ВСУ за сутки выпустили по трём районам Белгородской области 38 снарядов - Гладков - 10.11.2023 Украина.ру
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ВСУ за сутки выпустили по трём районам Белгородской области 38 снарядов - Гладков
ВСУ за сутки выпустили по трём районам Белгородской области 38 снарядов - Гладков - 10.11.2023 Украина.ру
ВСУ за сутки выпустили по трём районам Белгородской области 38 снарядов - Гладков
Боевики киевского режима за прошедшие сутки выпустили по трём районам Белгородской области около 38 снарядов, включая два взрывных устройства с БПЛА. Об этом глава региона Вячеслав Гладков 10 ноября сообщает в своём телеграм-канале
2023-11-10T10:12
2023-11-10T10:13
новости
россия
белгородская область
вячеслав гладков
обстрелы
всу
бпла
минометы
снаряды
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"В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 20 артиллерийских снарядов. В селе Журавлевка и хуторе Варишкин сброшено по одному взрывному устройству с БПЛА", - написал Гладков.По его словам, обстрелам также подверглись Волоконовский район, где четыре раза из миномёта была обстреляна окраина хутора Старый. И Шебекинский городской округ, где по селу Новая Таволжанка было выпущено пять миномётных снарядов и два снаряда из гранатомёта СПГ-9 "Копьё", а по хутору Панков - пять миномётных снарядов.Губернатор отметил, что в результате обстрелов ни в одном из населённых пунктов области пострадавших и разрушений нет.В связи с обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах, включая регулярные обстрелы населённых пунктов, на всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (жёлтый) уровень террористической опасности.
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новости, россия, белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы, всу, бпла, минометы, снаряды
Новости, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, обстрелы, ВСУ, БПЛА, минометы, снаряды

ВСУ за сутки выпустили по трём районам Белгородской области 38 снарядов - Гладков

10:12 10.11.2023 (обновлено: 10:13 10.11.2023)
 
© РИА Новости . Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкОткрытие инфекционного центра в Белгородской области
Открытие инфекционного центра в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости . Таисия Лисковец
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Боевики киевского режима за прошедшие сутки выпустили по трём районам Белгородской области около 38 снарядов, включая два взрывных устройства с БПЛА. Об этом глава региона Вячеслав Гладков 10 ноября сообщает в своём телеграм-канале
"В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 20 артиллерийских снарядов. В селе Журавлевка и хуторе Варишкин сброшено по одному взрывному устройству с БПЛА", - написал Гладков.
По его словам, обстрелам также подверглись Волоконовский район, где четыре раза из миномёта была обстреляна окраина хутора Старый. И Шебекинский городской округ, где по селу Новая Таволжанка было выпущено пять миномётных снарядов и два снаряда из гранатомёта СПГ-9 "Копьё", а по хутору Панков - пять миномётных снарядов.
Губернатор отметил, что в результате обстрелов ни в одном из населённых пунктов области пострадавших и разрушений нет.
В связи с обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах, включая регулярные обстрелы населённых пунктов, на всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (жёлтый) уровень террористической опасности.
Вячеслав Гладков
8 ноября, 10:40
Более 50 раз ВСУ обстреляли из гранатомёта белгородский хутор Старый - ГладковВСУ нанесли по хутору Старый в Белгородской области 56 гранатомётных выстрелов и 9 миномётных снарядов за сутки, написал глава региона Вячеслав Гладков 8 ноября в своём телеграм-канале
 
НовостиРоссияБелгородская областьВячеслав ГладковобстрелыВСУБПЛАминометыснаряды
 
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