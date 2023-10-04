https://ukraina.ru/20231004/1049893414.html

Руководство МВД Украины перестало летать на вертолётах после гибели Монастрыского

Руководство МВД Украины перестало летать на вертолётах после гибели Монастрыского - 04.10.2023 Украина.ру

Руководство МВД Украины перестало летать на вертолётах после гибели Монастрыского

В МВД Украины сделали выводы после гибели экс-министра Дениса Монастырского и ждут результатов расследования, заявил 3 октября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в интервью журналисту "Украинской правды" Роману Кравцу

2023-10-04T11:53

2023-10-04T11:53

2023-10-04T11:53

новости

украина

мвд

мвд украины

игорь клименко

денис монастырский

вертолеты

трагедия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043383149_0:0:1042:586_1920x0_80_0_0_096cfded175b69b3721d63ef874e9ae9.jpg

Клименко возглавил Министерство внутренних дел Украины после гибели Дениса Монастырского. До этого Клименко руководил Национальной полицией Украины.Журналист поинтересовался ходом расследования и обвиняемыми в крушении вертолёта.Клименко сообщил, что 5 подозрений получили должностные лица, которые отвечали за подготовку полёта, идёт следствие, потом будет решение суда.Он рассказал, что на местах обвиняемых в МВД сейчас работают другие люди. До тех пор, пока нет решение суда, он не имеет права их уволить.Касательно выводов, которые сделало МВД Украины, министр заявил, что при подготовке полётов необходимо опираться на инструкции, подготовленные заводом-производителем вертолётов.Глава МВД заявил, что на сегодняшний день действуют единые правила использования вертолётов в МВД, Нацгвардии, Национальной полиции и в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.Клименко также подтвердил, что всё руководство МВД Украины теперь не летает на вертолётах.Утром 18 января в Броварах Киевской области потерпел крушение вертолет ГСЧС - он упал на детский сад.На борту было девять человек, среди которых и руководство МВД - министр Денис Монастырский, первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович. Все они погибли. Всего обнаружены тела 14 погибших, среди них один ребенок, пострадали 25 человек, из них 11 детей.Ранее стало известно, что "чёрный ящик" был передан для расшифровки во Францию, после чего полученные данные предоставили Киеву.В ходе расследования прошел обыск у бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова.Генпрокурор Украины Андрей Костин в интервью "Укринформ" 31 июля заявил, что версия диверсии не подтвердилась. Пятерых сотрудников подразделений МЧС, ответственных за авиаперелёты, подозревают в нарушении правил безопасности, в результате чего погибли люди. Начальника Службы безопасности полетов, начальника Управления авиации и трех командиров - в служебной халатности.По данным следствия, чиновники допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей. В ходе досудебного расследования поминутно восстановлен день аварии, в том числе расшифрованы "черные ящики".

https://ukraina.ru/20230803/1048451913.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, мвд, мвд украины, игорь клименко, денис монастырский, вертолеты, трагедия