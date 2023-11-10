Быстрон рассказал, почему поддержка Украины не в интересах Германии
Германия не заинтересована в продолжении кровопролития на Украине. В отличие от США, которые ведут бой за расширение своего влияния. Об этом член партии "Альтернатива для Германии" Петр Быстрон заявил в интервью каналу AfD-Fraktion Bundestag
Петр Быстрон напомнил, что в самом начале конфликта у Москвы и Киева был шанс всё решить мирным путём, но на пути встали американцы и британцы. При этом заинтересованности в конфликте со стороны Германии не было.
"Самое ужасное: их [России и Украины] делегации в Стамбуле договорились о мире, а потом вмешались американцы и британцы. Туда прилетел Борис Джонсон и переубедил украинцев: "Нет, вы должны бороться. Вы победите. Просто продолжайте. Не подписывайте ничего". И к чему это привело? Каков результат?", – сказал Быстрон.
Именно поэтому не в интересах Германии, по его мнению, поддерживать Украину.
"Поддерживать Украину не в интересах Германии. Сейчас это связано не только с тем, что украинские беженцы находятся здесь в Германии. У этого, конечно, есть и геополитический масштаб. Боевые действия там якобы ведутся за – как это преподносится – демократию. Но ради Бога! Украина — одна из самых коррумпированных стран в мире. Там были серьёзные дефициты демократии ещё до начала боевых действий", – пояснил Быстрон.
По его мнению, запреты оппозиционных партий, отправка под домашний арест лидера оппозиции Медведчука и закрытие 4 телеканалов и 10 радиостанций – все это не может говорить о свободе слова, а значит и демократии.
"Цель там другая, она заключается в расширении сферы американского влияния. Задача заключалась в том, чтобы прочертить новую границу, новую красную линию между американской и российской сферами влияния. И в принципе, местоположение этой линии было понятно ещё в начале конфликта. За полтора года она особенно никуда не сместилась. При этом на Украине умерло уже 350 тысяч молодых мужчин. Погибло целое поколение. И я не вижу, что из этого может быть в интересах Германии", – подчеркнул политик.
В связи с этим он считает, что сейчас единственный правильный выход из ситуации "развести войска, прекратить бессмысленные смерти" и вспомнить о дипломатии.
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