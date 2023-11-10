https://ukraina.ru/20231110/1050915873.html

Орбан рассказал о соглашении РФ и Украины, которое Киев нарушил по указке США

Орбан рассказал о соглашении РФ и Украины, которое Киев нарушил по указке США - 10.11.2023 Украина.ру

Орбан рассказал о соглашении РФ и Украины, которое Киев нарушил по указке США

В Стамбуле существовало соглашение между россиянами и украинцами, которое украинцы не подписали по указке американцев. Об этом 10 ноября заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth

2023-11-10T10:57

2023-11-10T10:57

2023-11-10T10:57

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Он указал, что об этом известно "из всевозможных отчетов и разведывательных источников".По его словам, война разрушает Европу.

https://ukraina.ru/20231110/1050914864.html

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2023

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виктор орбан, новости, россия, украина, сша, европа, зарубежье, сво