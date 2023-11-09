https://ukraina.ru/20231109/1050902890.html

Прекращение огня в секторе Газа невозможно – Байден

Прекращение огня в секторе Газа невозможно – Байден - 09.11.2023 Украина.ру

Прекращение огня в секторе Газа невозможно – Байден

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден заявил, что не видит возможности для прекращения огня в секторе Газа. Об этом он сказал журналистам, пишет РИА Новости

2023-11-09T20:09

2023-11-09T20:09

2023-11-09T20:09

новости

джо байден

сша

палестино-израильский конфликт

ближнее зарубежье

сектор газа

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Ранее СМИ писали, что Байден призвал премьера Израиля Биньямина Нетаньяху согласиться на трехдневную паузу в боях в Газе для освобождения пленных. Нетаньяху в ответ заявил, что не доверяет палестинскому движению ХАМАС. Израильский премьер также считает, что из-за паузы Израиль может лишиться международной поддержки операции в секторе Газа. Накануне представитель ЦАХАЛ сообщал, что ХАМАС потерял контроль над севером сектора Газа.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, джо байден, сша, палестино-израильский конфликт, ближнее зарубежье, сектор газа