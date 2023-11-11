Морковка над пропастью. Эксперты и разведчики о том, почему Зеленскому лучше уехать из страны
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
После всех разговоров о "тупике" в войне, Зеленский решил этот тупик отменить, заявив, что Украина в этом году еще будет пытаться добиться успеха на поле боя. Выступая по видеосвязи на конференции, организованной агентством Reuters, он рассказал, что у Киева есть план боевых действий, "есть цель", есть направление этого наступления.
Комментируя это заявление, украинский политолог Вадим Карасев отметил, что война - это не спорт (первая попытка: вторая…), что надо четко понимать — готовы ли ВСУ наступать, чем наступать, кем наступать и как. Вероятно, понимание, что наступать-то нечем и некем, на Банковой есть. По мнению эксперта, Зеленский сделал свое заявление из опасения, что Запад теперь полностью переключит свое внимание на Ближний Восток.
"Важно, чтобы это уныние и пессимизм, неверие в военные возможности Украины не перекинулись на западных лидеров. Иначе помощи не будет ни финансовой, ни военной", - сказал Карасев в интервью интернет-каналу Politeka.
Если же Зеленский публично согласится с главкомом ВСУ Залужным, что в войне - "тупик", тогда возникнет вопрос — так зачем же траться на это. "Деньги тупикам не дают", - подчеркнул политолог.
А если говорить, что - "наступаем", тогда другое дело. Потому и Байден заявляет, что Украина имеет шанс вернуть все территории, хотя понятно, что это нереально в данных условиях, сказал Карасев, пояснив: скажи Байден по-другому, у него спросят — а на что ты денег просишь, 60 миллиардов?
По мнению эксперта, на самом деле наступления ВСУ не будет, Залужный правильно описал "тупиковость" ситуации.
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Не стоит украинцам ждать не только скорого наступления, но и скорого вступления в ЕС. Заявление Урсулы фон дер Ляйен и ее визит в Киев – это как "морковка", которой манят украинцев, считает экс-депутат Верховной Рады: участник АТО Игорь Мосийчук. По его мнению, гнаться за этой морковкой в сложившихся обстоятельствах рискованно.
"Мы бежим над пропастью сейчас по факту в этой войне страшной, а у нас перед носом крутят этой морковкой. Главное, чтобы она нас не сбила, и мы в эту пропасть не упали", - сказал политик в эфире одного из украинских интернет-каналов.
Интересно, что и в Москве увидели в обещаниях глав Еврокомиссии тот же овощ. "Скорее всего, речь идет о морковке, которая привязана впереди повозки, вряд ли это какие-то обещания", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.
Действительно, сигнал о переговорах по вступлению Украины в ЕС – это всего лишь сигнал, имитация бурной деятельности для того, чтобы показать, что "якобы Европа с нами", отметил украинский политолог Дмитрий Корнейчук в эфире интернет-канала Politeka. Он пояснил, что для начала переговоров о вступлении консенсусом должно быть принято решение членов ЕС на декабрьском саммите.
В реальности никто не собирается принимать Украину ни в Евросоюз, ни в НАТО, считает эксперт. По его словам, "есть определенные кулуарные политические договоренности, которые предусматривают, что Украина должна остаться буфером между ЕС, НАТО и Россией". Прямо об этом украинцам не могут сказать, но будут выдвигать разные условия, критерии – "и это все будет растягиваться бесконечно".
Причина простая - ни Европа, ни США не хотят брать на себя ответственность за Украину в условиях конфликта, пусть даже этот конфликт будет на какое-то время заморожен, сказал Корнейчук. А в скорой заморозке он не сомневается. И Европа, по его словам, тоже пытается стимулировать Киев той же перспективой переговоров о вступлении в ЕС и перспективой предоставить 50 млрд евро на восстановление.
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США тоже давят на Киев, регулируя объемы помощи. Тот факт, что главком ВСУ Валерий Залужный поднял тему "тупиковости" войны, говорит о том, что украинская власть сейчас готовится как-то преподнести обществу эту самую заморозку, отметил политолог. По его мнению, заявления Залужного согласованы с офисом Зеленского. Раскола на самом деле нет, а есть его имитация.
Корнейчук считает, что эта имитация нужна для того, чтобы начать готовить Залужного в качестве сменщика Зеленского – избиратели охотнее голосуют за "оппозиционеров".
"Все эти мифы о том, что есть какая-то конфронтация, кто-то воюет с Залужным – ничего подобного не существует. У нас монопольная власть, у нас… назначают оппозиционеров и делают вид, что борются с этими оппозиционерами – для того, чтобы делать им рейтинг", - заявил политолог, добавив, что раз люди хотят в это верить, то им и будут такие сказки рассказывать.
Не все эксперты согласны с такой успокоительной трактовкой событий. Противоречия между военным и политическим руководством страны вполне реальны, и сейчас мы наблюдаем "осеннее обострение этих взаимоотношений", считает известный украинский политолог Кость Бондаренко. По его словам, если Залужный не пойдет в политику, то его съедят, сделают крайним за провал контрнаступления – "хотя не он его провалил на самом деле".
На Банковой сейчас решают, кого сделать "козлом отпущения" за провал наступления, и Зеленского убеждают в том, что Залужный имеет политические амбиции, представляет собой опасность, что надо избавиться от популярного в народе и в армии генерала, сказал эксперт в интервью ютуб-каналу "Да это так".
И от кого-то уже избавляются. Игорь Мосийчук высказал убежденность в том, что гибель помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова не случайна, это было убийство.
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"И это было убийство-"черная метка" Залужному", - утверждает экс-нардеп. По его словам, ему звонили некие чиновники, убеждая в правильности официальной версии, но факты говорят о другом: "взрыв произошел при открытии коробки, а не при выдергивании чеки самим Частяковым".
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Удастся ли политическому руководству взять верх над военным – большой вопрос. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону напомнил о судьбе Чаушеску и предрек восстание украинских генералов против Зеленского. По мнению бывшего разведчика, "самый разумный шаг, который он (Зеленский – Ред.) может сделать сейчас, – это уехать из страны".