Украинский БПЛА сбросил три боеприпаса на маслодельный комбинат в Судже - губернатор Курской области - 09.11.2023 Украина.ру
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Украинский БПЛА сбросил три боеприпаса на маслодельный комбинат в Судже - губернатор Курской области
Украинский БПЛА сбросил три боеприпаса на маслодельный комбинат в Судже - губернатор Курской области - 09.11.2023 Украина.ру
Украинский БПЛА сбросил три боеприпаса на маслодельный комбинат в Судже - губернатор Курской области
Маслодельный комбинат в Судже Курской области подвергся атаке украинского беспилотника, повреждены производственные бочки и подземное хранилище продукции. Об этом губернатор Роман Старовойт 9 ноября сообщает в своём телеграм-канале
2023-11-09T09:02
2023-11-09T09:03
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"В Судже БПЛА ВСУ атаковал маслодельный комбинат. Было сброшено три кассетных боеприпаса. К счастью, пострадавших нет. Два боеприпаса разорвались и повредили производственные бочки и подземное хранилище продукции. Один не разорвался, для его обезвреживания вызваны сапёры", - написал Старовойт.В Курской области в связи с регулярными ударами БПЛА и угрозой диверсий действует жёлтый уровень террористической опасности.
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новости, россия, курская область, терроризм, всу, бпла
Новости, Россия, Курская область, терроризм, ВСУ, БПЛА

Украинский БПЛА сбросил три боеприпаса на маслодельный комбинат в Судже - губернатор Курской области

09:02 09.11.2023 (обновлено: 09:03 09.11.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРоман Старовойт
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Маслодельный комбинат в Судже Курской области подвергся атаке украинского беспилотника, повреждены производственные бочки и подземное хранилище продукции. Об этом губернатор Роман Старовойт 9 ноября сообщает в своём телеграм-канале
"В Судже БПЛА ВСУ атаковал маслодельный комбинат. Было сброшено три кассетных боеприпаса. К счастью, пострадавших нет. Два боеприпаса разорвались и повредили производственные бочки и подземное хранилище продукции. Один не разорвался, для его обезвреживания вызваны сапёры", - написал Старовойт.
В Курской области в связи с регулярными ударами БПЛА и угрозой диверсий действует жёлтый уровень террористической опасности.
Михаил Мягков интервью - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Вчера, 07:07
Михаил Мягков: У России появилось много "танков", которые через два года разгромят ВСУ в битве за Днепр Сейчас на линии соприкосновения происходит коренной перелом, который закончится в нашу пользу. Мы не знаем, сколько он продлится. Но СВО продлится примерно столько же, сколько после коренного перелома продлилась Великая Отечественная война до нашей победы, считает научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков
 
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