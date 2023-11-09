Украинский БПЛА сбросил три боеприпаса на маслодельный комбинат в Судже - губернатор Курской области
09:02 09.11.2023 (обновлено: 09:03 09.11.2023)
Маслодельный комбинат в Судже Курской области подвергся атаке украинского беспилотника, повреждены производственные бочки и подземное хранилище продукции. Об этом губернатор Роман Старовойт 9 ноября сообщает в своём телеграм-канале
"В Судже БПЛА ВСУ атаковал маслодельный комбинат. Было сброшено три кассетных боеприпаса. К счастью, пострадавших нет. Два боеприпаса разорвались и повредили производственные бочки и подземное хранилище продукции. Один не разорвался, для его обезвреживания вызваны сапёры", - написал Старовойт.
В Курской области в связи с регулярными ударами БПЛА и угрозой диверсий действует жёлтый уровень террористической опасности.
Вчера, 07:07Михаил Мягков: У России появилось много "танков", которые через два года разгромят ВСУ в битве за Днепр Сейчас на линии соприкосновения происходит коренной перелом, который закончится в нашу пользу. Мы не знаем, сколько он продлится. Но СВО продлится примерно столько же, сколько после коренного перелома продлилась Великая Отечественная война до нашей победы, считает научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков