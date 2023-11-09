Авиация, ракетчики и артиллерия уничтожили на Южно-Донецком направлении до 145 солдат ВСУ – МО

Военный эксперт объяснил, почему Израиль не затмит Украину и нужно ли России готовиться к "вечной войне"

Если США потеряют Украину как плацдарм для войны с Россией, то они возьмутся за Польшу и Прибалтику. Никаких послаблений в отношении РФ у Запада никогда не будет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин