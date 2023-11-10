"Не отдаёт себе отчёт": слова Зеленского о прекращении огня шокировали читателей Newsweek - 10.11.2023 Украина.ру
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"Не отдаёт себе отчёт": слова Зеленского о прекращении огня шокировали читателей Newsweek
"Не отдаёт себе отчёт": слова Зеленского о прекращении огня шокировали читателей Newsweek - 10.11.2023 Украина.ру
"Не отдаёт себе отчёт": слова Зеленского о прекращении огня шокировали читателей Newsweek
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об условиях прекращения огня в конфликте с Россией, что шокировало читателей американского издания Newsweek
2023-11-10T09:47
2023-11-10T09:47
новости
украина
владимир зеленский
россия
конфликт
переговоры
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Зеленский заявил, что Украина не пойдёт на какие-либо уступки России ради достижения прекращения огня, пишет Newsweek.Эти слова последовали после откровения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в интервью The Economistо том, что украинским войскам не удалось контрнаступление, и они "в тупике". Зеленский всячески отрицал слова главкома ВСУ."Восстановление суверенитета – главный принцип завершения горячего этапа войны", — заявил Зеленский в видеообращении.Он также выразил обеспокоенность тем, что в мире устали от украинского конфликта и внимание больше привлёк палестино-израильский конфликт.Комментаторы Newsweek считают требование Зеленского недостижимыми, подчеркнув, что Киев не в том положении, чтобы ставить условия."Зелинский не отдает себе отчет. Условия должны быть разумными, достижимыми и устойчивыми. Им придется пойти на компромисс", - написал один из пользователей."Если бы он объявил Украину нейтральным государством, войны бы не было и Украина была бы цела. Он спровоцировал Россию по указке Вашингтона и отказался от мирного соглашения в прошлом году. Сейчас он не в том положении, чтобы диктовать какие-то условия, тем более, когда он проигрывает", — прокомментировал читатель.Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
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новости, украина, владимир зеленский, россия, конфликт, переговоры
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Россия, конфликт, переговоры

"Не отдаёт себе отчёт": слова Зеленского о прекращении огня шокировали читателей Newsweek

09:47 10.11.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил об условиях прекращения огня в конфликте с Россией, что шокировало читателей американского издания Newsweek
Зеленский заявил, что Украина не пойдёт на какие-либо уступки России ради достижения прекращения огня, пишет Newsweek.
Эти слова последовали после откровения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в интервью The Economistо том, что украинским войскам не удалось контрнаступление, и они "в тупике". Зеленский всячески отрицал слова главкома ВСУ.
"Восстановление суверенитета – главный принцип завершения горячего этапа войны", — заявил Зеленский в видеообращении.
Он также выразил обеспокоенность тем, что в мире устали от украинского конфликта и внимание больше привлёк палестино-израильский конфликт.
Комментаторы Newsweek считают требование Зеленского недостижимыми, подчеркнув, что Киев не в том положении, чтобы ставить условия.
"Зелинский не отдает себе отчет. Условия должны быть разумными, достижимыми и устойчивыми. Им придется пойти на компромисс", - написал один из пользователей.
"Если бы он объявил Украину нейтральным государством, войны бы не было и Украина была бы цела. Он спровоцировал Россию по указке Вашингтона и отказался от мирного соглашения в прошлом году. Сейчас он не в том положении, чтобы диктовать какие-то условия, тем более, когда он проигрывает", — прокомментировал читатель.
"Он не доживет до Рождества", — отметил другой.
Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
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