https://ukraina.ru/20231110/1050923352.html

Путин обсудил с членами Совбеза повышение информационной безопасности России

Путин обсудил с членами Совбеза повышение информационной безопасности России - 10.11.2023 Украина.ру

Путин обсудил с членами Совбеза повышение информационной безопасности России

Глава государства по видеосвязи провёл 10 ноября оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, сообщается на сайте Кремля

2023-11-10T14:28

2023-11-10T14:28

2023-11-10T14:28

новости

россия

владимир путин

информационная война

информационная безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0a/1050922828_0:24:940:553_1920x0_80_0_0_5b99776d2d3925db3ab8a69e6ef04fca.png

Президент РФ Владимир Путин провел в пятницу 10 ноября традиционное совещание с членами Совбеза. Первым вопросом повестки дня стала информационная безопасность России."У нас сегодня важный и очень актуальный – не только, кстати, для нашей страны, но для нас в особенности, тем более имея в виду текущую ситуацию – вопрос о повышении эффективности мероприятий по обеспечению информационной безопасности России", – подчеркнул президент.С докладом выступил Владимир Селин, директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.

https://ukraina.ru/20221011/1039585255.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, владимир путин, информационная война, информационная безопасность