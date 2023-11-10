https://ukraina.ru/20231110/1050913758.html

ВСУ за сутки выпустили по трём районам Белгородской области 38 снарядов - Гладков

ВСУ за сутки выпустили по трём районам Белгородской области 38 снарядов - Гладков - 10.11.2023 Украина.ру

ВСУ за сутки выпустили по трём районам Белгородской области 38 снарядов - Гладков

Боевики киевского режима за прошедшие сутки выпустили по трём районам Белгородской области около 38 снарядов, включая два взрывных устройства с БПЛА. Об этом глава региона Вячеслав Гладков 10 ноября сообщает в своём телеграм-канале

2023-11-10T10:12

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"В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 20 артиллерийских снарядов. В селе Журавлевка и хуторе Варишкин сброшено по одному взрывному устройству с БПЛА", - написал Гладков.По его словам, обстрелам также подверглись Волоконовский район, где четыре раза из миномёта была обстреляна окраина хутора Старый. И Шебекинский городской округ, где по селу Новая Таволжанка было выпущено пять миномётных снарядов и два снаряда из гранатомёта СПГ-9 "Копьё", а по хутору Панков - пять миномётных снарядов.Губернатор отметил, что в результате обстрелов ни в одном из населённых пунктов области пострадавших и разрушений нет.В связи с обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах, включая регулярные обстрелы населённых пунктов, на всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (жёлтый) уровень террористической опасности.

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новости, россия, белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы, всу, бпла, минометы, снаряды