https://ukraina.ru/20231110/1050923352.html
Путин обсудил с членами Совбеза повышение информационной безопасности России
Путин обсудил с членами Совбеза повышение информационной безопасности России - 10.11.2023 Украина.ру
Путин обсудил с членами Совбеза повышение информационной безопасности России
Глава государства по видеосвязи провёл 10 ноября оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, сообщается на сайте Кремля
2023-11-10T14:28
2023-11-10T14:28
2023-11-10T14:28
новости
россия
владимир путин
информационная война
информационная безопасность
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Президент РФ Владимир Путин провел в пятницу 10 ноября традиционное совещание с членами Совбеза. Первым вопросом повестки дня стала информационная безопасность России."У нас сегодня важный и очень актуальный – не только, кстати, для нашей страны, но для нас в особенности, тем более имея в виду текущую ситуацию – вопрос о повышении эффективности мероприятий по обеспечению информационной безопасности России", – подчеркнул президент.С докладом выступил Владимир Селин, директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.
https://ukraina.ru/20221011/1039585255.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, владимир путин, информационная война, информационная безопасность
Новости, Россия, Владимир Путин, информационная война, информационная безопасность
Путин обсудил с членами Совбеза повышение информационной безопасности России
Глава государства по видеосвязи провёл 10 ноября оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, сообщается на сайте Кремля
Президент РФ Владимир Путин провел в пятницу 10 ноября традиционное совещание с членами Совбеза. Первым вопросом повестки дня стала информационная безопасность России.
"У нас сегодня важный и очень актуальный – не только, кстати, для нашей страны, но для нас в особенности, тем более имея в виду текущую ситуацию – вопрос о повышении эффективности мероприятий по обеспечению информационной безопасности России", – подчеркнул президент.
С докладом выступил Владимир Селин, директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.