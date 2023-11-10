https://ukraina.ru/20231110/1050913758.html
ВСУ за сутки выпустили по трём районам Белгородской области 38 снарядов - Гладков
ВСУ за сутки выпустили по трём районам Белгородской области 38 снарядов - Гладков - 10.11.2023 Украина.ру
ВСУ за сутки выпустили по трём районам Белгородской области 38 снарядов - Гладков
Боевики киевского режима за прошедшие сутки выпустили по трём районам Белгородской области около 38 снарядов, включая два взрывных устройства с БПЛА. Об этом глава региона Вячеслав Гладков 10 ноября сообщает в своём телеграм-канале
2023-11-10T10:12
2023-11-10T10:12
2023-11-10T10:13
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белгородская область
вячеслав гладков
обстрелы
всу
бпла
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снаряды
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"В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 20 артиллерийских снарядов. В селе Журавлевка и хуторе Варишкин сброшено по одному взрывному устройству с БПЛА", - написал Гладков.По его словам, обстрелам также подверглись Волоконовский район, где четыре раза из миномёта была обстреляна окраина хутора Старый. И Шебекинский городской округ, где по селу Новая Таволжанка было выпущено пять миномётных снарядов и два снаряда из гранатомёта СПГ-9 "Копьё", а по хутору Панков - пять миномётных снарядов.Губернатор отметил, что в результате обстрелов ни в одном из населённых пунктов области пострадавших и разрушений нет.В связи с обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах, включая регулярные обстрелы населённых пунктов, на всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (жёлтый) уровень террористической опасности.
https://ukraina.ru/20231108/1050846449.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Украина.ру
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новости, россия, белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы, всу, бпла, минометы, снаряды
Новости, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, обстрелы, ВСУ, БПЛА, минометы, снаряды
ВСУ за сутки выпустили по трём районам Белгородской области 38 снарядов - Гладков
10:12 10.11.2023 (обновлено: 10:13 10.11.2023)
Боевики киевского режима за прошедшие сутки выпустили по трём районам Белгородской области около 38 снарядов, включая два взрывных устройства с БПЛА. Об этом глава региона Вячеслав Гладков 10 ноября сообщает в своём телеграм-канале
"В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 20 артиллерийских снарядов. В селе Журавлевка и хуторе Варишкин сброшено по одному взрывному устройству с БПЛА", - написал Гладков.
По его словам, обстрелам также подверглись Волоконовский район, где четыре раза из миномёта была обстреляна окраина хутора Старый. И Шебекинский городской округ, где по селу Новая Таволжанка было выпущено пять миномётных снарядов и два снаряда из гранатомёта СПГ-9 "Копьё", а по хутору Панков - пять миномётных снарядов.
Губернатор отметил, что в результате обстрелов ни в одном из населённых пунктов области пострадавших и разрушений нет.
В связи с обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах, включая регулярные обстрелы населённых пунктов, на всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (жёлтый) уровень террористической опасности.