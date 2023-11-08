https://ukraina.ru/20231108/1050873463.html

Ниже некуда: на Украине оскорбляя Путина, выпрашивают больше помощи

Ниже некуда: на Украине оскорбляя Путина, выпрашивают больше помощи - 08.11.2023 Украина.ру

Ниже некуда: на Украине оскорбляя Путина, выпрашивают больше помощи

Партнёрам Киева следует отбросить все сомнения в поставках вооружения и перестать боятся президента России Владимира Путина. При очередном вымаливании денег у Запада, секретарь СНБО Алексей Данилов назвал российского лидера "больным на голову"

2023-11-08T23:02

2023-11-08T23:02

2023-11-08T23:02

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алексей данилов

сво

спецоперация

владимир путин

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В эфире телемарафона Данилов опустился до прямых оскорблений в попытке обосновать целесообразность дальнейших вложений в Украину. Кроме того, спикер Банковой предрёк окончание боевых действий в 2024 году. Это станет возможным, опять же, благодаря поддержке стран партнёров. А пока Данилов мечтательно смотрит в будущее Украины, США отчитались об израсходовании 96% выделенных на поддержку Киева средств. Ранее также помощник главы USAID по делам Европы и Евразии Эрин Макки заявил, что без новых поступлений, гуманитарная помощь Украине от США может прекратиться, потому как сегодня у американского правительства закончились средства для продолжения прямой бюджетной поддержки Киева.В начале ноября президент России Владимир Путин назвал художественный свист одним их талантов украинских военных и предложил члену Общественной палаты РФ скрипачу Петру Лундстрему, владеющему этой техникой, выступить по ту сторону линии боевого соприкосновения.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, алексей данилов, сво, спецоперация, владимир путин