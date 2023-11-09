https://ukraina.ru/20231109/1050898464.html
Переговоры по Украине начнутся в следующем году - президент Чехии
Переговоры по Украине начнутся в следующем году - президент Чехии - 09.11.2023 Украина.ру
Переговоры по Украине начнутся в следующем году - президент Чехии
Президент Чехии ожидает, что мирные переговоры по Украине могут начаться в следующем году
2023-11-09T16:53
2023-11-09T16:53
2023-11-09T16:53
новости
чехия
петр павел
украина
россия
переговоры
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Украина не может добиться военного превосходства над Россией и поэтому не исключено, что в следующем году начнутся переговоры. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел 9 ноября в ходе конференции по дипломатии и безопасности."В следующем году может быть какое-то начало переговоров, поскольку развитие событий не указывает на то, что украинская сторона может получить военное превосходство. Сейчас время работает на Россию, которая имеет более сильную мобилизационную базу человеческих ресурсов", - процитировало издание Novinky слова чешского лидера, который в прошлом занимал должность начальника Генштаба армии Чехии и председателя Военного комитета НАТО.Павел считает, что Россия пытается затянуть конфликт как можно дольше, чтобы дождаться результатов выборов в США, которые "могут поколебать готовность Вашингтона помогать Украине и снабжать ее оружием".Президент Чехии констатировал, что "ситуация явно не позитивная", но при этом подчеркнул, что запад должен поддерживать Украину, "пока украинцы сами не определятся с следующим шагом".Ранее Павел заявил, что планы украинского контрнаступления были "очень амбициозны" и поэтому он не рассчитывал на их полный успех.
https://ukraina.ru/20231028/1050567237.html
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новости, чехия, петр павел, украина, россия, переговоры
Новости, Чехия, Петр Павел, Украина, Россия, переговоры
Переговоры по Украине начнутся в следующем году - президент Чехии
Президент Чехии ожидает, что мирные переговоры по Украине могут начаться в следующем году
Украина не может добиться военного превосходства над Россией и поэтому не исключено, что в следующем году начнутся переговоры. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел 9 ноября в ходе конференции по дипломатии и безопасности.
"В следующем году может быть какое-то начало переговоров, поскольку развитие событий не указывает на то, что украинская сторона может получить военное превосходство. Сейчас время работает на Россию, которая имеет более сильную мобилизационную базу человеческих ресурсов", - процитировало издание Novinky слова чешского лидера, который в прошлом занимал должность начальника Генштаба армии Чехии и председателя Военного комитета НАТО.
Павел считает, что Россия пытается затянуть конфликт как можно дольше, чтобы дождаться результатов выборов в США, которые "могут поколебать готовность Вашингтона помогать Украине и снабжать ее оружием".
Президент Чехии констатировал, что "ситуация явно не позитивная", но при этом подчеркнул, что запад должен поддерживать Украину, "пока украинцы сами не определятся с следующим шагом".
Ранее Павел заявил, что планы украинского контрнаступления были "очень амбициозны" и поэтому он не рассчитывал на их полный успех.