
всу
владимир зеленский
валерий залужный
вадим карасев
игорь мосийчук
кость бондаренко
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Комментируя это заявление, украинский политолог Вадим Карасев отметил, что война - это не спорт (первая попытка: вторая…), что надо четко понимать — готовы ли ВСУ наступать, чем наступать, кем наступать и как. Вероятно, понимание, что наступать-то нечем и некем, на Банковой есть. По мнению эксперта, Зеленский сделал свое заявление из опасения, что Запад теперь полностью переключит свое внимание на Ближний Восток."Важно, чтобы это уныние и пессимизм, неверие в военные возможности Украины не перекинулись на западных лидеров. Иначе помощи не будет ни финансовой, ни военной", - сказал Карасев в интервью интернет-каналу Politeka.Если же Зеленский публично согласится с главкомом ВСУ Залужным, что в войне - "тупик", тогда возникнет вопрос — так зачем же траться на это. "Деньги тупикам не дают", - подчеркнул политолог.А если говорить, что - "наступаем", тогда другое дело. Потому и Байден заявляет, что Украина имеет шанс вернуть все территории, хотя понятно, что это нереально в данных условиях, сказал Карасев, пояснив: скажи Байден по-другому, у него спросят — а на что ты денег просишь, 60 миллиардов?По мнению эксперта, на самом деле наступления ВСУ не будет, Залужный правильно описал "тупиковость" ситуации.Не стоит украинцам ждать не только скорого наступления, но и скорого вступления в ЕС. Заявление Урсулы фон дер Ляйен и ее визит в Киев – это как "морковка", которой манят украинцев, считает экс-депутат Верховной Рады: участник АТО Игорь Мосийчук. По его мнению, гнаться за этой морковкой в сложившихся обстоятельствах рискованно."Мы бежим над пропастью сейчас по факту в этой войне страшной, а у нас перед носом крутят этой морковкой. Главное, чтобы она нас не сбила, и мы в эту пропасть не упали", - сказал политик в эфире одного из украинских интернет-каналов.Интересно, что и в Москве увидели в обещаниях глав Еврокомиссии тот же овощ. "Скорее всего, речь идет о морковке, которая привязана впереди повозки, вряд ли это какие-то обещания", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.Действительно, сигнал о переговорах по вступлению Украины в ЕС – это всего лишь сигнал, имитация бурной деятельности для того, чтобы показать, что "якобы Европа с нами", отметил украинский политолог Дмитрий Корнейчук в эфире интернет-канала Politeka. Он пояснил, что для начала переговоров о вступлении консенсусом должно быть принято решение членов ЕС на декабрьском саммите.В реальности никто не собирается принимать Украину ни в Евросоюз, ни в НАТО, считает эксперт. По его словам, "есть определенные кулуарные политические договоренности, которые предусматривают, что Украина должна остаться буфером между ЕС, НАТО и Россией". Прямо об этом украинцам не могут сказать, но будут выдвигать разные условия, критерии – "и это все будет растягиваться бесконечно".Причина простая - ни Европа, ни США не хотят брать на себя ответственность за Украину в условиях конфликта, пусть даже этот конфликт будет на какое-то время заморожен, сказал Корнейчук. А в скорой заморозке он не сомневается. И Европа, по его словам, тоже пытается стимулировать Киев той же перспективой переговоров о вступлении в ЕС и перспективой предоставить 50 млрд евро на восстановление.США тоже давят на Киев, регулируя объемы помощи. Тот факт, что главком ВСУ Валерий Залужный поднял тему "тупиковости" войны, говорит о том, что украинская власть сейчас готовится как-то преподнести обществу эту самую заморозку, отметил политолог. По его мнению, заявления Залужного согласованы с офисом Зеленского. Раскола на самом деле нет, а есть его имитация.Корнейчук считает, что эта имитация нужна для того, чтобы начать готовить Залужного в качестве сменщика Зеленского – избиратели охотнее голосуют за "оппозиционеров"."Все эти мифы о том, что есть какая-то конфронтация, кто-то воюет с Залужным – ничего подобного не существует. У нас монопольная власть, у нас… назначают оппозиционеров и делают вид, что борются с этими оппозиционерами – для того, чтобы делать им рейтинг", - заявил политолог, добавив, что раз люди хотят в это верить, то им и будут такие сказки рассказывать.Не все эксперты согласны с такой успокоительной трактовкой событий. Противоречия между военным и политическим руководством страны вполне реальны, и сейчас мы наблюдаем "осеннее обострение этих взаимоотношений", считает известный украинский политолог Кость Бондаренко. По его словам, если Залужный не пойдет в политику, то его съедят, сделают крайним за провал контрнаступления – "хотя не он его провалил на самом деле".На Банковой сейчас решают, кого сделать "козлом отпущения" за провал наступления, и Зеленского убеждают в том, что Залужный имеет политические амбиции, представляет собой опасность, что надо избавиться от популярного в народе и в армии генерала, сказал эксперт в интервью ютуб-каналу "Да это так".И от кого-то уже избавляются. Игорь Мосийчук высказал убежденность в том, что гибель помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова не случайна, это было убийство."И это было убийство-"черная метка" Залужному", - утверждает экс-нардеп. По его словам, ему звонили некие чиновники, убеждая в правильности официальной версии, но факты говорят о другом: "взрыв произошел при открытии коробки, а не при выдергивании чеки самим Частяковым".Вообще, недоверие к расследованию политических смертей "зашкаливает", добавил Мосийчук. Он напомнил несколько таких случаев, в частности, гибель главы МВД Украины Дениса Монастырского и руководства министерства – "их усадили всех в один вертолет", что нарушает правила безопасности. И до сих пор "ни одного вменяемого объяснения" этому факту нет.Удастся ли политическому руководству взять верх над военным – большой вопрос. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону напомнил о судьбе Чаушеску и предрек восстание украинских генералов против Зеленского. По мнению бывшего разведчика, "самый разумный шаг, который он (Зеленский – Ред.) может сделать сейчас, – это уехать из страны".
https://ukraina.ru/20231110/1050893215.html
https://ukraina.ru/20231109/1050875305.html
https://ukraina.ru/20231107/1050808033.html
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Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, сво, украина, всу, владимир зеленский, валерий залужный, вадим карасев, игорь мосийчук, кость бондаренко
Эксклюзив, СВО, Украина, ВСУ, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вадим Карасев, Игорь Мосийчук, Кость Бондаренко

Морковка над пропастью. Эксперты и разведчики о том, почему Зеленскому лучше уехать из страны

11:53 11.11.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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После всех разговоров о "тупике" в войне, Зеленский решил этот тупик отменить, заявив, что Украина в этом году еще будет пытаться добиться успеха на поле боя. Выступая по видеосвязи на конференции, организованной агентством Reuters, он рассказал, что у Киева есть план боевых действий, "есть цель", есть направление этого наступления.
Комментируя это заявление, украинский политолог Вадим Карасев отметил, что война - это не спорт (первая попытка: вторая…), что надо четко понимать — готовы ли ВСУ наступать, чем наступать, кем наступать и как. Вероятно, понимание, что наступать-то нечем и некем, на Банковой есть. По мнению эксперта, Зеленский сделал свое заявление из опасения, что Запад теперь полностью переключит свое внимание на Ближний Восток.
"Важно, чтобы это уныние и пессимизм, неверие в военные возможности Украины не перекинулись на западных лидеров. Иначе помощи не будет ни финансовой, ни военной", - сказал Карасев в интервью интернет-каналу Politeka.
Если же Зеленский публично согласится с главкомом ВСУ Залужным, что в войне - "тупик", тогда возникнет вопрос — так зачем же траться на это. "Деньги тупикам не дают", - подчеркнул политолог.
А если говорить, что - "наступаем", тогда другое дело. Потому и Байден заявляет, что Украина имеет шанс вернуть все территории, хотя понятно, что это нереально в данных условиях, сказал Карасев, пояснив: скажи Байден по-другому, у него спросят — а на что ты денег просишь, 60 миллиардов?
По мнению эксперта, на самом деле наступления ВСУ не будет, Залужный правильно описал "тупиковость" ситуации.
- РИА Новости, 1920, 10.11.2023
10 ноября, 05:47
Кто владеет Украиной и кто ответит за войну. Украинские эксперты и политики о цене евромечтыВ украинском экспертном сообществе пытаются понять, какую роль отведут Украине в формируемом сейчас новом миропорядке, многие ли украинцы до этого доживут и будут ли они хозяевами в своей стране.
Не стоит украинцам ждать не только скорого наступления, но и скорого вступления в ЕС. Заявление Урсулы фон дер Ляйен и ее визит в Киев – это как "морковка", которой манят украинцев, считает экс-депутат Верховной Рады: участник АТО Игорь Мосийчук. По его мнению, гнаться за этой морковкой в сложившихся обстоятельствах рискованно.
"Мы бежим над пропастью сейчас по факту в этой войне страшной, а у нас перед носом крутят этой морковкой. Главное, чтобы она нас не сбила, и мы в эту пропасть не упали", - сказал политик в эфире одного из украинских интернет-каналов.
Интересно, что и в Москве увидели в обещаниях глав Еврокомиссии тот же овощ. "Скорее всего, речь идет о морковке, которая привязана впереди повозки, вряд ли это какие-то обещания", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.
Действительно, сигнал о переговорах по вступлению Украины в ЕС – это всего лишь сигнал, имитация бурной деятельности для того, чтобы показать, что "якобы Европа с нами", отметил украинский политолог Дмитрий Корнейчук в эфире интернет-канала Politeka. Он пояснил, что для начала переговоров о вступлении консенсусом должно быть принято решение членов ЕС на декабрьском саммите.
В реальности никто не собирается принимать Украину ни в Евросоюз, ни в НАТО, считает эксперт. По его словам, "есть определенные кулуарные политические договоренности, которые предусматривают, что Украина должна остаться буфером между ЕС, НАТО и Россией". Прямо об этом украинцам не могут сказать, но будут выдвигать разные условия, критерии – "и это все будет растягиваться бесконечно".
Причина простая - ни Европа, ни США не хотят брать на себя ответственность за Украину в условиях конфликта, пусть даже этот конфликт будет на какое-то время заморожен, сказал Корнейчук. А в скорой заморозке он не сомневается. И Европа, по его словам, тоже пытается стимулировать Киев той же перспективой переговоров о вступлении в ЕС и перспективой предоставить 50 млрд евро на восстановление.
- РИА Новости, 1920, 09.11.2023
9 ноября, 05:34
Мир как "зрада" и "зрада" как политтехнология. Украинские эксперты задумались о неизбежном перемирииВ украинском экспертном сообществе и в политических кругах заговорили о заморозке и о возможном перемирии с Россией, поясняя, что длительного конфликта страна может не выдержать. При этом киевскому режиму приходится предпринимать усилия по преодолению результатов работы своей же пропагандистской машины, настраивавей украинцев на скорую победу.
США тоже давят на Киев, регулируя объемы помощи. Тот факт, что главком ВСУ Валерий Залужный поднял тему "тупиковости" войны, говорит о том, что украинская власть сейчас готовится как-то преподнести обществу эту самую заморозку, отметил политолог. По его мнению, заявления Залужного согласованы с офисом Зеленского. Раскола на самом деле нет, а есть его имитация.
Корнейчук считает, что эта имитация нужна для того, чтобы начать готовить Залужного в качестве сменщика Зеленского – избиратели охотнее голосуют за "оппозиционеров".
"Все эти мифы о том, что есть какая-то конфронтация, кто-то воюет с Залужным – ничего подобного не существует. У нас монопольная власть, у нас… назначают оппозиционеров и делают вид, что борются с этими оппозиционерами – для того, чтобы делать им рейтинг", - заявил политолог, добавив, что раз люди хотят в это верить, то им и будут такие сказки рассказывать.
Не все эксперты согласны с такой успокоительной трактовкой событий. Противоречия между военным и политическим руководством страны вполне реальны, и сейчас мы наблюдаем "осеннее обострение этих взаимоотношений", считает известный украинский политолог Кость Бондаренко. По его словам, если Залужный не пойдет в политику, то его съедят, сделают крайним за провал контрнаступления – "хотя не он его провалил на самом деле".
На Банковой сейчас решают, кого сделать "козлом отпущения" за провал наступления, и Зеленского убеждают в том, что Залужный имеет политические амбиции, представляет собой опасность, что надо избавиться от популярного в народе и в армии генерала, сказал эксперт в интервью ютуб-каналу "Да это так".
И от кого-то уже избавляются. Игорь Мосийчук высказал убежденность в том, что гибель помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова не случайна, это было убийство.
7 ноября, 09:30
Зеленский "положит всех". Украинские эксперты и политики о ситуации в странеНа Украине сложился авторитарный режим, который не допускает широкой внутренней дискуссии, свобода слова ликвидирована, сама политика "умерла". И о конфликтах внутри власти украинцы узнают из публикаций в западных изданиях. И такая ситуация опасна для страны, считают украинские эксперты.
"И это было убийство-"черная метка" Залужному", - утверждает экс-нардеп. По его словам, ему звонили некие чиновники, убеждая в правильности официальной версии, но факты говорят о другом: "взрыв произошел при открытии коробки, а не при выдергивании чеки самим Частяковым".
Вообще, недоверие к расследованию политических смертей "зашкаливает", добавил Мосийчук. Он напомнил несколько таких случаев, в частности, гибель главы МВД Украины Дениса Монастырского и руководства министерства – "их усадили всех в один вертолет", что нарушает правила безопасности. И до сих пор "ни одного вменяемого объяснения" этому факту нет.
Удастся ли политическому руководству взять верх над военным – большой вопрос. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону напомнил о судьбе Чаушеску и предрек восстание украинских генералов против Зеленского. По мнению бывшего разведчика, "самый разумный шаг, который он (Зеленский – Ред.) может сделать сейчас, – это уехать из страны".
 
ЭксклюзивСВОУкраинаВСУВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВадим КарасевИгорь МосийчукКость Бондаренко
 
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