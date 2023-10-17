https://ukraina.ru/20231017/1050253313.html

Клиническая смерть "шенгена". Германия ввела стационарный контроль почти на всех границах

Клиническая смерть "шенгена". Германия ввела стационарный контроль почти на всех границах - 17.10.2023 Украина.ру

Клиническая смерть "шенгена". Германия ввела стационарный контроль почти на всех границах

Власти ФРГ ввели стационарный контроль на границах страны с Польшей, Чехией и Швейцарией. Контроль на границе с Австрией продлён на очередные полгода. В свою очередь Дания продлила контроль на границе с Германией

2023-10-17T14:00

2023-10-17T14:00

2023-10-17T14:00

эксклюзив

германия

шенген

границы

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фрг

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швейцария

австрия

дания

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Глава Министерства внутренних дел Германии Нэнси Фезер в понедельник, 16 октября, объявила, что она сообщила Европейской комиссии о введении стационарных постов с целью временного пограничного контроля на сухопутных границах страны с Польшей, Чехией и Швейцарией.По её словам, решение "сначала будет действовать в течение десяти дней, начиная с сегодняшнего дня, 16 октября 2023 года, и может быть продлено на общий срок до двух месяцев". В то же время контроль на сухопутной границе ФРГ с Австрией, который действует с момента миграционного кризиса 2015 года, снова продлят на шесть месяцев.По сообщению МВД Германии, это означает, что федеральная полиция теперь может использовать те же ресурсы на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией, которые она уже давно использует на границе с Австрией. При этом австрийские пограничники продолжают контролировать въезжающих из Венгрии, Хорватии и Словении.За последние несколько недель в Германии значительно выросло число обысков по всей пограничной зоне, и проведены совместные патрулирования с пограничной полицией Польши и Чехии на их территории. Уже существует совместный план действий со Швейцарией, и такие меры следует продолжать в тесной координации с соседними странами, отметила Фезер.Действительно, ещё 29 сентября министры внутренних дел Германии, Польши и Чехии достигли договоренности о создании совместной рабочей группы, которая будет работать под эгидой Европола, для эффективной борьбы с "бесчеловечной контрабандой". Координаторами группы стали Нэнси Фезер и её коллеги из Чехии и Польши – Вит Ракушан и Мариуш Каминьский."Бизнес контрабандистов становится все более жестоким и беспринципным. Ужасная смерть семерых человек, которые были незаконно переправлены через немецко-австрийскую границу в пятницу вечером, глубоко шокировала нас", – сказала Фезер 16 октября, подразумевая аварию на автобане в Баварии, где перевернулся микроавтобус, перегруженный нелегальными мигрантами.Германия нуждается в "эффективном ограничении нелегальной миграции, чтобы облегчить нагрузку на наши муниципалитеты", добавила она. При этом, по словам министра, важно, "чтобы меры контроля имели наименьшее влияние на людей, ежедневно ездящих на работу, на торговлю и туризм".Нэнси Фезер также отметила, что пока не планируется круглосуточно останавливать каждое транспортное средство на пограничных переходах, где будет установлен контроль. "Полиция теперь может гибко, в зависимости от текущей ситуации, использовать целый комплекс как стационарных, так и мобильных проверок", – сказала она.По данным Министерства внутренних дел ФРГ, по состоянию на начало октября федеральная полиция уже обнаружила около 98 тысяч несанкционированных въездов в Германию в 2023 году, тогда как за весь 2022 год их было всего около 92 тысяч. К концу августа также было арестовано уже 1683 торговца людьми, что значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года (1465).Как отметил немецкий правительственный информационный портал Deutsche Welle* (DW), хотя в Шенгенской зоне обычно применяется принцип открытых внутренних границ, несколько стран уже возобновили контроль на своих границах с другими странами зоны, которые формально считаются внутренними.Например, Франция, ссылаясь на опасность терроризма и нелегальной миграции через Средиземное море и так называемый "Балканский маршрут" сообщила о контроле своих границ с Германией, Бельгией, Люксембургом, Италией, Испанией и Швейцарией. Однако французы проводят проверки не 24 часа в сутки, а в определенные моменты и в зависимости от ситуации, пишет DW*.Также в минувшую пятницу, 13 октября, о продлении мер по ужесточению пограничного контроля с соседними странами, в том числе Германией, объявила Дания. Речь идёт не только о сухопутной границе между двумя странами в датском регионе Ютландия, но и о портах Гедсер и Рёдбихавн, куда заходят паромы из германских портов Росток и Путтгарден.Примечательно, что "выборочный контроль" был введён датскими властями в августе 2023 года на фоне акций по сожжению Корана в Швеции. Однако в текущем уведомлении, опубликованном на веб-сайте Европейской комиссии, Дания заявляет, что продление пограничного контроля обусловлено "исламистской террористической угрозой, организованной преступностью, контрабандой, российским вторжением на Украину, нелегальной миграцией по центрально-средиземноморскому маршруту".А 12 октября глава МВД Польши Каминьский объявил о продлении до 3 ноября контроля на границе со Словакией, которая, в свою очередь, до того же времени продлила контроль своей границы с Венгрией. Все эти меры были введены ещё в начале текущего месяца, когда появилась информация, что количество мигрантов, въезжающих в Словакию, преимущественно с Ближнего Востока и Афганистана, в этом году выросло в одиннадцать раз – до почти 40 тысяч человек.При этом ни Словакия, ни Польша не являются целью нелегальных мигрантов. К примеру, 16 октября Пограничная служба Польши объявила о задержании в Татрах группы курдов – трёх мужчин, двух женщин и девятерых детей в возрасте от 5 до 15 лет – которые нелегально перешли словацко-польскую границу и намеревались доехать до Германии. Сейчас они подали заявления о предоставлении статуса беженца в Польше.В Германии же, которая является основной целью мигрантов, города и общины жалуются на то, что не справляются с возросшим потоком мигрантов – тем не хватает жилья и возможностей для интеграции. Почти четверть всех прошений о предоставлении убежища в ЕС – 220 тысяч – поданы в ФРГ. При этом Германия в силу своего географического положения не является первой страной, в которой оказываются мигранты при въезде в ЕС, то есть по законодательству Евросоюза не несет за них ответственность.При этом оппозиционные партии в Германии призвали правительство страны официально ограничить число просителей убежища, в частности, консервативный премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Христианско-социальный союз) предложил установить верхний предел их числа в 200 тысяч человек в год.Поэтому на федеральном и земельном уровнях немецкие власти договорились об ужесточении правил депортации и условий пребывания для тех мигрантов, в отношении которых уже принято решение об их высылке. Усиление пограничного контроля на границе с Польшей и Чехией, чтобы усложнить нелегальный въезд мигрантов, глава МВД Германии Нэнси Фезер ещё несколько недель назад отвергала.Сейчас же она пошла на этот шаг, чтобы успокоить общественность, остро отреагировавшую на упомянутую выше аварию с массовой гибелью мигрантов. Стоит отметить, что контроль на польско-немецкой границе напрямую затронет беженцев с Украины, тысячи которых каждый день мигрируют из Польши в Германию в поисках лучшей жизни.Согласно Шенгенскому соглашению, люди и товары могут свободно пересекать границы 26 подписавших его стран без каких-либо проверок и требований. Внутренний пограничный контроль в Шенгенской зоне может быть восстановлен только в качестве крайней меры в ответ на "серьезные угрозы внутренней безопасности".Однако, ссылаясь на угрозу нелегальной миграции и/или терроризма, Германия, Австрия, Норвегия, Швеция, Дания и Франция постоянно сохраняют пограничный контроль с тех пор, как в 2015 году беженцы из Азии и Африки начали прибывать в Европу в увеличенном количестве. Страны просто продляют проверки на отдельных участках своих границ каждых шесть месяцев.Ещё в апреле 2022 года Европейский суд постановил, что временное восстановление пограничного контроля между странами Шенгенской зоны не может длиться дольше шести месяцев после определения угрозы. Суд уточнил свою интерпретацию Шенгенского пограничного кодекса, согласно которому только новые угрозы могут оправдать продление срока действия внутреннего пограничного контроля в Шенгенской зоне свыше шести месяцев. Однако власти европейских стран, которые любят разглагольствовать о "верховенстве права", это решение Европейского суда попросту игнорируют.* Включено в реестр СМИ-иноагентов

https://ukraina.ru/20230929/1049793390.html

https://ukraina.ru/20231012/1050123717.html

https://ukraina.ru/20230707/1047867732.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

эксклюзив, германия, шенген, границы, польша, фрг, чехия, швейцария, австрия, дания