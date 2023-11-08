Ниже некуда: на Украине оскорбляя Путина, выпрашивают больше помощи - 08.11.2023 Украина.ру
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Ниже некуда: на Украине оскорбляя Путина, выпрашивают больше помощи
Ниже некуда: на Украине оскорбляя Путина, выпрашивают больше помощи - 08.11.2023 Украина.ру
Ниже некуда: на Украине оскорбляя Путина, выпрашивают больше помощи
Партнёрам Киева следует отбросить все сомнения в поставках вооружения и перестать боятся президента России Владимира Путина. При очередном вымаливании денег у Запада, секретарь СНБО Алексей Данилов назвал российского лидера "больным на голову"
2023-11-08T23:02
2023-11-08T23:02
новости
украина
алексей данилов
сво
спецоперация
владимир путин
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В эфире телемарафона Данилов опустился до прямых оскорблений в попытке обосновать целесообразность дальнейших вложений в Украину. Кроме того, спикер Банковой предрёк окончание боевых действий в 2024 году. Это станет возможным, опять же, благодаря поддержке стран партнёров. А пока Данилов мечтательно смотрит в будущее Украины, США отчитались об израсходовании 96% выделенных на поддержку Киева средств. Ранее также помощник главы USAID по делам Европы и Евразии Эрин Макки заявил, что без новых поступлений, гуманитарная помощь Украине от США может прекратиться, потому как сегодня у американского правительства закончились средства для продолжения прямой бюджетной поддержки Киева.В начале ноября президент России Владимир Путин назвал художественный свист одним их талантов украинских военных и предложил члену Общественной палаты РФ скрипачу Петру Лундстрему, владеющему этой техникой, выступить по ту сторону линии боевого соприкосновения.
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новости, украина, алексей данилов, сво, спецоперация, владимир путин
Новости, Украина, Алексей Данилов, СВО, Спецоперация, Владимир Путин

Ниже некуда: на Украине оскорбляя Путина, выпрашивают больше помощи

23:02 08.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій ДаниловАлексей Данилов
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій Данилов
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Партнёрам Киева следует отбросить все сомнения в поставках вооружения и перестать боятся президента России Владимира Путина. При очередном вымаливании денег у Запада, секретарь СНБО Алексей Данилов назвал российского лидера "больным на голову"
В эфире телемарафона Данилов опустился до прямых оскорблений в попытке обосновать целесообразность дальнейших вложений в Украину.
"Они волновались, что можно было раздражать Путина. Вы эту мерзость ничем уже раздражать не можете, она больна головой. Делать какие-то дальновидные выводы, какие-то дипломатические реверансы по отношению к России – это пустая трата времени. Нам нужна победа, и она обязательно будет", – цитирует слова Данилова "ТСН".
Кроме того, спикер Банковой предрёк окончание боевых действий в 2024 году. Это станет возможным, опять же, благодаря поддержке стран партнёров.
А пока Данилов мечтательно смотрит в будущее Украины, США отчитались об израсходовании 96% выделенных на поддержку Киева средств.
Ранее также помощник главы USAID по делам Европы и Евразии Эрин Макки заявил, что без новых поступлений, гуманитарная помощь Украине от США может прекратиться, потому как сегодня у американского правительства закончились средства для продолжения прямой бюджетной поддержки Киева.
В начале ноября президент России Владимир Путин назвал художественный свист одним их талантов украинских военных и предложил члену Общественной палаты РФ скрипачу Петру Лундстрему, владеющему этой техникой, выступить по ту сторону линии боевого соприкосновения.
 
НовостиУкраинаАлексей ДаниловСВОСпецоперацияВладимир Путин
 
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