Путин обсудил с членами Совбеза повышение информационной безопасности России - 10.11.2023 Украина.ру
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Путин обсудил с членами Совбеза повышение информационной безопасности России
Путин обсудил с членами Совбеза повышение информационной безопасности России - 10.11.2023 Украина.ру
Путин обсудил с членами Совбеза повышение информационной безопасности России
Глава государства по видеосвязи провёл 10 ноября оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, сообщается на сайте Кремля
2023-11-10T14:28
2023-11-10T14:28
новости
россия
владимир путин
информационная война
информационная безопасность
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Президент РФ Владимир Путин провел в пятницу 10 ноября традиционное совещание с членами Совбеза. Первым вопросом повестки дня стала информационная безопасность России."У нас сегодня важный и очень актуальный – не только, кстати, для нашей страны, но для нас в особенности, тем более имея в виду текущую ситуацию – вопрос о повышении эффективности мероприятий по обеспечению информационной безопасности России", – подчеркнул президент.С докладом выступил Владимир Селин, директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.
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новости, россия, владимир путин, информационная война, информационная безопасность
Новости, Россия, Владимир Путин, информационная война, информационная безопасность

Путин обсудил с членами Совбеза повышение информационной безопасности России

14:28 10.11.2023
 
© kremlin.ruСовещание с постоянными членами Совета Безопасности
Совещание с постоянными членами Совета Безопасности
© kremlin.ru
Читать в
Глава государства по видеосвязи провёл 10 ноября оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, сообщается на сайте Кремля
Президент РФ Владимир Путин провел в пятницу 10 ноября традиционное совещание с членами Совбеза. Первым вопросом повестки дня стала информационная безопасность России.
"У нас сегодня важный и очень актуальный – не только, кстати, для нашей страны, но для нас в особенности, тем более имея в виду текущую ситуацию – вопрос о повышении эффективности мероприятий по обеспечению информационной безопасности России", – подчеркнул президент.
С докладом выступил Владимир Селин, директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.
Украина журналисты СМИ пресса фотокамера видеокамера
11 октября 2022, 08:55
Информационная война и информационная безопасность
 
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