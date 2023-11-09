Венгрия предложила Украине не членство, а партнёрство в ЕС - 09.11.2023 Украина.ру
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Венгрия предложила Украине не членство, а партнёрство в ЕС
Венгрия предложила Украине не членство, а партнёрство в ЕС - 09.11.2023 Украина.ру
Венгрия предложила Украине не членство, а партнёрство в ЕС
Венгрия предложила предоставить Украине "привилегированное партнёрство" вместо членства в Евросоюзе. Будапешт считает, что ЕС не должен начинать переговоры с Украиной, заявил глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш, которого цитирует издание Telex
2023-11-09T20:41
2023-11-09T20:41
новости
украина-ес
евросоюз
венгрия
переговоры
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По его словам, Киев "не соответствует необходимым условиям". Орбана Гуйяш также уточнил, что в венгерском правительстве соглашаются с заявлением бывшего президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о "тотально коррумпированной Украине". ЕС сейчас необходима новая стратегия, считает политик, в том числе в вопросах дальнейшей помощи киевскому режиму. Ранее советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что Будапешт будет блокировать начало переговоров с Киевом о вступлении в Европейский союз, так как права венгерского меньшинства на Украине нарушаются. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявлял, что вступление в Евросоюз Украины, пока там продолжается Специальная военная операция, принесёт войну в "сообщество, чего, очевидно, не хочет никто"
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новости, украина-ес, евросоюз, венгрия, переговоры
Новости, Украина-ЕС, Евросоюз, Венгрия, переговоры

Венгрия предложила Украине не членство, а партнёрство в ЕС

20:41 09.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство закордонних справ Українифлаг Венгрия Украина
флаг Венгрия Украина - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство закордонних справ України
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Венгрия предложила предоставить Украине "привилегированное партнёрство" вместо членства в Евросоюзе. Будапешт считает, что ЕС не должен начинать переговоры с Украиной, заявил глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш, которого цитирует издание Telex
По его словам, Киев "не соответствует необходимым условиям".
"Украина не выполнила условия для переговоров с ЕС... будь то обещания относительно национальностей, или Копенгагенские критерии, или ситуация с коррупцией", – утверждает представитель.
Орбана Гуйяш также уточнил, что в венгерском правительстве соглашаются с заявлением бывшего президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о "тотально коррумпированной Украине".
ЕС сейчас необходима новая стратегия, считает политик, в том числе в вопросах дальнейшей помощи киевскому режиму.
Ранее советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что Будапешт будет блокировать начало переговоров с Киевом о вступлении в Европейский союз, так как права венгерского меньшинства на Украине нарушаются.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявлял, что вступление в Евросоюз Украины, пока там продолжается Специальная военная операция, принесёт войну в "сообщество, чего, очевидно, не хочет никто"
 
НовостиУкраина-ЕСЕвросоюзВенгрияпереговоры
 
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