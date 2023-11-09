Прекращение огня в секторе Газа невозможно – Байден - 09.11.2023 Украина.ру
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Прекращение огня в секторе Газа невозможно – Байден
Прекращение огня в секторе Газа невозможно – Байден - 09.11.2023 Украина.ру
Прекращение огня в секторе Газа невозможно – Байден
Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден заявил, что не видит возможности для прекращения огня в секторе Газа. Об этом он сказал журналистам, пишет РИА Новости
2023-11-09T20:09
2023-11-09T20:09
новости
джо байден
сша
палестино-израильский конфликт
ближнее зарубежье
сектор газа
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Ранее СМИ писали, что Байден призвал премьера Израиля Биньямина Нетаньяху согласиться на трехдневную паузу в боях в Газе для освобождения пленных. Нетаньяху в ответ заявил, что не доверяет палестинскому движению ХАМАС. Израильский премьер также считает, что из-за паузы Израиль может лишиться международной поддержки операции в секторе Газа. Накануне представитель ЦАХАЛ сообщал, что ХАМАС потерял контроль над севером сектора Газа.
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новости, джо байден, сша, палестино-израильский конфликт, ближнее зарубежье, сектор газа
Новости, Джо Байден, США, Палестино-израильский конфликт, Ближнее зарубежье, сектор Газа

Прекращение огня в секторе Газа невозможно – Байден

20:09 09.11.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВыступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали
Выступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден заявил, что не видит возможности для прекращения огня в секторе Газа. Об этом он сказал журналистам, пишет РИА Новости
"Никаких. Возможности нет", - сообщил Байден.
Ранее СМИ писали, что Байден призвал премьера Израиля Биньямина Нетаньяху согласиться на трехдневную паузу в боях в Газе для освобождения пленных. Нетаньяху в ответ заявил, что не доверяет палестинскому движению ХАМАС.
Израильский премьер также считает, что из-за паузы Израиль может лишиться международной поддержки операции в секторе Газа. Накануне представитель ЦАХАЛ сообщал, что ХАМАС потерял контроль над севером сектора Газа.
 
НовостиДжо БайденСШАПалестино-израильский конфликтБлижнее зарубежьесектор Газа
 
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