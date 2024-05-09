Один мой дед дошел до Берлина, второй брал Дрезден - 09.05.2024 Украина.ру
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Один мой дед дошел до Берлина, второй брал Дрезден
Один мой дед дошел до Берлина, второй брал Дрезден - 09.05.2024 Украина.ру
Один мой дед дошел до Берлина, второй брал Дрезден
Оба мои деда были героями, но о войне рассказывали мало и неохотно
2024-05-09T12:15
2024-05-09T12:15
эксклюзив
великая отечественная война
бессмертный полк
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Черников Алексей ИвановичРодился 20 марта 1918 года в селе Потудань Белгородской области.Изначально пошёл на войну танкистом, затем стал разведчиком.Принимал участие в боях под Можайском и дошёл со своим подразделением до немецкого города Дрезден, где закончил службу в звании сержанта.Взял в плен 17 нацистов, был контужен.Награждён множеством наград, включая медаль «За боевые заслуги» и орден Отечественной войны II степени. Человек исключительной силы, скромности и дисциплины.Предыбайло Дмитрий ДмитриевичРодился в 1915 году в селе Бондарево Воронежской области.Как рассказывал сам Дмитрий Дмитриевич, он служил при штабе, был правой рукой генерала Красной армии.В 1945 году попал в Берлин, о чём свидетельствует его подпись на обратной стороне фотографии: «Берлин, 1945 г.».Фотографировал его старый друг Николай, с которым они прошли всю войну, в лесу недалеко от Берлина.Он тогда предложил Дмитрию Дмитриевичу сделать фотографию «на долгую память» о Победе. Отмечен орденом Отечественной войны II степени. На фотографии у него, предположительно, медаль «За оборону Кавказа».
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Сергей Гапонов
Сергей Гапонов
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4.7
96
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, великая отечественная война, бессмертный полк
Эксклюзив, Великая Отечественная война, Бессмертный полк

Один мой дед дошел до Берлина, второй брал Дрезден

12:15 09.05.2024
 
Предыбайло
Предыбайло
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Сергей Гапонов
Все материалы
Оба мои деда были героями, но о войне рассказывали мало и неохотно
Черников Алексей Иванович
Родился 20 марта 1918 года в селе Потудань Белгородской области.
Изначально пошёл на войну танкистом, затем стал разведчиком.
Принимал участие в боях под Можайском и дошёл со своим подразделением до немецкого города Дрезден, где закончил службу в звании сержанта.
Взял в плен 17 нацистов, был контужен.
Награждён множеством наград, включая медаль «За боевые заслуги» и орден Отечественной войны II степени. Человек исключительной силы, скромности и дисциплины.
Черников
Черников
Черников
Предыбайло Дмитрий Дмитриевич
Родился в 1915 году в селе Бондарево Воронежской области.
Как рассказывал сам Дмитрий Дмитриевич, он служил при штабе, был правой рукой генерала Красной армии.
В 1945 году попал в Берлин, о чём свидетельствует его подпись на обратной стороне фотографии: «Берлин, 1945 г.».
Фотографировал его старый друг Николай, с которым они прошли всю войну, в лесу недалеко от Берлина.
Он тогда предложил Дмитрию Дмитриевичу сделать фотографию «на долгую память» о Победе. Отмечен орденом Отечественной войны II степени. На фотографии у него, предположительно, медаль «За оборону Кавказа».
 
ЭксклюзивВеликая Отечественная войнаБессмертный полк
 
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Заголовок открываемого материала
12:19Путин: Белоруссия и РФ синхронизируют ядерные учения
12:15Один мой дед дошел до Берлина, второй брал Дрезден
12:14Мой дед, Никифор Саввич Лизан, был в артиллерии
12:13Оба моих деда дошли до Берлина
12:12Искандер Хисамов: Отец не любил вспоминать о войне
12:09Я внук солдата-победителя, и это самое главное, как оказалось!
11:55У солдат глаза всегда ясные и молодые, но в то же время старые
11:54Мой дед Пётр Литвинов был в Смерше
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11:52Зеленский устроил цирковое шоу. Ирина Верхуша о том, как Киев заменил День Победы на европейскую подделку
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