https://ukraina.ru/20231110/1050912876.html

"Не отдаёт себе отчёт": слова Зеленского о прекращении огня шокировали читателей Newsweek

"Не отдаёт себе отчёт": слова Зеленского о прекращении огня шокировали читателей Newsweek - 10.11.2023 Украина.ру

"Не отдаёт себе отчёт": слова Зеленского о прекращении огня шокировали читателей Newsweek

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об условиях прекращения огня в конфликте с Россией, что шокировало читателей американского издания Newsweek

2023-11-10T09:47

2023-11-10T09:47

2023-11-10T09:47

новости

украина

владимир зеленский

россия

конфликт

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1d/1049790328_0:28:1045:616_1920x0_80_0_0_2301ebaca49e9b7deae106b603c9edd0.jpg.webp

Зеленский заявил, что Украина не пойдёт на какие-либо уступки России ради достижения прекращения огня, пишет Newsweek.Эти слова последовали после откровения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в интервью The Economistо том, что украинским войскам не удалось контрнаступление, и они "в тупике". Зеленский всячески отрицал слова главкома ВСУ."Восстановление суверенитета – главный принцип завершения горячего этапа войны", — заявил Зеленский в видеообращении.Он также выразил обеспокоенность тем, что в мире устали от украинского конфликта и внимание больше привлёк палестино-израильский конфликт.Комментаторы Newsweek считают требование Зеленского недостижимыми, подчеркнув, что Киев не в том положении, чтобы ставить условия."Зелинский не отдает себе отчет. Условия должны быть разумными, достижимыми и устойчивыми. Им придется пойти на компромисс", - написал один из пользователей."Если бы он объявил Украину нейтральным государством, войны бы не было и Украина была бы цела. Он спровоцировал Россию по указке Вашингтона и отказался от мирного соглашения в прошлом году. Сейчас он не в том положении, чтобы диктовать какие-то условия, тем более, когда он проигрывает", — прокомментировал читатель.Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.

https://ukraina.ru/20231108/1050843158.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, россия, конфликт, переговоры