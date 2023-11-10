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Быстрон рассказал, почему поддержка Украины не в интересах Германии

Быстрон рассказал, почему поддержка Украины не в интересах Германии - 10.11.2023 Украина.ру

Быстрон рассказал, почему поддержка Украины не в интересах Германии

Германия не заинтересована в продолжении кровопролития на Украине. В отличие от США, которые ведут бой за расширение своего влияния. Об этом член партии "Альтернатива для Германии" Петр Быстрон заявил в интервью каналу AfD-Fraktion Bundestag

2023-11-10T14:58

2023-11-10T14:58

2023-11-10T14:58

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Петр Быстрон напомнил, что в самом начале конфликта у Москвы и Киева был шанс всё решить мирным путём, но на пути встали американцы и британцы. При этом заинтересованности в конфликте со стороны Германии не было."Самое ужасное: их [России и Украины] делегации в Стамбуле договорились о мире, а потом вмешались американцы и британцы. Туда прилетел Борис Джонсон и переубедил украинцев: "Нет, вы должны бороться. Вы победите. Просто продолжайте. Не подписывайте ничего". И к чему это привело? Каков результат?", – сказал Быстрон.Именно поэтому не в интересах Германии, по его мнению, поддерживать Украину.По его мнению, запреты оппозиционных партий, отправка под домашний арест лидера оппозиции Медведчука и закрытие 4 телеканалов и 10 радиостанций – все это не может говорить о свободе слова, а значит и демократии."Цель там другая, она заключается в расширении сферы американского влияния. Задача заключалась в том, чтобы прочертить новую границу, новую красную линию между американской и российской сферами влияния. И в принципе, местоположение этой линии было понятно ещё в начале конфликта. За полтора года она особенно никуда не сместилась. При этом на Украине умерло уже 350 тысяч молодых мужчин. Погибло целое поколение. И я не вижу, что из этого может быть в интересах Германии", – подчеркнул политик.В связи с этим он считает, что сейчас единственный правильный выход из ситуации "развести войска, прекратить бессмысленные смерти" и вспомнить о дипломатии.

https://ukraina.ru/20231110/1050911448.html

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