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Армия России наносит массированные удары по ВСУ на Ореховском направлении

Армия России наносит массированные удары по ВСУ на Ореховском направлении - 10.11.2023 Украина.ру

Армия России наносит массированные удары по ВСУ на Ореховском направлении

Российские войска усилили огневое поражение ВСУ на Запорожском фронте. Об этом 10 ноября сообщил Канал Владимира Рогова - председателя движения "Мы вместе с Россией".

2023-11-10T15:11

2023-11-10T15:11

2023-11-10T15:11

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"К массированным ударам ФАБами на Ореховском направлении Запорожского фронта добавился шквальный огонь нашей дальнобойной артиллерии и РСЗО", - сообщил Рогов.Он завершил своё обращение знаменитым призывом: "Работайте, братья!"Накануне, 9 ноября начальник пресс-центра российской группировки "Днепр" сообщил, что на Запорожском направлении подразделениями группировки, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 33-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области. Также нанесено поражение живой силе и технике 117-йбригады теробороны и 118-й мехбригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. При этом было уничтожено до 75-ти военнослужащих ВСУ, четыре боевые бронемашины и три пикапа.

https://ukraina.ru/20231010/1050056866.html

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новости, владимир рогов, сво, запорожье, запорожская область, запорожское направление, рсзо