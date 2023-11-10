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С победой в Европу. Зеленский опять выбрал для Украины кровь и обман

С победой в Европу. Зеленский опять выбрал для Украины кровь и обман - 10.11.2023 Украина.ру

С победой в Европу. Зеленский опять выбрал для Украины кровь и обман

Сейчас даже на совсем понятно, что так повлияло на фюрера украинского народа и президента Владимира Зеленского, но он, похоже, определился с видением Украины на ближайшие месяцы. Опять обман как ориентир в развитии и кровь на пути в новое светлое будущее — вот его выбор

2023-11-10T11:48

2023-11-10T11:48

2023-11-10T13:11

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владимир зеленский

валерий залужный

урсула фон дер ляйен

украина

зарубежье

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И речь, конечно же, не о том, что Зеленский захотел, чтобы миром управляли… собаки. Серьезно. По видеосвязи на пресс-конференции Reuters NEXT в Нью-Йорке он так и сказал: «Иногда я смотрю на войну на Ближнем Востоке, на военные действия на Украине и думаю, что было бы лучше, если этой планетой правили собаки. Иногда я действительно не понимаю людей». И был при этом страшно возбужден и весел.Это, конечно же, натолкнуло собравшихся на некоторые соображения по поводу причин такого страшного собаколюбия человека, сотнями тысяч уничтожающего своих земляков в бессмысленной войне в собственной же стране. Видимо, в Нью-Йорке вещества, сильно изменяющие сознание, все же отличного глюкогенного свойства — такие виды в подсознании рождают, что хоть стой, хоть падай, хоть лай по-собачьи.Однако все начали гадать: то ли Зеленский страшно испугался, что главком ВСУ Валерий Залужный сковырнет его с поста и заставит где-нибудь в гарнизоне туалеты бессрочно чистить, и потому надо доказывать свою состоятельность. То ли бывший гинеколог на посту Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен что-то такое сокровенное рассказала (показала?), что он поверил в новое рождение Украины в европейском лоне Евросоюза. То кто-то американский пообещал ему дать что-то такое мощное из оружия, что он, как тот храбрый портняжка из сказки братьев Гримм, одним махом всех россиян в зоне спецвоенной операции (СВО) побивахом.Дело же обстоит гораздо проще. После всех треволнений Зеленский просто определился и со своим будущим, и с будущим страны.Во-первых, он в который раз уже опять выбрал европейское будущее — вступление Украины в Евросоюз. Это ему пообещала сама упомянутая выше Урсула из Еврокомиссии. И он не мог не поверить: еще бы, мать семерых детей врать же не будет. А фрау фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам визита в Киев действительно очень хвалила Зеленского и заявила, что Украина сумела провести уже 90% необходимых реформ. И что ей осталось только немного поработать над борьбой с коррупцией и защитой прав национальных меньшинств, за исключением русских, их как бы на Украине не существует, и все будет в порядке — путь в Европу открыт. Уже в декабре текущего года.«У нас будет очень хороший ноябрь и декабрь, в ноябре ожидаем положительный отчет по рекомендациям Еврокомиссии. А уже в декабре начало переговоров о присоединении к ЕС», — было сказано в Киеве. То есть если верить Урсуле и Владимиру, которые так и договорились, то через три-четыре недели любой украинец может нарядиться в кружевные трусики и гордо дефилировать по улицам европейских городов, пугая арабов и прочих выходцев из Африки и стран Магриба свершившейся мечтой.Если же сказать покороче, то Урсула заявила, что сроки вступления Украины в Европейский союз будут зависеть от реформ и «заслуг». «Как только Евросовет примет формальное решение о начале переговоров, они смогут стартовать немедленно», — сказала она.И Еврокомиссия действительно 8 ноября 2023 года высказалась за начало переговоров с Украиной и Молдавией об их вступлении в ЕС. «Сегодня исторический день, потому что сегодня комиссия рекомендует совету (Европейскому. — Авт.) начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы. Комиссия рекомендует совету предоставить Грузии статус страны-кандидата при том понимании, что будут предприняты определенные шаги по реформированию», — заявила госпожа фон дер Ляйен.Как чувствуется по записи в Telegram-канале, Зеленский чуть не задохнулся от радости и закончил вполне себе по-неонацистски: «Сегодня история Украины и всей Европы сделала правильный шаг — Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по членству с Украиной. Наше государство должно быть в Евросоюзе. Украинцы этого заслуживают и своей защитой европейских ценностей, и тем, что даже во время полномасштабной войны мы держим свое слово, развивая государственные институты. Все необходимые решения принимаем. Спасибо всем, кто помогает! Слава Украине!»Во-вторых, тут мы и подошли к так называемым «заслугам» Украины, о которых говорила Урсула как об условии вступления. Зеленский их, заслуги, понял хорошо и пообещал коллективному Западу и в первую очередь США и их наперсникам в ЕС (типа фон дер Ляйен), что его страна продолжит «контрнаступ» в СВО и победит уже к концу текущего года.«У нас есть план, у нас есть конкретные города, конкретные направления, у нас есть цель, куда мы пойдем, в каком направлении будем вести наступление. Я не могу поделиться всеми подробностями, но у нас есть некоторые продвижения на юге, а также на востоке», — сказал он на упомянутой конференции Reuters. По его убеждению, украинские военные по-прежнему более мотивированы, чем участвующие в СВО русские, а у него самого «еще много сил», «много энергии».И означает это не только то, что таким образом Зеленский окончательно ответил главкому Залужному, который четко сказал, что СВО для Украины зашла в тупик и что Украине, кроме страшных потерь, на полях сражений ничего не светит. Ну разве что Запад даст что-нибудь эдакое, какую-нибудь всепобедную «вундер-вафлю» (чудо-оружие), предположил Залужный…Залужному никто ничего даже не пообещал, зато с лапшой на уши, похоже, не скупились в случае с Зеленским. И он решил наступать дальше. И дальше гробить своих соотечественников. А что ему? Ему же не капает…И тут даже комментировать особо ничего не нужно. Ни ехидно, ни серьезно. Ни насчет вступления Украины в ЕС, ни насчет способности Украины победить в СВО к новому году. Это парафия наркологов, психиатров и дилеров с задатками ведуний из соседней подворотни, которые и барыжат чудо-зелье, дарующее европерспективы и победу в войне.Однако есть и серьезные заявления и факты. Например, известно, что Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС летом 2022 года. Но до того ей необходимо было выполнить семь требований: 1) реформировать Конституционный суд, 2) продолжить судебную реформу, 3) бороться с отмыванием средств, 4) принять ряд законов против олигархов, 5) бороться с коррупцией, 6) согласовать аудиовизуальное законодательство с европейским и 7) изменить законодательство о нацменьшинствах.А еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий недавно рассказал общественности со всей ответственностью: мол, Украина в полной мере выполнила два из семи условий для начала переговоров о вступлении в ЕС — по судебной реформе и свободе СМИ. И, похоже, у них там в ЕС никто ничего ни с кем не согласовывает, когда врут и обещают что-либо Украине. О свободе слова ЕС ничего Зеленскому не говорил…Точно такая же картина и с новым планом боевых действий Зеленского на этот и следующий годы. План может быть любой, даже в виде таблеток и порошка с инъекциями, но возможностей для победы на поле боя в СВО у Украины практически нет. Даже если предположить, что Запад предпримет ограниченную ядерную войну или европейские страны НАТО вероломно бросят против российских войск свои сухопутные и механизированные корпуса. Москва уже все предельно четко и ясно сказала. И насчет невозможности безнаказанно победить ядерное государство, и насчет мира, которые ей не нужен, если в нем не будет России.И в мире многие об этом хорошо помнят.Особенно хорошо помнят об этом те, кто не хочет воевать с Россией. Среди тех же членов НАТО и ЕС. Например, МИД Венгрии по этом поводу сказал предельно ясно: «Украину нельзя принимать в ЕС, потому что вместе с ней придет война».Куда? В Европу, ясное дело. Из джунглей прямо в цветущий сад, если пользоваться терминологией главного евродипломата Жозепа Борреля.Кроме того, в Европе умеют считать деньги: многие западные эксперты утверждают, что прием Украины в ЕС обойдется ему ежегодно в 200 млрд евро дотаций. А это, разумеется, «съест» финансирование того же сельского хозяйства многих членов ЕС, прежде всего стран Восточной Европы. Или финансирование инфраструктурных и логистических преобразований. Или повышение собственной обороноспособности в свете последних событий.Особенно метко по этому поводу сказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев: Так не бином Ньютона эта загадка. Но западные кураторы Украины вывешивают перед ее неонацистским режимом очередную морковку, как манок перед осликом, и фюрер Зеленский опять готов кормить сограждан еврообманом и гнать их на убой за западные интересы.И Запад с этим согласен, потому что нет никакой его реакции на то, что Зеленский отказался от его же советов и требований провести плановые президентские выборы весной будущего года и хочет быть диктором без срока годности (так его уже тоже окрестили). То есть Запад согласен, чтобы Зеленский рулил дальше, если будет выполнять все его хотелки.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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эксклюзив, ес, владимир зеленский, валерий залужный, урсула фон дер ляйен, украина, зарубежье