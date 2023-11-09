https://ukraina.ru/20231109/1050881979.html

Во Франции предложили уступить Украине своё место в ЕС

Во Франции предложили уступить Украине своё место в ЕС - 09.11.2023 Украина.ру

Во Франции предложили уступить Украине своё место в ЕС

Франция должна срочно выйти из Евросоюза, уступив своё место Украине. Об этом лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил на своей странице в соцсети X (бывшей Twitter)

2023-11-09T09:27

2023-11-09T09:27

2023-11-09T09:28

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"ЕС только что сообщил Зеленскому, что Украина может присоединиться к союзу! Переговоры официально начинаются! Давайте оставим наше место Украине и быстро уйдём!" - написал Филиппо.По словам политика, решение интегрировать в ЕС нищую и одну из самых коррумпированных стран мира, при этом находящуюся в состоянии войны, является "грандиозным безумием"."Пусть ЕС разбирается с Украиной, а мы уйдём", - предложил Филиппо.8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС, обусловив принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишинёвом ряда условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".

https://ukraina.ru/20231109/1050880826.html

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новости, франция, украина, украина-ес, евросоюз, флориан филиппо