Переговоры по Украине начнутся в следующем году - президент Чехии - 09.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231109/1050898464.html
Переговоры по Украине начнутся в следующем году - президент Чехии
Переговоры по Украине начнутся в следующем году - президент Чехии - 09.11.2023 Украина.ру
Переговоры по Украине начнутся в следующем году - президент Чехии
Президент Чехии ожидает, что мирные переговоры по Украине могут начаться в следующем году
2023-11-09T16:53
2023-11-09T16:53
новости
чехия
петр павел
украина
россия
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/1b/1043914524_0:154:3071:1881_1920x0_80_0_0_242b083e242a09b57c972ba7de98fbbb.jpg
Украина не может добиться военного превосходства над Россией и поэтому не исключено, что в следующем году начнутся переговоры. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел 9 ноября в ходе конференции по дипломатии и безопасности."В следующем году может быть какое-то начало переговоров, поскольку развитие событий не указывает на то, что украинская сторона может получить военное превосходство. Сейчас время работает на Россию, которая имеет более сильную мобилизационную базу человеческих ресурсов", - процитировало издание Novinky слова чешского лидера, который в прошлом занимал должность начальника Генштаба армии Чехии и председателя Военного комитета НАТО.Павел считает, что Россия пытается затянуть конфликт как можно дольше, чтобы дождаться результатов выборов в США, которые "могут поколебать готовность Вашингтона помогать Украине и снабжать ее оружием".Президент Чехии констатировал, что "ситуация явно не позитивная", но при этом подчеркнул, что запад должен поддерживать Украину, "пока украинцы сами не определятся с следующим шагом".Ранее Павел заявил, что планы украинского контрнаступления были "очень амбициозны" и поэтому он не рассчитывал на их полный успех.
https://ukraina.ru/20231028/1050567237.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/1b/1043914524_137:0:2866:2047_1920x0_80_0_0_0c5596ca03db74f11d128b17e308d122.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, чехия, петр павел, украина, россия, переговоры
Новости, Чехия, Петр Павел, Украина, Россия, переговоры

Переговоры по Украине начнутся в следующем году - президент Чехии

16:53 09.11.2023
 
© AP / Petr David Josek
- РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP / Petr David Josek
Читать в
Президент Чехии ожидает, что мирные переговоры по Украине могут начаться в следующем году
Украина не может добиться военного превосходства над Россией и поэтому не исключено, что в следующем году начнутся переговоры. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел 9 ноября в ходе конференции по дипломатии и безопасности.
"В следующем году может быть какое-то начало переговоров, поскольку развитие событий не указывает на то, что украинская сторона может получить военное превосходство. Сейчас время работает на Россию, которая имеет более сильную мобилизационную базу человеческих ресурсов", - процитировало издание Novinky слова чешского лидера, который в прошлом занимал должность начальника Генштаба армии Чехии и председателя Военного комитета НАТО.
Павел считает, что Россия пытается затянуть конфликт как можно дольше, чтобы дождаться результатов выборов в США, которые "могут поколебать готовность Вашингтона помогать Украине и снабжать ее оружием".
Президент Чехии констатировал, что "ситуация явно не позитивная", но при этом подчеркнул, что запад должен поддерживать Украину, "пока украинцы сами не определятся с следующим шагом".
Ранее Павел заявил, что планы украинского контрнаступления были "очень амбициозны" и поэтому он не рассчитывал на их полный успех.
- РИА Новости, 1920, 28.10.2023
28 октября, 01:58
Президент Чехии объяснил чем обернётся падение УкраиныЧехия поддерживает суверенитет Украины, но сегодняшние конфликты невозможно разрешить, просто выслушав каждую сторону и проведя линию где-то между интересами каждой из них. Об этом заявил президент Чехии Пётр Павел, передаёт информационное агентство CTK
 
НовостиЧехияПетр ПавелУкраинаРоссияпереговоры
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:29Ко дню рождения Михаила Калашникова. Как крестьянский сын изобрел самый прибыльный автомат
11:12Почему страны стремятся к ядерной войне: Жарихин о безумии современного мира и ответе России
10:57Орбан рассказал о соглашении РФ и Украины, которое Киев нарушил по указке США
10:48Многие подразделения ВСУ на 80 процентов состоят из заключенных - военнопленный
10:47Пентагон просит Конгресс выделить почти $12 млрд Украине
10:34Орбан венгерской поговоркой объяснил, как далека Украина от членства в ЕС
10:33Французский политик рассказал, как Зеленский захватил власть на Украине
10:33Германия развернет масштабную научно-исследовательскую деятельность на Украине
10:32"Нет избирателей": Bloomberg объяснил, почему власти Украины отменили выборы
10:15Экс-советник Кучмы Соскин предрёк начало краха ВСУ и киевского режима
10:12ВСУ за сутки выпустили по трём районам Белгородской области 38 снарядов - Гладков
09:47"Не отдаёт себе отчёт": слова Зеленского о прекращении огня шокировали читателей Newsweek
09:47Ермак и мясо, меньше миллиардеров. Главное на Украине на утро 10 ноября
09:42"Ростех" покажет в Дубае зарекомендовавшую себя в СВО ракету для вертолётов
09:10Московский суд назвал фамилию гражданина России, арестованного по статье о госизмене
08:42СБ ООН не оправдал роль гаранта поддержания мира – постпред Палестины
08:30"Людей больше нет, закончились": боевики ВСУ записали в Авдеевке видеообращение
08:12Восточноевропейским странам невыгодно вступление Украины в ЕС - эксперт из Кореи
08:00Леонид Брежнев и "днепропетровский клан"
07:56Россия обескровила ВСУ и нацелилась на Одессу – немецкий генерал
Лента новостейМолния