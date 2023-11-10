https://ukraina.ru/20231110/1050905972.html

Словакия стала новой "миграционной бомбой" Евросоюза

Словакия стала новой "миграционной бомбой" Евросоюза - 10.11.2023 Украина.ру

Словакия стала новой "миграционной бомбой" Евросоюза

В Словакии находятся десятки тысяч мигрантов с Ближнего Востока. Они жаждут попасть в Германию, но не могут законно преодолеть границы с Польшей и Чехией. Давление внутри "миграционной бомбы" нарастает

2023-11-10T06:07

2023-11-10T06:07

2023-11-10T11:00

эксклюзив

мигранты

польша

чехия

германия

словакия

зарубежье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103272/44/1032724469_0:0:904:510_1920x0_80_0_0_be893d4b101a9f7c97cbc5aab44c3f9e.jpg

Как показывают исследования, возможность свободно путешествовать по Европе в рамках Шенгенской зоны является для восточноевропейцев одним из самых больших преимуществ членства их стран в Европейском Союзе. Но в последние месяцы ряд стран Европы жестко ограничили правила свободного передвижения людей, что привело к фактическому прекращению существования шенгена, о чём издание Украина.ру уже писало.С начала октября 2023 года пограничный контроль был восстановлен на многих внутренних границах ЕС. Словаки ввели его на границе с Венгрией, Австрия — на границе со Словакией и Чехией, чехи и поляки — на границе со Словакией, а немцы — на границе с Польшей и Чехией. Это связано с тем, что в последние месяцы резко выросло количество мигрантов (в основном с Ближнего Востока), направляющихся в Германию по так называемому «балканскому маршруту».Словакия оказалась главной жертвой этой политики. Именно в этой маленькой стране сегодня находятся несколько десятков тысяч беженцев, оказавшихся «в вакууме». Это связано с правилами, действующими в Словакии. Соответствующие законы и постановления гласят, что если словацкая полиция или армия (в этой стране нет пограничной службы) задерживают иностранца без права на проживание в Словакии, тот может просить у их офицера право на убежище.Конечно, словацкий полицейский или военный не решает этот вопрос самостоятельно. Запрос передаётся в суд, который и должен принять окончательное решение о предоставлении убежища, но сама процедура продолжается. Поэтому подавляющее большинство мигрантов уже на следующий день после задержания получают в словацком полицейском участке бумаги, позволяющие им легально находиться на территории Словакии до рассмотрения судом их заявления о предоставлении убежища (а это обычно занимает примерно 2–3 месяца).Человека с таким документом отпускают, и ему остается лишь время от времени являться в отделение полиции, хотя на практике мало кто это делает. При этом мигрантов, освобождённых из-под стражи, не направляют в центры для иностранцев, им приходится полагаться только себя.«Поначалу большинство беженцев радуется этому факту. Эти люди идут или едут к словацко-чешской или словацко-польской границе и надеются пересечь ее, чтобы оказаться ближе к Германии, в которую они жаждут попасть. Однако оказывается, что границы закрыты. Мигранты идут лесом в Польшу или Чехию и часто попадаются на другой стороне пограничникам из этих стран. Поляки и чехи быстро определяют, что данный человек имеет временное, легальное место пребывания в Словакии. В этом случае такой мигрант уже не может попросить убежища в другой стране, а принудительно возвращается в Словакию. Часто эти люди предпринимают много таких попыток, и все они заканчиваются одним и тем же», — заявил в комментарии польскому изданию Onet.pl юрист Ласло из словацкого города Попрад.«Таким образом, мигранты попадают в вакуум. Это ситуация, которая никого не устраивает. Они не хотят оставаться в Словакии, они хотят попасть в Германию, да и мы, как страна, тоже не хотим, чтобы они были здесь, потому что у нас даже нет жилья, которое мы могли бы им предложить. Однако эти люди фактически заточены в нашей стране до тех пор, пока однажды им не удается успешно пересечь границу», — говорит Мирко, житель словацкого села Бобров недалеко от границы с Польшей.В районе словацкого городка Чадец уже несколько месяцев переплетается повседневная жизнь словаков и мигрантов. Наиболее заметно это в селе Скалите, где находится пограничный переход в польский городок Звардонь. Словацкая автомагистраль D3 соединяется здесь с польской скоростной автомагистралью S1. Таким образом, это самое быстрое автомобильное сообщение между Словакией и Польшей.Но поскольку трасса S1 быстро соединяется с автомагистралью А4, идущей в сторону Германии, всего несколько месяцев назад контрабандисты могли переправить беженцев из Словакии в окрестности Берлина или Дрездена через Польшу всего за 5 часов. Это был очень удобный и быстрый маршрут. Но после того как Польша закрыла переход Звардонь — Скалите, словацкое село кишит беженцами.Это подтверждает Йозеф Чех, бывший староста Скалите, ныне новоизбранный депутат парламента Словакии. В течение нескольких месяцев он сообщал в своих социальных сетях о том, что мигранты разбили лагеря в его родном селе и нескольких соседних, а также у близлежащего города Чадец. По его словам, большая часть прибывших молодые мужчины, но были замечены также женщины и дети. Большинство из них сирийцы.Село Скалите, хотя и больше всего обременено этой проблемой, пока не получило значительной поддержки со стороны словацкого правительства. Представители местных властей организовали душ для мигрантов в офисе общины. Там иммигранты также могут выпить горячего чая или бесплатно зарядить свои телефоны. Официально же в Словакии пункты размещения мигрантов созданы только в Братиславе и Жилине. Однако, как предупреждают местные правозащитные организации, это не те места, где можно пережить зиму — ведь даже в Братиславе беженцы спят в палатках.«Мы не хотим никого обвинять в злонамеренности, но похоже, что наше государство хотело каким-то образом заставить этих людей продолжать попытки попасть в Польшу или Чехию и далее в Германию. Значимой помощи мигрантам в Словакии просто нет», — заявила СМИ одна из волонтёров, работающая в братиславском лагере для мигрантов.При этом многие рядовые словаки надеются, что проблема разрешится сама собой, когда поляки и чехи прекратят проверки на границах. «Тогда все эти беженцы просто поедут в Германию, и там о них будут беспокоиться», — открыто заявляют они журналистам. Но проблема как раз в том, что правительства в Варшаве и в Праге только что продлили контроль на границах со Словакией. Согласно Шенгенскому соглашению входящие в него государства имеют право сохранять временный контроль на срок, не превышающий в общей сложности шести месяцев.Однако, ссылаясь на угрозу нелегальной миграции и/или терроризма, Германия, Австрия, Норвегия, Швеция, Дания и Франция постоянно сохраняют пограничный контроль, с тех пор как в 2015 году беженцы из Азии и Африки начали прибывать в Европу в увеличенном количестве. Упомянутые страны просто продляют проверки на отдельных участках своих границ каждые шесть месяцев, несмотря даже на решение Европейского суда от апреля 2022-го, которое признало подобную практику незаконной. Теперь же к «старой Европе» присоединились Венгрия, Польша, Чехия и сама Словакия.Так, 9 ноября в Праге состоялась встреча нового словацкого министра внутренних дел Матуша Шутая Эштока с его чешским коллегой Витом Ракушаном. После неё глава МВД Словакии заявил, что политика его страны в сфере нелегальной миграции кардинально изменилась.По словам Матуша Шутая Эштока, предыдущее правительство подходило к проблеме таким образом, чтобы Словакия была безопасной транзитной страной как для нелегальных мигрантов, так и для контрабандистов. «Но после прихода к власти нового правительства мы предприняли шаги, чтобы дать понять, что наша политика в отношении нелегальной миграции развернулась на 180 градусов», — заявил он. Министр добавил, что правительство страны готово сделать все, чтобы защитить границу Словакии с Венгрией, откуда и прибывает большинство мигрантов.Матуш Шутай Эшток поддержал проведение расширенной встречи министров внутренних дел «Вышеградской четверки» (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) с участием коллег из Германии и Австрии. На ней должен быть рассмотрен вопрос о будущем Шенгенской зоны в ситуации восстановления пограничного контроля. «Более широкая дискуссия в Центральной Европе становится необходимостью», — заявил словацкий министр и выразил надежду, что удастся как можно скорее отменить пограничный контроль между Словацкой и Чехией.В свою очередь, министр внутренних дел Чехии выразил ожидание, что сотрудничество между Братиславой и Прагой по решению проблем нелегальной миграции останется на высоком уровне. По словам Вита Ракушана, он хочет, чтобы пограничный контроль со Словакией был отменен, ведь он создаёт финансовые и логистические проблемы. «Но как министр внутренних дел я должен обеспечить безопасность граждан Чехии», — сказал он.Таким образом, пока перспектив отмены контроля на чешско-словацкой границе нет. Аналогичная ситуация и с Польшей, Пограничная служба которой на днях обнародовала итоги своей работы после введения контроля на границе со Словакией.По данным Силезского управления Пограничной службы Польши, с начала года были задержаны 1073 человека, пересекших государственную границу страны в нарушение правил (в том числе 1068 из Словакии и пять из Чехии) по так называемому «балканскому маршруту». Разница год к году огромна, ведь за весь 2022-й таких нарушителей было всего человек (61 человек из Словакии и 36 из Чехии).При этом только с 4 октября по 2 ноября 2023 года, когда на польско-словацкой границе временно были введены проверки, и её стало можно пересекать только в специально отведенных пунктах, польские пограничники задержали 295 человек — все они граждане Сирии.«За это время изменились и способы пересечения границы. В 2022 году нелегальные мигранты пересекали границу, в основном скрываясь в грузовиках. В этом году чаще всего — организованно, на автобусах, приспособленных для перевозки людей или грузов, а также на легковых автомобилях. С 4 ноября также были попытки пересечь границу пешком», — сообщил СМИ представитель Пограничной службы Польши Шимон Мосцицкий. Естественно, что в подобной ситуации об отмене контроля на польско-словацкой границе речь не идёт.Глава МВД Словакии 9 ноября заявил, что его страна выполнит задачи, вытекающие из Шенгенского соглашения. «Мы стремимся бороться с контрабандистами и нелегальной миграцией... Мы не хотим, чтобы в Словакии возникли гетто и запретные зоны, которые созданы во Франции, Германии, Швеции, Бельгии и других странах», — сказал Шутай Эшток. По его словам, следствием нелегальной миграции также может стать создание «спящих» террористических ячеек. «Этого не должно произойти, чтобы, недооценивая ситуацию, мы создали возможность для терактов», — добавил он.Но на самом деле словацкий министр не предложил никаких способов решения проблемы десятков тысяч мигрантов в Словакии, из которых более десяти тысяч имеют статус просителя убежища и легально находятся на территории страны. Даже если удастся сдержать приезд новых беженцев с Ближнего Востока, что делать с уже имеющимися — непонятно. Не исключено, что новое правительство Словакии использует проблему мигрантов для получения дополнительных средств из бюджета ЕС.Однако нового словацкого премьера Роберта Фицо в Брюсселе клеймят как «пророссийского», то есть с выделением денег Братиславе могут возникнуть проблемы. В таком случае давление внутри «миграционной бомбы», в которую превратилась Словакия, будет нарастать, и её «взрыв» станет лишь вопросом времени.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20231108/1050865547.html

https://ukraina.ru/20231028/1050567237.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, мигранты, польша, чехия, германия, словакия, зарубежье