С победой в Европу. Зеленский опять выбрал для Украины кровь и обман - 10.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231110/1050915006.html
С победой в Европу. Зеленский опять выбрал для Украины кровь и обман
С победой в Европу. Зеленский опять выбрал для Украины кровь и обман - 10.11.2023 Украина.ру
С победой в Европу. Зеленский опять выбрал для Украины кровь и обман
Сейчас даже на совсем понятно, что так повлияло на фюрера украинского народа и президента Владимира Зеленского, но он, похоже, определился с видением Украины на ближайшие месяцы. Опять обман как ориентир в развитии и кровь на пути в новое светлое будущее — вот его выбор
2023-11-10T11:48
2023-11-10T13:11
эксклюзив
ес
владимир зеленский
валерий залужный
урсула фон дер ляйен
украина
зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0a/1050915424_0:138:3071:1865_1920x0_80_0_0_1936b91bb9bd483b3ffb19040b38f2e9.jpg
И речь, конечно же, не о том, что Зеленский захотел, чтобы миром управляли… собаки. Серьезно. По видеосвязи на пресс-конференции Reuters NEXT в Нью-Йорке он так и сказал: «Иногда я смотрю на войну на Ближнем Востоке, на военные действия на Украине и думаю, что было бы лучше, если этой планетой правили собаки. Иногда я действительно не понимаю людей». И был при этом страшно возбужден и весел.Это, конечно же, натолкнуло собравшихся на некоторые соображения по поводу причин такого страшного собаколюбия человека, сотнями тысяч уничтожающего своих земляков в бессмысленной войне в собственной же стране. Видимо, в Нью-Йорке вещества, сильно изменяющие сознание, все же отличного глюкогенного свойства — такие виды в подсознании рождают, что хоть стой, хоть падай, хоть лай по-собачьи.Однако все начали гадать: то ли Зеленский страшно испугался, что главком ВСУ Валерий Залужный сковырнет его с поста и заставит где-нибудь в гарнизоне туалеты бессрочно чистить, и потому надо доказывать свою состоятельность. То ли бывший гинеколог на посту Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен что-то такое сокровенное рассказала (показала?), что он поверил в новое рождение Украины в европейском лоне Евросоюза. То кто-то американский пообещал ему дать что-то такое мощное из оружия, что он, как тот храбрый портняжка из сказки братьев Гримм, одним махом всех россиян в зоне спецвоенной операции (СВО) побивахом.Дело же обстоит гораздо проще. После всех треволнений Зеленский просто определился и со своим будущим, и с будущим страны.Во-первых, он в который раз уже опять выбрал европейское будущее — вступление Украины в Евросоюз. Это ему пообещала сама упомянутая выше Урсула из Еврокомиссии. И он не мог не поверить: еще бы, мать семерых детей врать же не будет. А фрау фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам визита в Киев действительно очень хвалила Зеленского и заявила, что Украина сумела провести уже 90% необходимых реформ. И что ей осталось только немного поработать над борьбой с коррупцией и защитой прав национальных меньшинств, за исключением русских, их как бы на Украине не существует, и все будет в порядке — путь в Европу открыт. Уже в декабре текущего года.«У нас будет очень хороший ноябрь и декабрь, в ноябре ожидаем положительный отчет по рекомендациям Еврокомиссии. А уже в декабре начало переговоров о присоединении к ЕС», — было сказано в Киеве. То есть если верить Урсуле и Владимиру, которые так и договорились, то через три-четыре недели любой украинец может нарядиться в кружевные трусики и гордо дефилировать по улицам европейских городов, пугая арабов и прочих выходцев из Африки и стран Магриба свершившейся мечтой.Если же сказать покороче, то Урсула заявила, что сроки вступления Украины в Европейский союз будут зависеть от реформ и «заслуг». «Как только Евросовет примет формальное решение о начале переговоров, они смогут стартовать немедленно», — сказала она.И Еврокомиссия действительно 8 ноября 2023 года высказалась за начало переговоров с Украиной и Молдавией об их вступлении в ЕС. «Сегодня исторический день, потому что сегодня комиссия рекомендует совету (Европейскому. — Авт.) начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы. Комиссия рекомендует совету предоставить Грузии статус страны-кандидата при том понимании, что будут предприняты определенные шаги по реформированию», — заявила госпожа фон дер Ляйен.Как чувствуется по записи в Telegram-канале, Зеленский чуть не задохнулся от радости и закончил вполне себе по-неонацистски: «Сегодня история Украины и всей Европы сделала правильный шаг — Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по членству с Украиной. Наше государство должно быть в Евросоюзе. Украинцы этого заслуживают и своей защитой европейских ценностей, и тем, что даже во время полномасштабной войны мы держим свое слово, развивая государственные институты. Все необходимые решения принимаем. Спасибо всем, кто помогает! Слава Украине!»Во-вторых, тут мы и подошли к так называемым «заслугам» Украины, о которых говорила Урсула как об условии вступления. Зеленский их, заслуги, понял хорошо и пообещал коллективному Западу и в первую очередь США и их наперсникам в ЕС (типа фон дер Ляйен), что его страна продолжит «контрнаступ» в СВО и победит уже к концу текущего года.«У нас есть план, у нас есть конкретные города, конкретные направления, у нас есть цель, куда мы пойдем, в каком направлении будем вести наступление. Я не могу поделиться всеми подробностями, но у нас есть некоторые продвижения на юге, а также на востоке», — сказал он на упомянутой конференции Reuters. По его убеждению, украинские военные по-прежнему более мотивированы, чем участвующие в СВО русские, а у него самого «еще много сил», «много энергии».И означает это не только то, что таким образом Зеленский окончательно ответил главкому Залужному, который четко сказал, что СВО для Украины зашла в тупик и что Украине, кроме страшных потерь, на полях сражений ничего не светит. Ну разве что Запад даст что-нибудь эдакое, какую-нибудь всепобедную «вундер-вафлю» (чудо-оружие), предположил Залужный…Залужному никто ничего даже не пообещал, зато с лапшой на уши, похоже, не скупились в случае с Зеленским. И он решил наступать дальше. И дальше гробить своих соотечественников. А что ему? Ему же не капает…И тут даже комментировать особо ничего не нужно. Ни ехидно, ни серьезно. Ни насчет вступления Украины в ЕС, ни насчет способности Украины победить в СВО к новому году. Это парафия наркологов, психиатров и дилеров с задатками ведуний из соседней подворотни, которые и барыжат чудо-зелье, дарующее европерспективы и победу в войне.Однако есть и серьезные заявления и факты. Например, известно, что Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС летом 2022 года. Но до того ей необходимо было выполнить семь требований: 1) реформировать Конституционный суд, 2) продолжить судебную реформу, 3) бороться с отмыванием средств, 4) принять ряд законов против олигархов, 5) бороться с коррупцией, 6) согласовать аудиовизуальное законодательство с европейским и 7) изменить законодательство о нацменьшинствах.А еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий недавно рассказал общественности со всей ответственностью: мол, Украина в полной мере выполнила два из семи условий для начала переговоров о вступлении в ЕС — по судебной реформе и свободе СМИ. И, похоже, у них там в ЕС никто ничего ни с кем не согласовывает, когда врут и обещают что-либо Украине. О свободе слова ЕС ничего Зеленскому не говорил…Точно такая же картина и с новым планом боевых действий Зеленского на этот и следующий годы. План может быть любой, даже в виде таблеток и порошка с инъекциями, но возможностей для победы на поле боя в СВО у Украины практически нет. Даже если предположить, что Запад предпримет ограниченную ядерную войну или европейские страны НАТО вероломно бросят против российских войск свои сухопутные и механизированные корпуса. Москва уже все предельно четко и ясно сказала. И насчет невозможности безнаказанно победить ядерное государство, и насчет мира, которые ей не нужен, если в нем не будет России.И в мире многие об этом хорошо помнят.Особенно хорошо помнят об этом те, кто не хочет воевать с Россией. Среди тех же членов НАТО и ЕС. Например, МИД Венгрии по этом поводу сказал предельно ясно: «Украину нельзя принимать в ЕС, потому что вместе с ней придет война».Куда? В Европу, ясное дело. Из джунглей прямо в цветущий сад, если пользоваться терминологией главного евродипломата Жозепа Борреля.Кроме того, в Европе умеют считать деньги: многие западные эксперты утверждают, что прием Украины в ЕС обойдется ему ежегодно в 200 млрд евро дотаций. А это, разумеется, «съест» финансирование того же сельского хозяйства многих членов ЕС, прежде всего стран Восточной Европы. Или финансирование инфраструктурных и логистических преобразований. Или повышение собственной обороноспособности в свете последних событий.Особенно метко по этому поводу сказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев: Так не бином Ньютона эта загадка. Но западные кураторы Украины вывешивают перед ее неонацистским режимом очередную морковку, как манок перед осликом, и фюрер Зеленский опять готов кормить сограждан еврообманом и гнать их на убой за западные интересы.И Запад с этим согласен, потому что нет никакой его реакции на то, что Зеленский отказался от его же советов и требований провести плановые президентские выборы весной будущего года и хочет быть диктором без срока годности (так его уже тоже окрестили). То есть Запад согласен, чтобы Зеленский рулил дальше, если будет выполнять все его хотелки.
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20231110/1050910722.html
https://ukraina.ru/20231110/1050888594.html
https://ukraina.ru/20231109/1050903102.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0a/1050915424_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_40ec63eaccff1079676ff3e8cad7cb10.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, ес, владимир зеленский, валерий залужный, урсула фон дер ляйен, украина, зарубежье
Эксклюзив, ЕС, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Урсула фон дер Ляйен, Украина, Зарубежье

С победой в Европу. Зеленский опять выбрал для Украины кровь и обман

11:48 10.11.2023 (обновлено: 13:11 10.11.2023)
 
© AFP2023 / YVES HERMAN
- РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AFP2023 / YVES HERMAN
Читать в
Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
Сейчас даже на совсем понятно, что так повлияло на фюрера украинского народа и президента Владимира Зеленского, но он, похоже, определился с видением Украины на ближайшие месяцы. Опять обман как ориентир в развитии и кровь на пути в новое светлое будущее — вот его выбор
И речь, конечно же, не о том, что Зеленский захотел, чтобы миром управляли… собаки. Серьезно. По видеосвязи на пресс-конференции Reuters NEXT в Нью-Йорке он так и сказал: «Иногда я смотрю на войну на Ближнем Востоке, на военные действия на Украине и думаю, что было бы лучше, если этой планетой правили собаки. Иногда я действительно не понимаю людей». И был при этом страшно возбужден и весел.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Это, конечно же, натолкнуло собравшихся на некоторые соображения по поводу причин такого страшного собаколюбия человека, сотнями тысяч уничтожающего своих земляков в бессмысленной войне в собственной же стране. Видимо, в Нью-Йорке вещества, сильно изменяющие сознание, все же отличного глюкогенного свойства — такие виды в подсознании рождают, что хоть стой, хоть падай, хоть лай по-собачьи.
Однако все начали гадать: то ли Зеленский страшно испугался, что главком ВСУ Валерий Залужный сковырнет его с поста и заставит где-нибудь в гарнизоне туалеты бессрочно чистить, и потому надо доказывать свою состоятельность. То ли бывший гинеколог на посту Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен что-то такое сокровенное рассказала (показала?), что он поверил в новое рождение Украины в европейском лоне Евросоюза. То кто-то американский пообещал ему дать что-то такое мощное из оружия, что он, как тот храбрый портняжка из сказки братьев Гримм, одним махом всех россиян в зоне спецвоенной операции (СВО) побивахом.
Дело же обстоит гораздо проще. После всех треволнений Зеленский просто определился и со своим будущим, и с будущим страны.
Во-первых, он в который раз уже опять выбрал европейское будущее — вступление Украины в Евросоюз. Это ему пообещала сама упомянутая выше Урсула из Еврокомиссии. И он не мог не поверить: еще бы, мать семерых детей врать же не будет. А фрау фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам визита в Киев действительно очень хвалила Зеленского и заявила, что Украина сумела провести уже 90% необходимых реформ. И что ей осталось только немного поработать над борьбой с коррупцией и защитой прав национальных меньшинств, за исключением русских, их как бы на Украине не существует, и все будет в порядке — путь в Европу открыт. Уже в декабре текущего года.
«У нас будет очень хороший ноябрь и декабрь, в ноябре ожидаем положительный отчет по рекомендациям Еврокомиссии. А уже в декабре начало переговоров о присоединении к ЕС», — было сказано в Киеве. То есть если верить Урсуле и Владимиру, которые так и договорились, то через три-четыре недели любой украинец может нарядиться в кружевные трусики и гордо дефилировать по улицам европейских городов, пугая арабов и прочих выходцев из Африки и стран Магриба свершившейся мечтой.
Если же сказать покороче, то Урсула заявила, что сроки вступления Украины в Европейский союз будут зависеть от реформ и «заслуг». «Как только Евросовет примет формальное решение о начале переговоров, они смогут стартовать немедленно», — сказала она.
И Еврокомиссия действительно 8 ноября 2023 года высказалась за начало переговоров с Украиной и Молдавией об их вступлении в ЕС. «Сегодня исторический день, потому что сегодня комиссия рекомендует совету (Европейскому. — Авт.) начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы. Комиссия рекомендует совету предоставить Грузии статус страны-кандидата при том понимании, что будут предприняты определенные шаги по реформированию», — заявила госпожа фон дер Ляйен.
Выборы в Бундестаг - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Вчера, 06:32
Выдающийся торговый "успех" УкраиныЕвропа не случайно пребывает в перманентном кризисе и не видит выхода из него. Корень зла в том, что за последние годы Запад в целом и Европа в частности многому научились у Украины
Как чувствуется по записи в Telegram-канале, Зеленский чуть не задохнулся от радости и закончил вполне себе по-неонацистски: «Сегодня история Украины и всей Европы сделала правильный шаг — Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по членству с Украиной. Наше государство должно быть в Евросоюзе. Украинцы этого заслуживают и своей защитой европейских ценностей, и тем, что даже во время полномасштабной войны мы держим свое слово, развивая государственные институты. Все необходимые решения принимаем. Спасибо всем, кто помогает! Слава Украине!»
Во-вторых, тут мы и подошли к так называемым «заслугам» Украины, о которых говорила Урсула как об условии вступления. Зеленский их, заслуги, понял хорошо и пообещал коллективному Западу и в первую очередь США и их наперсникам в ЕС (типа фон дер Ляйен), что его страна продолжит «контрнаступ» в СВО и победит уже к концу текущего года.
«У нас есть план, у нас есть конкретные города, конкретные направления, у нас есть цель, куда мы пойдем, в каком направлении будем вести наступление. Я не могу поделиться всеми подробностями, но у нас есть некоторые продвижения на юге, а также на востоке», — сказал он на упомянутой конференции Reuters. По его убеждению, украинские военные по-прежнему более мотивированы, чем участвующие в СВО русские, а у него самого «еще много сил», «много энергии».
И означает это не только то, что таким образом Зеленский окончательно ответил главкому Залужному, который четко сказал, что СВО для Украины зашла в тупик и что Украине, кроме страшных потерь, на полях сражений ничего не светит. Ну разве что Запад даст что-нибудь эдакое, какую-нибудь всепобедную «вундер-вафлю» (чудо-оружие), предположил Залужный…
- РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Вчера, 06:18
Украина: тупик в войне? Или самая ужасная зима в истории"На фронте тупик!" — заявил в своей уже знаменитой статье главнокомандующий ВСУ Залужный
Залужному никто ничего даже не пообещал, зато с лапшой на уши, похоже, не скупились в случае с Зеленским. И он решил наступать дальше. И дальше гробить своих соотечественников. А что ему? Ему же не капает…
И тут даже комментировать особо ничего не нужно. Ни ехидно, ни серьезно. Ни насчет вступления Украины в ЕС, ни насчет способности Украины победить в СВО к новому году. Это парафия наркологов, психиатров и дилеров с задатками ведуний из соседней подворотни, которые и барыжат чудо-зелье, дарующее европерспективы и победу в войне.
Однако есть и серьезные заявления и факты. Например, известно, что Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС летом 2022 года. Но до того ей необходимо было выполнить семь требований: 1) реформировать Конституционный суд, 2) продолжить судебную реформу, 3) бороться с отмыванием средств, 4) принять ряд законов против олигархов, 5) бороться с коррупцией, 6) согласовать аудиовизуальное законодательство с европейским и 7) изменить законодательство о нацменьшинствах.
А еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий недавно рассказал общественности со всей ответственностью: мол, Украина в полной мере выполнила два из семи условий для начала переговоров о вступлении в ЕС — по судебной реформе и свободе СМИ. И, похоже, у них там в ЕС никто ничего ни с кем не согласовывает, когда врут и обещают что-либо Украине. О свободе слова ЕС ничего Зеленскому не говорил…
Точно такая же картина и с новым планом боевых действий Зеленского на этот и следующий годы. План может быть любой, даже в виде таблеток и порошка с инъекциями, но возможностей для победы на поле боя в СВО у Украины практически нет.
Даже если предположить, что Запад предпримет ограниченную ядерную войну или европейские страны НАТО вероломно бросят против российских войск свои сухопутные и механизированные корпуса. Москва уже все предельно четко и ясно сказала. И насчет невозможности безнаказанно победить ядерное государство, и насчет мира, которые ей не нужен, если в нем не будет России.
И в мире многие об этом хорошо помнят.
Особенно хорошо помнят об этом те, кто не хочет воевать с Россией. Среди тех же членов НАТО и ЕС. Например, МИД Венгрии по этом поводу сказал предельно ясно: «Украину нельзя принимать в ЕС, потому что вместе с ней придет война».
Куда? В Европу, ясное дело. Из джунглей прямо в цветущий сад, если пользоваться терминологией главного евродипломата Жозепа Борреля.
флаг Венгрия Украина - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
9 ноября, 20:41
Венгрия предложила Украине не членство, а партнёрство в ЕСВенгрия предложила предоставить Украине "привилегированное партнёрство" вместо членства в Евросоюзе. Будапешт считает, что ЕС не должен начинать переговоры с Украиной, заявил глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш, которого цитирует издание Telex
Кроме того, в Европе умеют считать деньги: многие западные эксперты утверждают, что прием Украины в ЕС обойдется ему ежегодно в 200 млрд евро дотаций. А это, разумеется, «съест» финансирование того же сельского хозяйства многих членов ЕС, прежде всего стран Восточной Европы. Или финансирование инфраструктурных и логистических преобразований. Или повышение собственной обороноспособности в свете последних событий.
Особенно метко по этому поводу сказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев:

«…Новые гордые и прекрасные страны, став микрочленами Евросоюза, на десятилетия перейдут на прямое кормление заботливых мамок из Германии, Франции и других евротолстяков. А все эти болгары с прибалтами и прочий второсортный сброд затянет потуже пояса. Конечно, молодой, но прожорливый киевско-кишиневский рахит быстро обескровит и обезжирит старушку Европу. Уход за ним будет сопровождаться тотальным ослаблением Евросоюза, дискредитацией евро и другими противными болезнями. Кто останется в плюсе? Догадайтесь с трех раз (букв) …»

Так не бином Ньютона эта загадка. Но западные кураторы Украины вывешивают перед ее неонацистским режимом очередную морковку, как манок перед осликом, и фюрер Зеленский опять готов кормить сограждан еврообманом и гнать их на убой за западные интересы.
И Запад с этим согласен, потому что нет никакой его реакции на то, что Зеленский отказался от его же советов и требований провести плановые президентские выборы весной будущего года и хочет быть диктором без срока годности (так его уже тоже окрестили). То есть Запад согласен, чтобы Зеленский рулил дальше, если будет выполнять все его хотелки.
 
ЭксклюзивЕСВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйУрсула фон дер ЛяйенУкраинаЗарубежье
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:59Нелепые оправдания: в США отреагировали на предвыборные метания Зеленского
10:39Politico: Байден приготовил для Си Цзиньпина "жесткий разговор" о России
10:27"Главное, чтобы не украли" – волонтер, везущий из Финляндии на Украину холодильники для груза 200
10:08Херсонская ВГА заявила о повреждении завода в подконтрольной Киеву части региона
09:59Атаки на Подмосковье и Смоленщину. спорные миллиарды. Главное на Украине на утро 11 ноября
09:58"В результате вмешательства посторонних лиц": в Рязанской области произошел сход вагонов
09:42В Киевской области Украины объявлена воздушная тревога, прогремели мощные взрывы – Кличко
09:38В Брянской области уничтожили четыре украинских беспилотника
09:26Маск дал Зеленскому демографический совет
09:17Украинские каратели за 40 минут обрушили на Горловку 15 снарядов натовского калибра - СЦКК
09:03Украинские каратели обстреляли Донецк из РСЗО и Горловку из натовского калибра
08:46Расчёты гаубиц "Мста-Б" ЮВО уничтожили позиции ВСУ на Запорожском направлении - МО
08:30Миномётчики ВДВ уничтожили пехоту ВСУ на Артёмовском направлении - МО
08:00Столетие украинской истории вокруг "Гиппо-паласа"
07:59Литва готова поделиться с Киевом советниками по реформам - минобороны Украины
07:27При падении сбитого беспилотника ВСУ в Смоленской области никто не пострадал - губернатор
07:09В больнице "Аль-Кудс" в Газе через три часа могут начать умирать пациенты - PRCS
06:48Спецназовец рассказал о разнице в уничтожении "мясных" и подготовленных групп ВСУ
06:19Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывалось всего на 7 минут – Инфоцентр
06:00Политолог рассказал, почему "посыпалась" гегемония США, а идеология Запада оказалась "пустоцветом"
Лента новостейМолния