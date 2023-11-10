Быстрон рассказал, почему поддержка Украины не в интересах Германии - 10.11.2023 Украина.ру
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Быстрон рассказал, почему поддержка Украины не в интересах Германии
Быстрон рассказал, почему поддержка Украины не в интересах Германии - 10.11.2023 Украина.ру
Быстрон рассказал, почему поддержка Украины не в интересах Германии
Германия не заинтересована в продолжении кровопролития на Украине. В отличие от США, которые ведут бой за расширение своего влияния. Об этом член партии "Альтернатива для Германии" Петр Быстрон заявил в интервью каналу AfD-Fraktion Bundestag
2023-11-10T14:58
2023-11-10T14:58
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Петр Быстрон напомнил, что в самом начале конфликта у Москвы и Киева был шанс всё решить мирным путём, но на пути встали американцы и британцы. При этом заинтересованности в конфликте со стороны Германии не было."Самое ужасное: их [России и Украины] делегации в Стамбуле договорились о мире, а потом вмешались американцы и британцы. Туда прилетел Борис Джонсон и переубедил украинцев: "Нет, вы должны бороться. Вы победите. Просто продолжайте. Не подписывайте ничего". И к чему это привело? Каков результат?", – сказал Быстрон.Именно поэтому не в интересах Германии, по его мнению, поддерживать Украину.По его мнению, запреты оппозиционных партий, отправка под домашний арест лидера оппозиции Медведчука и закрытие 4 телеканалов и 10 радиостанций – все это не может говорить о свободе слова, а значит и демократии."Цель там другая, она заключается в расширении сферы американского влияния. Задача заключалась в том, чтобы прочертить новую границу, новую красную линию между американской и российской сферами влияния. И в принципе, местоположение этой линии было понятно ещё в начале конфликта. За полтора года она особенно никуда не сместилась. При этом на Украине умерло уже 350 тысяч молодых мужчин. Погибло целое поколение. И я не вижу, что из этого может быть в интересах Германии", – подчеркнул политик.В связи с этим он считает, что сейчас единственный правильный выход из ситуации "развести войска, прекратить бессмысленные смерти" и вспомнить о дипломатии.
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Новости, Новости Украины, Германия, поддержка

Быстрон рассказал, почему поддержка Украины не в интересах Германии

14:58 10.11.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза и Германии в Берлине
Флаги Евросоюза и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Германия не заинтересована в продолжении кровопролития на Украине. В отличие от США, которые ведут бой за расширение своего влияния. Об этом член партии "Альтернатива для Германии" Петр Быстрон заявил в интервью каналу AfD-Fraktion Bundestag
Петр Быстрон напомнил, что в самом начале конфликта у Москвы и Киева был шанс всё решить мирным путём, но на пути встали американцы и британцы. При этом заинтересованности в конфликте со стороны Германии не было.
"Самое ужасное: их [России и Украины] делегации в Стамбуле договорились о мире, а потом вмешались американцы и британцы. Туда прилетел Борис Джонсон и переубедил украинцев: "Нет, вы должны бороться. Вы победите. Просто продолжайте. Не подписывайте ничего". И к чему это привело? Каков результат?", – сказал Быстрон.
Именно поэтому не в интересах Германии, по его мнению, поддерживать Украину.
"Поддерживать Украину не в интересах Германии. Сейчас это связано не только с тем, что украинские беженцы находятся здесь в Германии. У этого, конечно, есть и геополитический масштаб. Боевые действия там якобы ведутся за – как это преподносится – демократию. Но ради Бога! Украина — одна из самых коррумпированных стран в мире. Там были серьёзные дефициты демократии ещё до начала боевых действий", – пояснил Быстрон.
По его мнению, запреты оппозиционных партий, отправка под домашний арест лидера оппозиции Медведчука и закрытие 4 телеканалов и 10 радиостанций – все это не может говорить о свободе слова, а значит и демократии.
"Цель там другая, она заключается в расширении сферы американского влияния. Задача заключалась в том, чтобы прочертить новую границу, новую красную линию между американской и российской сферами влияния. И в принципе, местоположение этой линии было понятно ещё в начале конфликта. За полтора года она особенно никуда не сместилась. При этом на Украине умерло уже 350 тысяч молодых мужчин. Погибло целое поколение. И я не вижу, что из этого может быть в интересах Германии", – подчеркнул политик.
В связи с этим он считает, что сейчас единственный правильный выход из ситуации "развести войска, прекратить бессмысленные смерти" и вспомнить о дипломатии.
флаги Украина Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Вчера, 07:19
Эксперт назвал вступление в ЕС подарком Украине за мирные переговоры с РФРекомендация ЕК о начале переговоров с Украиной по членству в Евросоюзе является попыткой убедить Владимира Зеленского пойти на мирные переговоры с Россией. Таким мнением поделился заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук Чже Сун Хун, передает 10 ноября РИА Новости
 
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