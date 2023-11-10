https://ukraina.ru/20231110/1050909874.html

Из Казани в Египет вылетел самолет с 25 тоннами гумпомощи для жителей Газы - МЧС

Из Казани в Египет вылетел самолет с 25 тоннами гумпомощи для жителей Газы - МЧС - 10.11.2023 Украина.ру

Из Казани в Египет вылетел самолет с 25 тоннами гумпомощи для жителей Газы - МЧС

Самолёт Ил-76 МЧС России с 25 тоннами гуманитарной помощи населению сектора Газа вылетел из аэропорта Казани в Египет. Об этом пресс-служба ведомства 10 ноября сообщает в своём телеграм-канале

2023-11-10T05:03

2023-11-10T05:03

2023-11-10T05:04

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"МЧС России направит 25 тонн очередной гуманитарной помощи населению сектора Газа... Самолёт Ил-76 ведомства вылетел из аэропорта Казани. Гуманитарный груз будет доставлен на территорию Арабской Республики Египет и передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Они перенаправят ее населению сектора Газа", - говорится в сообщении.В состав гуманитарной помощи входят продукты питания, средства личной гигиены, одежда, портативные печи, пледы.Отмечается, что российская помощь организована по указанию президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова.

https://ukraina.ru/20231108/1050856065.html

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новости, россия, казань, мчс рф, гуманитарная помощь, сектор газа, египет, палестино-израильский конфликт