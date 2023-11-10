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Экс-сотрудник ЦРУ: Зеленский должен опасаться военного переворота
Экс-сотрудник ЦРУ: Зеленский должен опасаться военного переворота - 10.11.2023 Украина.ру
Экс-сотрудник ЦРУ: Зеленский должен опасаться военного переворота
В мировой истории уже были случаи, когда группа военных офицеров решает, что политическое руководство коррумпировано, некомпетентно и бесконтрольно, а затем свергает его
2023-11-10T11:47
2023-11-10T11:47
2023-11-10T11:47
новости
валерий залужный
владимир зеленский
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Владимир Зеленский должен опасаться военного переворота в стране из-за случившегося конфликта между ним и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Об этом 10 ноября заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью каналу New Rules."У людей Залужного есть оружие. В мировой истории уже были случаи, когда группа военных офицеров решает, что политическое руководство коррумпировано, некомпетентно и бесконтрольно, а затем свергает его", – полагает Джонсон.По его мнению, смерть помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова от подрыва гранаты, которая находилась в наборе, подаренном ему на день рождения, могла быть посланием Залужному. Зеленский боится, что западные кураторы могут решить сменить его на Залужного."Тот факт, что Залужному разрешили сделать публикацию в журнале Economist, я рассматриваю как знак того, что западная поддержка Зеленского тает как в США, так и в Великобритании", - отметил Джонсон.Эксперт считает, что такие публикации от британских и американских источников говорят о том, что политический истеблишмент в обеих странах готовит почву для ухода Зеленского."Залужного могут рассматривать как того, кем можно заменить Зеленского", – отметил Джонсон.Как сообщало издание Украина.ру, Валерий Залужный в недавнем интервью Economist заявил, что ВСУ зашли в тупик и, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Позже Владимир Зеленский выразил несогласие со словами главкома ВСУ.Помощник главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Геннадий Частяков погиб 6 ноября из-за неосторожного обращения гранатой, замаскированной под рюмку, которую ему преподнесли в качестве подарка ко Дню рождения.
https://ukraina.ru/20231109/1050847539.html
Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, валерий залужный, владимир зеленский
Экс-сотрудник ЦРУ: Зеленский должен опасаться военного переворота
В мировой истории уже были случаи, когда группа военных офицеров решает, что политическое руководство коррумпировано, некомпетентно и бесконтрольно, а затем свергает его
Владимир Зеленский должен опасаться военного переворота в стране из-за случившегося конфликта между ним и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Об этом 10 ноября заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью каналу New Rules.
"У людей Залужного есть оружие. В мировой истории уже были случаи, когда группа военных офицеров решает, что политическое руководство коррумпировано, некомпетентно и бесконтрольно, а затем свергает его", – полагает Джонсон.
По его мнению, смерть помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова от подрыва гранаты, которая находилась в наборе, подаренном ему на день рождения, могла быть посланием Залужному. Зеленский боится, что западные кураторы могут решить сменить его на Залужного.
"Тот факт, что Залужному разрешили сделать публикацию в журнале Economist, я рассматриваю как знак того, что западная поддержка Зеленского тает как в США, так и в Великобритании", - отметил Джонсон.
Эксперт считает, что такие публикации от британских и американских источников говорят о том, что политический истеблишмент в обеих странах готовит почву для ухода Зеленского.
"Залужного могут рассматривать как того, кем можно заменить Зеленского", – отметил Джонсон.
Как сообщало издание Украина.ру, Валерий Залужный в недавнем интервью Economist заявил, что ВСУ зашли в тупик и, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Позже Владимир Зеленский выразил несогласие со словами главкома ВСУ.
Помощник главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Геннадий Частяков погиб 6 ноября из-за неосторожного обращения гранатой, замаскированной под рюмку, которую ему преподнесли в качестве подарка ко Дню рождения.