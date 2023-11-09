Во Франции предложили уступить Украине своё место в ЕС - 09.11.2023 Украина.ру
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Во Франции предложили уступить Украине своё место в ЕС
Во Франции предложили уступить Украине своё место в ЕС - 09.11.2023 Украина.ру
Во Франции предложили уступить Украине своё место в ЕС
Франция должна срочно выйти из Евросоюза, уступив своё место Украине. Об этом лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил на своей странице в соцсети X (бывшей Twitter)
2023-11-09T09:27
2023-11-09T09:28
новости
франция
украина
украина-ес
евросоюз
флориан филиппо
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"ЕС только что сообщил Зеленскому, что Украина может присоединиться к союзу! Переговоры официально начинаются! Давайте оставим наше место Украине и быстро уйдём!" - написал Филиппо.По словам политика, решение интегрировать в ЕС нищую и одну из самых коррумпированных стран мира, при этом находящуюся в состоянии войны, является "грандиозным безумием"."Пусть ЕС разбирается с Украиной, а мы уйдём", - предложил Филиппо.8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС, обусловив принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишинёвом ряда условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".
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новости, франция, украина, украина-ес, евросоюз, флориан филиппо
Новости, Франция, Украина, Украина-ЕС, Евросоюз, Флориан Филиппо

Во Франции предложили уступить Украине своё место в ЕС

09:27 09.11.2023 (обновлено: 09:28 09.11.2023)
 
© РИА Новости . Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкФлориан Филиппо
Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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Франция должна срочно выйти из Евросоюза, уступив своё место Украине. Об этом лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил на своей странице в соцсети X (бывшей Twitter)
"ЕС только что сообщил Зеленскому, что Украина может присоединиться к союзу! Переговоры официально начинаются! Давайте оставим наше место Украине и быстро уйдём!" - написал Филиппо.
По словам политика, решение интегрировать в ЕС нищую и одну из самых коррумпированных стран мира, при этом находящуюся в состоянии войны, является "грандиозным безумием".
"Пусть ЕС разбирается с Украиной, а мы уйдём", - предложил Филиппо.
8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС, обусловив принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишинёвом ряда условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Вчера, 07:33
Пушков объяснил стремление Брюсселя запустить процесс по вступлению Киева в ЕСВ Евросоюзе важно хотя бы формально запустить процесс переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдавии, чтобы поддержать свою репутацию центра силы. Об этом 8 ноября заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем телеграм-канале
 
НовостиФранцияУкраинаУкраина-ЕСЕвросоюзФлориан Филиппо
 
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