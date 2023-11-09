https://ukraina.ru/20231109/1050903102.html
Венгрия предложила Украине не членство, а партнёрство в ЕС
Венгрия предложила Украине не членство, а партнёрство в ЕС - 09.11.2023 Украина.ру
Венгрия предложила Украине не членство, а партнёрство в ЕС
Венгрия предложила предоставить Украине "привилегированное партнёрство" вместо членства в Евросоюзе. Будапешт считает, что ЕС не должен начинать переговоры с Украиной, заявил глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш, которого цитирует издание Telex
2023-11-09T20:41
2023-11-09T20:41
2023-11-09T20:41
новости
украина-ес
евросоюз
венгрия
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102132/34/1021323444_0:38:1024:614_1920x0_80_0_0_88d6d1fe82f6760f76c66c55c3ca6501.jpg
По его словам, Киев "не соответствует необходимым условиям". Орбана Гуйяш также уточнил, что в венгерском правительстве соглашаются с заявлением бывшего президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о "тотально коррумпированной Украине". ЕС сейчас необходима новая стратегия, считает политик, в том числе в вопросах дальнейшей помощи киевскому режиму. Ранее советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что Будапешт будет блокировать начало переговоров с Киевом о вступлении в Европейский союз, так как права венгерского меньшинства на Украине нарушаются. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявлял, что вступление в Евросоюз Украины, пока там продолжается Специальная военная операция, принесёт войну в "сообщество, чего, очевидно, не хочет никто"
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102132/34/1021323444_119:0:938:614_1920x0_80_0_0_7afb29c443055a928b595706f0439057.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина-ес, евросоюз, венгрия, переговоры
Венгрия предложила Украине не членство, а партнёрство в ЕС
Венгрия предложила предоставить Украине "привилегированное партнёрство" вместо членства в Евросоюзе. Будапешт считает, что ЕС не должен начинать переговоры с Украиной, заявил глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш, которого цитирует издание Telex
По его словам, Киев "не соответствует необходимым условиям".
"Украина не выполнила условия для переговоров с ЕС... будь то обещания относительно национальностей, или Копенгагенские критерии, или ситуация с коррупцией", – утверждает представитель.
Орбана Гуйяш также уточнил, что в венгерском правительстве соглашаются с заявлением бывшего президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о "тотально коррумпированной Украине".
ЕС сейчас необходима новая стратегия, считает политик, в том числе в вопросах дальнейшей помощи киевскому режиму.
Ранее советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что Будапешт будет блокировать начало переговоров с Киевом о вступлении в Европейский союз, так как права венгерского меньшинства на Украине нарушаются.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявлял, что вступление в Евросоюз Украины, пока там продолжается Специальная военная операция, принесёт войну в "сообщество, чего, очевидно, не хочет никто"