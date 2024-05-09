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Один мой дед дошел до Берлина, второй брал Дрезден

Один мой дед дошел до Берлина, второй брал Дрезден - 09.05.2024 Украина.ру

Один мой дед дошел до Берлина, второй брал Дрезден

Оба мои деда были героями, но о войне рассказывали мало и неохотно

2024-05-09T12:15

2024-05-09T12:15

2024-05-09T12:15

эксклюзив

великая отечественная война

бессмертный полк

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Черников Алексей ИвановичРодился 20 марта 1918 года в селе Потудань Белгородской области.Изначально пошёл на войну танкистом, затем стал разведчиком.Принимал участие в боях под Можайском и дошёл со своим подразделением до немецкого города Дрезден, где закончил службу в звании сержанта.Взял в плен 17 нацистов, был контужен.Награждён множеством наград, включая медаль «За боевые заслуги» и орден Отечественной войны II степени. Человек исключительной силы, скромности и дисциплины.Предыбайло Дмитрий ДмитриевичРодился в 1915 году в селе Бондарево Воронежской области.Как рассказывал сам Дмитрий Дмитриевич, он служил при штабе, был правой рукой генерала Красной армии.В 1945 году попал в Берлин, о чём свидетельствует его подпись на обратной стороне фотографии: «Берлин, 1945 г.».Фотографировал его старый друг Николай, с которым они прошли всю войну, в лесу недалеко от Берлина.Он тогда предложил Дмитрию Дмитриевичу сделать фотографию «на долгую память» о Победе. Отмечен орденом Отечественной войны II степени. На фотографии у него, предположительно, медаль «За оборону Кавказа».

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2024

Сергей Гапонов

Сергей Гапонов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Гапонов

эксклюзив, великая отечественная война, бессмертный полк