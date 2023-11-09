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Венгрия предложила Украине не членство, а партнёрство в ЕС

Венгрия предложила Украине не членство, а партнёрство в ЕС - 09.11.2023 Украина.ру

Венгрия предложила Украине не членство, а партнёрство в ЕС

Венгрия предложила предоставить Украине "привилегированное партнёрство" вместо членства в Евросоюзе. Будапешт считает, что ЕС не должен начинать переговоры с Украиной, заявил глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш, которого цитирует издание Telex

2023-11-09T20:41

2023-11-09T20:41

2023-11-09T20:41

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По его словам, Киев "не соответствует необходимым условиям". Орбана Гуйяш также уточнил, что в венгерском правительстве соглашаются с заявлением бывшего президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о "тотально коррумпированной Украине". ЕС сейчас необходима новая стратегия, считает политик, в том числе в вопросах дальнейшей помощи киевскому режиму. Ранее советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что Будапешт будет блокировать начало переговоров с Киевом о вступлении в Европейский союз, так как права венгерского меньшинства на Украине нарушаются. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявлял, что вступление в Евросоюз Украины, пока там продолжается Специальная военная операция, принесёт войну в "сообщество, чего, очевидно, не хочет никто"

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новости, украина-ес, евросоюз, венгрия, переговоры