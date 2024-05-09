Речь идет о Галине Савченко – участнице Всеукраинского союза советских офицеров, который официально зарегистрирован украинским Министерством юстиции. Особо полицию возмутила красная звезда на головном уборе пенсионерки. Они попросили ее "не нарушать порядок" и снять пилотку."Мы организация, утвержденная Минюстом Украины с правом ношения формы и наград. (…) Я не знаю, кто вам запрещает? Покажите мне, кто запрещает пилотку?", - возмутилась женщина.Мешать проходу пенсионерки принялись не менее пяти полицейских: сперва объясняли, снимали на камеру, уговаривали ее снять красную звезду. Жительница Киева оставалась непреклонной. Действия силовиков Галина Савченко назвала дикостью."Когда то поколение Победу одержало, вас еще на свете не было. На свете вас не было, когда наши отцы разгромили фашистов", - добавила в сердцах она.Позже к Савченко присоединилась еще одна пожилая жительница столицы, которая заявила, что украинцы живы только благодаря Великой Победе. Полицейские настаивали на своем и угрожали задержанием.Пенсионерке в советской форме так и не удалось попасть к Вечному огню в парке Славы.Как сообщает "Политика страны", на Савченко составили протокол об административном правонарушении за ношение советской символики. Люди, ставшие свидетелями происшествия, стали уговаривать полицию отпустить пенсионерку, а когда поняли, что это не имеет эффекта, кричали, что "это законы дураков". Напомним, по украинскому законодательству, за использование советской символики, которая приравнена к символике тоталитарных режимов, предусмотрено уголовное наказание с лишением свободы до пяти лет.

Столичные правоохранители препятствовали возложению цветов к Вечному огню 9 мая. С гвоздиками для этого в парк Славы пришла пенсионерка, однако подойти к мемориалу ей запретили, потому как она была одета в советскую форму, сообщает "Униан"

В Киеве полиция не пустила пенсионерку к Вечному огню

В Киеве полиция не пустила пенсионерку к Вечному огню - 09.05.2024 Украина.ру

В Киеве полиция не пустила пенсионерку к Вечному огню

Столичные правоохранители препятствовали возложению цветов к Вечному огню 9 мая. С гвоздиками для этого в парк Славы пришла пенсионерка, однако подойти к мемориалу ей запретили, потому как она была одета в советскую форму, сообщает "Униан"

В Киеве полиция не пустила пенсионерку к Вечному огню

В Киеве полиция не пустила пенсионерку к Вечному огню

Речь идет о Галине Савченко – участнице Всеукраинского союза советских офицеров, который официально зарегистрирован украинским Министерством юстиции. Особо полицию возмутила красная звезда на головном уборе пенсионерки. Они попросили ее "не нарушать порядок" и снять пилотку.

"Мы организация, утвержденная Минюстом Украины с правом ношения формы и наград. (…) Я не знаю, кто вам запрещает? Покажите мне, кто запрещает пилотку?", - возмутилась женщина.

Мешать проходу пенсионерки принялись не менее пяти полицейских: сперва объясняли, снимали на камеру, уговаривали ее снять красную звезду. Жительница Киева оставалась непреклонной. Действия силовиков Галина Савченко назвала дикостью.

"Когда то поколение Победу одержало, вас еще на свете не было. На свете вас не было, когда наши отцы разгромили фашистов", - добавила в сердцах она.

Позже к Савченко присоединилась еще одна пожилая жительница столицы, которая заявила, что украинцы живы только благодаря Великой Победе. Полицейские настаивали на своем и угрожали задержанием.

Пенсионерке в советской форме так и не удалось попасть к Вечному огню в парке Славы.

Как сообщает "Политика страны" , на Савченко составили протокол об административном правонарушении за ношение советской символики. Люди, ставшие свидетелями происшествия, стали уговаривать полицию отпустить пенсионерку, а когда поняли, что это не имеет эффекта, кричали, что "это законы дураков".