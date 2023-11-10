Орбан рассказал о соглашении РФ и Украины, которое Киев нарушил по указке США - 10.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231110/1050915873.html
Орбан рассказал о соглашении РФ и Украины, которое Киев нарушил по указке США
Орбан рассказал о соглашении РФ и Украины, которое Киев нарушил по указке США - 10.11.2023 Украина.ру
Орбан рассказал о соглашении РФ и Украины, которое Киев нарушил по указке США
В Стамбуле существовало соглашение между россиянами и украинцами, которое украинцы не подписали по указке американцев. Об этом 10 ноября заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth
2023-11-10T10:57
2023-11-10T10:57
виктор орбан
новости
россия
украина
сша
европа
зарубежье
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103350/83/1033508353_0:27:1202:703_1920x0_80_0_0_615aa128f0138d725a376989bf0e6f1d.jpg
Он указал, что об этом известно "из всевозможных отчетов и разведывательных источников".По его словам, война разрушает Европу.
https://ukraina.ru/20231110/1050914864.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103350/83/1033508353_115:0:1087:729_1920x0_80_0_0_5512677c843e499b1010fa470d609531.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
виктор орбан, новости, россия, украина, сша, европа, зарубежье, сво
Виктор Орбан, Новости, Россия, Украина, США, Европа, Зарубежье, СВО

Орбан рассказал о соглашении РФ и Украины, которое Киев нарушил по указке США

10:57 10.11.2023
 
© БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
© БелТА
Перейти в фотобанк
Читать в
В Стамбуле существовало соглашение между россиянами и украинцами, которое украинцы не подписали по указке американцев. Об этом 10 ноября заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth
Он указал, что об этом известно "из всевозможных отчетов и разведывательных источников".

"Несомненно, что был европейский план относительно российско-украинского конфликта, а именно то, что конфликт должен быть изолирован, это было Минское соглашение. <...> в эту игру вступили американцы, и с тех пор конфликт становился все более глобальным", - сказал премьер.

По его словам, война разрушает Европу.
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Вчера, 10:34
Орбан венгерской поговоркой объяснил, как далека Украина от членства в ЕС Украина "во всех отношениях" не готова к тому, чтобы начинать переговоры о ее членстве в Евросоюзе (ЕС). Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth
 
Виктор ОрбанНовостиРоссияУкраинаСШАЕвропаЗарубежьеСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:59Нелепые оправдания: в США отреагировали на предвыборные метания Зеленского
10:39Politico: Байден приготовил для Си Цзиньпина "жесткий разговор" о России
10:27"Главное, чтобы не украли" – волонтер, везущий из Финляндии на Украину холодильники для груза 200
10:08Херсонская ВГА заявила о повреждении завода в подконтрольной Киеву части региона
09:59Атаки на Подмосковье и Смоленщину. спорные миллиарды. Главное на Украине на утро 11 ноября
09:58"В результате вмешательства посторонних лиц": в Рязанской области произошел сход вагонов
09:42В Киевской области Украины объявлена воздушная тревога, прогремели мощные взрывы – Кличко
09:38В Брянской области уничтожили четыре украинских беспилотника
09:26Маск дал Зеленскому демографический совет
09:17Украинские каратели за 40 минут обрушили на Горловку 15 снарядов натовского калибра - СЦКК
09:03Украинские каратели обстреляли Донецк из РСЗО и Горловку из натовского калибра
08:46Расчёты гаубиц "Мста-Б" ЮВО уничтожили позиции ВСУ на Запорожском направлении - МО
08:30Миномётчики ВДВ уничтожили пехоту ВСУ на Артёмовском направлении - МО
08:00Столетие украинской истории вокруг "Гиппо-паласа"
07:59Литва готова поделиться с Киевом советниками по реформам - минобороны Украины
07:27При падении сбитого беспилотника ВСУ в Смоленской области никто не пострадал - губернатор
07:09В больнице "Аль-Кудс" в Газе через три часа могут начать умирать пациенты - PRCS
06:48Спецназовец рассказал о разнице в уничтожении "мясных" и подготовленных групп ВСУ
06:19Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывалось всего на 7 минут – Инфоцентр
06:00Политолог рассказал, почему "посыпалась" гегемония США, а идеология Запада оказалась "пустоцветом"
Лента новостейМолния