Авиация, ракетчики и артиллерия уничтожили на Южно-Донецком направлении до 145 солдат ВСУ – МО
06:24 09.11.2023 (обновлено: 06:25 09.11.2023)
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетчики и артиллеристы группировки войск "Восток" уничтожили до 145 военнослужащих, автомобили и две станции РЭБ ВСУ у Новомихайловки, Старомайорского, Урожайного и Приютного в ДНР. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Олега Чехова 9 ноября сообщает РИА Новости
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено огневое поражение по местам сосредоточения живой силы и техники подразделений 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка, Старомайорское, Урожайное и Приютное Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили две станции РЭБ, до 145 боевиков и автомобильная техника ВСУ", - рассказал Чехов.
По данным Минобороны РФ на 8 ноября, на Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили также около 145 человек за сутки, а днём ранее - порядка 70.
По данным Минобороны РФ на утро 9 ноября, оперативно-тактическая и армейская авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 134 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
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