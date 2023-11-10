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Армия России наносит массированные удары по ВСУ на Ореховском направлении
Армия России наносит массированные удары по ВСУ на Ореховском направлении - 10.11.2023 Украина.ру
Армия России наносит массированные удары по ВСУ на Ореховском направлении
Российские войска усилили огневое поражение ВСУ на Запорожском фронте. Об этом 10 ноября сообщил Канал Владимира Рогова - председателя движения "Мы вместе с Россией".
2023-11-10T15:11
2023-11-10T15:11
2023-11-10T15:11
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"К массированным ударам ФАБами на Ореховском направлении Запорожского фронта добавился шквальный огонь нашей дальнобойной артиллерии и РСЗО", - сообщил Рогов.Он завершил своё обращение знаменитым призывом: "Работайте, братья!"Накануне, 9 ноября начальник пресс-центра российской группировки "Днепр" сообщил, что на Запорожском направлении подразделениями группировки, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 33-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области. Также нанесено поражение живой силе и технике 117-йбригады теробороны и 118-й мехбригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. При этом было уничтожено до 75-ти военнослужащих ВСУ, четыре боевые бронемашины и три пикапа.
https://ukraina.ru/20231010/1050056866.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир рогов, сво, запорожье, запорожская область, запорожское направление, рсзо
Новости, Владимир Рогов, СВО, Запорожье, Запорожская область, Запорожское направление, РСЗО
Армия России наносит массированные удары по ВСУ на Ореховском направлении
Российские войска усилили огневое поражение ВСУ на Запорожском фронте. Об этом 10 ноября сообщил Канал Владимира Рогова - председателя движения "Мы вместе с Россией".